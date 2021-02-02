Cô gái, đừng yêu đàn ông có 5 NÉT TƯỚNG ĐẠI KỴ này, mộng tưởng làm giàu nhưng lại là 'há miệng chờ sung'

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 14:44

Đàn ông không ai không nuôi mộng làm giàu. Tuy nhiên, nhiều người mộng lớn nhưng lười nhác, ham chơi, sợ khó khăn vất vả nên cả đời ước mộng ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Do đó, phụ nữ nên cẩn thận tránh xa đàn ông có nét tướng đại kỵ sau.

Mũi thấp và hếch lên

Những người đàn ông có tướng mạo này dẫu nuôi mộng làm giàu khủng khiếp thế nào thì cũng chẳng bao giờ được hưởng giàu sang, vinh hoa phú quý. Bởi với người này, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, tiền vào túi hôm trước ra hôm sau, làm ra một đồng thì tiêu mất bốn đồng. Của cải không sao giữ nổi. Đường công danh sự nghiệp vì vậy cũng chật vật khó thăng tiến.

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Mũi thấp và hếch thì cuộc đời sẽ không gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì vậy mà nhiều người nhụt chí chán nản, không còn ham muốn làm giàu, đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ được chăng hay chớ.

Tai nhỏ, dái tai mỏng 

Những người này thường an phận thủ thường. Một khi nuôi mộng lớn làm giàu không thành, họ sẵn sàng chấp nhận cuộc sống giản đơn, xa rời thực tại bon chen, vất vả.

Lấy những người đàn ông này làm chồng, người vợ sẽ phải bươn chải ra ngoài xã hội kiếm tiền, đồng thời, họ cũng là trụ cột chính, đảm đang lèo lái mọi việc trong gia đình.

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Chọn chồng, phụ nữ nên tránh đàn ông có dái tai mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Trán thấp và ngắn

Những người đàn ông sở hữu nét tướng này thường không gặp nhiều may mắn trong công việc và tiền bạc. Phần lớn họ sẽ là những người sống đơn giản, không tham vọng nhiều, dễ nản chí nản lòng. Vì vậy, trong công ty họ chỉ lên đến một vị trí nhất định, sau đó họ sẽ tự hài lòng với bản thân và không có ý định phấn đấu tiếp. Bởi theo họ, cuộc sống hiện tại đã quá ổn và đầy đủ rồi, nên không cần vất vả nữa.

Ấn đường tối và nhiều nếp nhăn

Ấn đường là vị trí nằm giữa hai lông mày. Nếu người đàn ông nào có ấn đường nhiều nếp nhăn hoặc lông mày mọc kín thì đó chính là dấu hiệu của sự nghèo nàn.

Những người đàn ông như vậy thường lý trí mạnh, nhưng lại dễ thỏa hiệp với bản thân, "nuông chuồng" theo các tật xấu của mình nên rất khó biến giấc mơ giàu sang thành hiện thực. Các chị em cần cân nhắc khi chọn người đàn ông có nét tướng đại kỵ này.

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Ấn đường nhiều lông mày là nét tướng đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày mỏng, ngắn, mọc hỗn loạn

Đây là nét tướng của người đàn ông xảo quyệt, mưu mô, quen nịnh bợ người khác để được việc của mình. Họ nhiều khi chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi nhân cách bản thân mình.

Cũng vì vậy mà cuộc đời họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ giàu sang được.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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