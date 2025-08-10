Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 10/08/2025 12:03

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm chị Y Sôi, anh A Lên và hai cháu T. và cháu T.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 10/8, lực lượng chức năng xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến ông A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) tử vong.

Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin ban đầu, đêm 9/8, người dân thôn thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút phát hiện ngôi nhà của ông A.L. bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy mạnh, lan nhanh sang ngôi nhà của bà Y.S (60 tuổi, mẹ ruột, sát nhà ông A.L).

Lúc này, trong nhà bà Y.S có bà cùng ông A.L và con ông A.L đang nằm ngủ. Khi mọi người la lớn, bà Y.S cùng 2 con ông A.L chạy thoát được ra ngoài. Riêng ông A.L bị mắc kẹt, không kịp thời thoát ra ngoài nên bị tử vong.

Vụ cháy làm 2 ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 2
Vụ cháy làm 2 ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo thông tin báo Dân Việt, theo UBND xã Măng Bút, gia đình anh A.L là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Anh A.L là lao động chính trong gia đình. Trong vụ cháy này ngoài thiệt hại về người, toàn bộ tài sản của gia đình nạn nhân đã bị thiêu rụi. Vì vậy chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

