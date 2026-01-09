Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Sao quốc tế 09/01/2026 08:30

Lưu Hiểu Khánh đăng tải trên trang mạng xã hội weibo ảnh chuyên gia hóa trang Mao Qua Bình đang trang điểm gương mặt của bà.

Ở tuổi 70, Lưu Hiểu Khánh bất ngờ khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao khi hé lộ việc tiếp tục hóa thân thành Võ Tắc Thiên, vai diễn gắn liền với tên tuổi bà suốt hơn ba thập kỷ. Ngày 6/1, nữ diễn viên đăng tải hai hình ảnh đặc biệt lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: "32 năm sau lại tái ngộ, chắc chắn sẽ bùng nổ". Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Mao Qua Bình trực tiếp trang điểm cho bà, bức còn lại là kịch bản mang tên Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, ngay lập tức dấy lên nghi vấn về màn tái xuất của nữ hoàng cổ trang một thời.

Theo nguồn tin thân cận được xác nhận, Lưu Hiểu Khánh hiện đang chuẩn bị tham gia dự án phim ngắn dạng dọc Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ (tên tạm), dự kiến khởi quay trong thời gian tới. Trong dự án này, bà sẽ tiếp tục đảm nhận vai nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, hình tượng đã đưa Lưu Hiểu Khánh trở thành biểu tượng không thể thay thế trên màn ảnh nhỏ.

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 1Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 2

Thực tế, hiếm có diễn viên nào gắn bó sâu đậm với một nhân vật lịch sử như cách Lưu Hiểu Khánh gắn liền với Võ Tắc Thiên. Năm 1995, bà lần đầu vào vai nữ hoàng trong bộ phim truyền hình Võ Tắc Thiên, hợp tác cùng đạo diễn Trần Gia Lâm và diễn viên Trần Bảo Quốc. Tác phẩm khi phát sóng đã đạt tỷ lệ người xem lên tới 34,7%, trở thành hiện tượng truyền hình thời bấy giờ và cũng là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau đó, Lưu Hiểu Khánh nhiều lần quay lại với vai diễn này qua các tác phẩm như Nhật Nguyệt Lăng Không, Võ Tắc Thiên Bí Sử, cho đến năm 2015, bà tiếp tục mang Võ Tắc Thiên lên sân khấu kịch nói với vở Võ Tắc Thiên, lần đầu tiên kể lại cuộc đời nữ hoàng bằng hình thức sân khấu. Mỗi lần tái hiện, nhân vật Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh lại mang một sắc thái khác, phản ánh chiều sâu tuổi tác, trải nghiệm và khí chất ngày càng đậm nét của bà.

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 3Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 4

Lần trở lại này càng gây chú ý khi dự án được thực hiện dưới dạng phim ngắn dọc, một hình thức đang bùng nổ mạnh mẽ trên các nền tảng số. Đáng chú ý, người đồng hành cùng Lưu Hiểu Khánh vẫn là Mao Qua Bình, chuyên gia trang điểm hàng đầu Trung Quốc, người từng góp phần tạo nên hình ảnh Võ Tắc Thiên được xem là kinh điển nhất trên màn ảnh. Sự tái hợp của hai cái tên này sau 32 năm khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào một phiên bản Võ Tắc Thiên vừa quen thuộc vừa mang tinh thần thời đại mới.

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh là diễn viên xuất sắc, gắn liền với vai Võ Tắc Thiên nổi tiếng lịch sử điện ảnh, truyền hình Trung Quốc. Bà hiện ngoài 70 tuổi (có nguồn tin nói bà sinh năm 1950, có nguồn lại nói 1956). Lưu Hiểu Khánh trải qua 4 đời chồng, có nhiều người tình, thậm chí bị đồn bồ bịch trong thời gian hôn nhân.

