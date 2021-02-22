Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng: Mâm cúng thế nào để cả năm rước may đón tài, phúc lộc đầy nhà?

Tâm linh - Tử vi 22/02/2021 06:47

Theo quan niệm của người Việt, ngày Rằm tháng Giêng là ngày quan trọng nhất trong năm bởi ‘cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy mâm cúng ngày Rằm tháng Giêng cần chuẩn bị những gì để gia chủ bình an, may mắn, phát tài, phát lộc?

Rằm tháng Giêng còn có tên gọi là Tết Nguyên Tiêu, có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. “Nguyên” là thứ nhất, “tiêu” là đêm. Để phân biệt với Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy) và Tết Hạ Nguyên (Rằm tháng Mười), dân gian còn dành cho Rằm tháng Giêng tên gọi là Tết Thượng Nguyên.

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Rằm tháng Giêng vô cùng linh thiêng với người Việt - Ảnh minh họa: Internet

Có giai thoại tương truyền rằng, từ xa xưa nhân dịp trăng sáng đầu xuân năm mới, nhà vua thường mở đại tiệc mời các vị trạng nguyên đến du xuân, ngắm cảnh, xem hoa, làm thơ xướng họa ca ngợi cảnh thái bình của đất nước. Từ ấy, ngày Rằm tháng Giêng còn được dân gian gọi là Tết Trạng Nguyên.

Những tên gọi khác nhau như vậy đủ để thấy trong tâm linh của người Việt, Rằm tháng Giêng trọng đại và linh thiêng cỡ nào.

Vào ngày Rằm tháng Riêng mọi người đều dâng hương thờ cúng, tùy theo hoàn cảnh gia đình và mỗi vùng miền mà mỗi nhà chuẩn bị mâm cúng khác nhau. Tuy nhiên, để có một mâm cúng đủ và chuẩn nhất, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ những lễ vật sau.

Mâm cúng Rằm tháng Giêng thường gồm: Mâm cúng Phật và mâm cúng gia tiên.

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Gợi ý mâm cúng chay ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Mâm cúng Phật

Mâm cúng Phật là mâm cúng chay, thường gồm các loại xôi chè, rau củ và trái cây, tất nhiên không bao giờ thiếu được là chè trôi nước. Bởi theo quan niệm dân gian, chè trôi nước sẽ mang đến cho gia chủ một năm ngọt ngào, làm ăn hanh thông thuận lợi.

Mâm cỗ chay có thể gồm nhiều món khác nhau tùy gia cảnh mỗi người, tuy nhiên, gia chủ cần cố gắng bài trí đẹp mắt, màu sắc phong phú, sinh động, để thể hiện lòng thành kính của mình.

Mâm cúng gia tiên

Trong mâm cúng gia tiên, người Việt thường cúng mặn gồm 10 món, trong đó có 4 bát, 6 đĩa.

Bốn bát có thể gồm các món sau: Canh măng, canh bóng, bát miến và mọc.

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Mâm cúng ngày Rằm tháng Giêng gồm nhiều món - Ảnh minh họa: Internet

Sáu đĩa, tùy gia cảnh mà bạn có thể chuẩn bị như: Thịt gà hoặc lợn luộc, giò/chả, nem, món xào, dưa hành/dưa muối, xôi hoặc bánh chưng, ngoài ra có thêm nước chấm để biểu hiện sự đậm đà, nghĩa tình của gia chủ. Ngoài các món ăn trên, bạn còn cần chuẩn bị thêm hương, hoa tươi, ngũ quả, đèn nến, vàng mã, trầu cau, rượu.

Tùy hoàn cảnh gia đình mà gia chủ có thể chọn cúng ngày 14 hay ngày 15 âm lịch đều được, tốt nhất nên cúng vào buổi sáng là linh thiêng và may mắn nhất.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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