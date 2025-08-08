Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn trong tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân nhanh chóng làm quen được với nội dung công việc hoặc với môi trường làm việc mới. Tính cách cởi mở, nhiệt tình khiến bạn đi đâu cũng được mọi người chào đón.

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi như ý muốn. Bạn có thể được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những mối làm ăn triển vọng. Hãy căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của bản thân để đón nhận cơ hội nhé.

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng phương diện tình cảm lại không yên ổn như mong muốn. Người ấy có vẻ chưa hiểu nên chưa thông cảm được cho sự bận rộn của bạn. Bạn nên chia sẻ với đối phương nhiều hơn để người ấy được rõ.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), Tam Hợp nâng bước, người tuổi Mùi tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết mình cần phải làm gì để khẳng định vị thế trong tập thể. Những gì bạn thể hiện được lãnh đạo đánh giá cao và đồng nghiệp khâm phục.

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, bạn dám nghĩ dám làm, không ngại là người đi trước mở đường. Công sức của bạn bấy lâu nay được trả giá xứng đáng. Bạn có thể kiếm về một khoản kha khá và là người đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó.  

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng công việc quá bận rộn khiến bạn không còn nhiều thời gian cho người thân. Bạn cần chia sẻ hoàn cảnh hiện giờ cho người ấy để người ấy hiểu và thông cảm hơn cho mình, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ sẵn sàng tiên phong trong mọi việc, cho dù đó là lĩnh vực mới bạn chưa hề tiếp xúc đi nữa. Tinh thần tích cực của bạn truyền sang cho mọi người xung quanh, giúp tập thể đạt được bước tiến đáng mừng.

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể gặp được những đối tác triển vọng, hứa hẹn một khoản lãi lời đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Hãy hoàn thành thật đúng hợp đồng để khẳng định vị thế và giá trị của bản thân.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

