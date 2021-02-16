Top mẹo phong thủy đơn giản để đón tài lộc, riêng điều 4 sẽ thổi bùng vận may trong công việc cả năm Tân Sửu

Phía trước cửa và hành lang phải luôn dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng để nguồn năng lượng tích cực có thể lưu thông trong nhà. Các cửa sổ cũng cần lưu ý mở rộng nhất có thể. Khi đó, khí xấu, khí độc sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi, chỉ còn lại khí lành, khí tốt trong căn nhà bạn.

Một căn nhà thông thoáng, trong lành ắt sẽ được thần may mắn tìm đến mỉm cười.

Treo tranh hay chưng cây cảnh là những cách tốt nhất để bạn thay đổi vận khí trong ngôi nhà của bạn. Bạn nên treo các bức tranh lớn có màu sắc rực rỡ như màu đỏ, màu vàng cam hay màu xanh lá cây sẽ khiến ngôi nhà tràn đầy sắc màu và sinh khí. Bạn cũng nên đặt các chậu cây xanh hoặc treo các giỏ cây để mang lại "hơi thở" mát lành cho không gian sống của mình.

Cân bằng các yếu tố ngũ hành bằng các vật dụng trong gia đình

Ngũ hành thể hiện ở 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tượng trưng cho các yếu tố tạo nên trời đất là kim khí, cây, nước, lửa và đất.

Theo quy luật ngũ hành: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, bạn có thể dựa vào quy luật tương sinh này để lựa chọn các yếu tố ngũ hành cho gia đình mình.

Sắp xếp vật dụng theo quy luật ngũ hành - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn thêm "mộc", hãy trang trí bằng các loại cây xanh. Nếu bạn muốn thêm “kim” hãy trang trí bằng các vật dụng kim loại như đồng hồ. Một bể cá nhỏ là gợi ý cho ai muốn thêm yếu tố “thủy” cho gia đình. Đá phong thủy hay đá pha lê là gợi ý cho ai muốn thêm “thổ”. Còn muốn thêm “hỏa” bạn hãy lựa chọn thắp nến hay đèn trong nhà.

Chọn không gian cá nhân là Tây, Đông, Đông Bắc

Đây là những hướng tốt cho việc đặt bàn học, bàn uống trà, giá sách… Theo các chuyên gia phong thủy, các hướng này hợp với năm Tân Sửu nên sẽ cho bạn thành công vượt trội.

Chọn không gian cá nhân thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tại các không gian riêng tư này bạn cũng nên đặt các vật dụng trang trí như các chậu cây xanh hay các bức tranh để làm không gian cho sống động, đồng thời làm cho ngôi nhà giàu vượng khí tốt lành.

Trên đây là những mẹo phong thủy mang tài lộc cho gia đình. Bạn nhớ áp dụng để có một năm tốt lành nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.