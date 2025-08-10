Tử vi tuần mới (11 đến 17/8/2025), 3 con giáp có căn làm giàu, tiền vô như nước, vận may thấm vào người, mọi điều suôn sẻ, tiền tài hanh thông

Tử vi tuần mới (11 đến 17/8/2025), công việc của tuổi Sửu có phần thoải mái hơn, bản mệnh cũng có thời gian dành riêng cho mình để lấy lại năng lượng sau thời gian dài mệt mỏi. Tuy nhiên, bản mệnh nếu làm kinh doanh tự do hoặc có nghề tay trái sẽ bận hơn chút, nhưng bản mệnh cũng nên xem sự bận rộn đó là cơ hội để phát triển.

Đường tiền bạc của bản mệnh không cần phải lo lắng gì hết, lộc sẽ về tay đều đều. Nếu vẫn còn e ngại thì bản mệnh nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm thông tin xác nhận về những cơ hội tiền bạc đang đến với mình. Chuyện tình cảm của bản mệnh bình ổn. Những người đang trong một mối quan hệ thì nhận được sự cảm thông từ nửa kia, nhờ vậy mà bản mệnh cũng cảm thấy an lòng.

Tử vi tuần mới (11 đến 17/8/2025), được Tam Hợp cục nâng đỡ, tuổi Dần được dự báo sẽ có quý nhân nâng đỡ, vận trình vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ. Bạn có thể tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù con giáp này làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Đó có thể là người lạ hoặc người quen, dù là ai cũng không quan trọng vì miễn là cuối cùng công việc được hoàn thành như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, đường tài lộc của bản mệnh cũng có phần khởi sắc hơn. Người buôn bán kinh doanh được cát thần hộ mệnh nên làm ăn phát tài, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Người làm công cứ chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (11 đến 17/8/2025), được Lục Hợp che chở, người tuổi Mùi có sự chủ động hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Nhờ vậy, bạn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Con giáp này sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân đấy. Ngày này bản mệnh còn may mắn gặp được quý nhân phù trợ trên đường tài lộc. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh đào hoa cũng đang ôm lấy người độc thân và cho tuổi Mùi nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao đối tượng phù hợp. Con giáp này có thể tìm hiểu, trò chuyện, biết đâu sẽ tìm thấy những điểm chung về sở thích cũng như đồng điệu về tâm hồn với đối phương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!