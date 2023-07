Tử vi Tân Sửu 2021: Muốn thành công bứt phá trong khởi nghiệp - làm ăn, hãy hợp tác với 3 con giáp may mắn sau

Theo tử vi Tân Sửu 2021, người tuổi Tỵ thông minh, học hành tấn tới nên dù trong lĩnh vực nào họ cũng có kiến thức chuyên môn dày dạn, ứng phó nhanh với mọi thách thức trong công việc. Người tuổi Tỵ lại là người có tinh thần trách nhiệm cao, vô cùng cẩn thận và chỉn chu, luôn theo đuổi công việc đến cùng và hoàn thành một cách mỹ mãn mới hài lòng.

Bạn nên tìm người tuổi Tỵ trong dự định sắp tới của mình - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu được đồng hành cùng con giáp này trong những dự định sắp tới thì bạn quả là người may mắn. Bạn có thể giao trọng trách cho họ mà không phải lo lắng điều gì. Và không phải ai hết, chính họ là người dẫn bạn đến vận may, công việc thuận lợi khiến tiền bạc theo về, lợi nhuận tăng lên từng ngày chẳng mấy chốc mà chật két.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chung thủy, sống trước sau như một nên nếu làm việc với họ bạn sẽ không phải lo có người làm nội gián, phản bội lại niềm tin của bạn. Có lẽ vì vậy mà con giáp này luôn được nhiều người yêu quý, trong công việc luôn được đối tác kiêng nể và trọng dụng.

Người tuổi Dậu không bao giờ có ý định làm phản bạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, năm Tân Sửu này, người tuổi Dậu vô cùng nhiều lộc tài, nên làm cùng họ, bạn cũng sẽ được hưởng ké vận may này. Nếu kinh doanh thì mua may bán đắt phát tài phát lộc, công việc hanh thông mọi bề. Trong công ty thì được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu chẳng may có khó khăn trong công việc thì con giáp may mắn này luôn hóa giải dễ dàng, thuận lợi.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.