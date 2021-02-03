Xả xui cuối năm bằng những cách đơn giản này, qua Tết vận may mỉm cười, chỉ cần ngồi chờ tiền rơi

Bạn hãy mua muối rắc xung quanh nhà, hoặc ném muối qua vai trái của mình. Đây là một trong những cách hóa giải vận xui dễ thực hiện.

Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có tác dụng trừ tà ma, không cho chúng quấy nhiễu gây ảnh hưởng đến người sống. Việc rắc muối quanh nhà là cách để cho nhà cửa yên ấm, bình yên, nhờ vậy mà may mắn sẽ đến với gia chủ.

Hoa đào có màu đỏ, tượng trưng cho niềm vui và may mắn, nên khi ai đó đeo trang sức hay dùng một vật gì hình hoa đào thì vận đen của họ sẽ được hóa giải, xui xẻo không dám bén mảng quanh người này nữa.

Hoa đào cũng là tượng trưng cho mùa xuân và năm mới, nên chắc chắc sẽ mang lại niềm vui và sự tươi mới cho bạn.

Trang sức hình hoa đào mang lại sự tươi mới cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phóng sinh cá hoặc rùa

Việc phóng sinh cá hoặc rùa sẽ mang lại sự sống cho các con vật này, vì vậy mà điềm tốt, điềm lành cũng đến với bạn. Bạn cần nhớ, tuyệt đối không ăn các loại cá phóng sinh. Khi phóng sinh, bạn cần đến sông, hồ sạch sẽ, nước không bị ứ đọng thì việc làm này mới linh thiêng và hiệu nghiệm.

Nên chọn nơi phóng sinh là những ao hồ sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc thiện

Khi bạn làm việc thiện tức là bạn đã gieo mầm phúc đức cho con cái và gia đình mình. Tâm của bạn sẽ vô cùng thanh thản và vui vẻ. Như vậy, chính bản thân bạn đã là người vô cùng hạnh phúc rồi. Tài lộc chắc chắn sẽ trở về với bạn. Trong năm tới thôi, tiền bạc của cải sẽ rơi chật két, công việc tấn tới, thuận lợi.

Dùng đá phong thủy

Nhiều người cho rằng các loại đá phong thủy có tác dụng rất tốt trong việc trừ tà và mang may mắn về nhà. Các loại đá thường được sử dụng gồm: hồng ngọc, thạch anh, cẩm thạch, đá peridot, đá jasper, đá mặt trăng, san hô đen...

Vòng đá có tác dụng trừ tà ma - Ảnh minh họa: Internet

Dọn dẹp nhà cửa

Nhà cửa sạch sẽ sẽ kéo nguồn năng lượng sạch đến ngôi nhà bạn. Vì vậy bạn hãy chú trọng thu dọn nhà cửa sạch sẽ, bỏ đi những đồ dùng không sử dụng nữa để nhà cửa thông thoáng, khi đó tài lộc sẽ đến với bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.