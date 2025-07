Công an Hải Phòng cứu 4 người trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm: 1 cụ bà và 2 cháu nhỏ đã an toàn

Hiện, các nạn nhân được sơ cứu, chuyển ngay đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe và đã ổn định sức khoẻ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ngày 14/7, Công an TP Hải Phòng thông tin Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng vừa kịp thời cứu hộ an toàn 4 người trong cùng một gia đình ra khỏi vụ cháy trên địa bàn lúc nửa đêm.

Theo Công an TP Hải Phòng, 23h16 ngày 13/7, Trung tâm 114 (Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) nhận được tin người dân báo cháy xảy ra tại số nhà 302 đường 351, gần chợ Minh Kha, phường An Hải, TP Hải Phòng.

Lãnh đạo phòng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường vụ cháy.

Đồng thời thông báo cho điện lực khu vực An Hải để đảm bảo an toàn điện tại khu vực cháy.

Cụ già và 2 cháu nhỏ được Cảnh sát PCCC Hải Phòng cứu thoát khỏi đám cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV4 tiếp cận hiện trường nhanh chóng, triển khai đội hình chữa cháy, tập trung cứu nạn những người mắc kẹt.

Đến khoảng 23h50’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV4 cứu được 4 người mắc kẹt gồm: Một cụ bà lớn tuổi, vợ của chủ nhà và hai cháu nhỏ. Hiện, các nạn nhân được sơ cứu, chuyển ngay đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe và đã ổn định sức khoẻ.

Cháy nhà 2 tầng ở Hải Phòng, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa Đám cháy xảy ra tại tầng 2 ngôi nhà kết cấu 2 tầng, chủ nhà là ông B.H.T, sinh năm 1971. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và CNCN khu vực KV1 đã triển khai đội hình chữa cháy với 1 lăng B lên cao dập tắt đám cháy và 1 lăng B làm mát.

