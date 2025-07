Cháy nhà 2 tầng ở Hải Phòng, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Đám cháy xảy ra tại tầng 2 ngôi nhà kết cấu 2 tầng, chủ nhà là ông B.H.T, sinh năm 1971. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và CNCN khu vực KV1 đã triển khai đội hình chữa cháy với 1 lăng B lên cao dập tắt đám cháy và 1 lăng B làm mát.

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông tin ban đầu, hồi 6h17 ngày 8/7, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố nhận được tin báo từ người dân về vụ cháy nhà dân ở số 1 đường Dân Lập, phường Lê Chân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm điều động Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực khu vực 1 với 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ An Ninh Hải Phòng, đám cháy xảy ra tại tầng 2 ngôi nhà kết cấu 2 tầng, chủ nhà là ông B.H.T, sinh năm 1971. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và CNCN khu vực KV1 đã triển khai đội hình chữa cháy với 1 lăng B lên cao dập tắt đám cháy và 1 lăng B làm mát.

Chỉ sau gần 15 phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy, khoảng 6h30’ cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn; ngăn chặn cháy lan xuống tầng 1 và khu vực nhà dân lân cận.

Vụ cháy bảo đảm hiệu quả chữa cháy trong thời gian ngắn do có sự tham gia, phối hợp tích cực của nhiều lực lượng: Đội chữa cháy và CNCN khu vực KV1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố); 2 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lê Chân; lực lượng dân phòng phường và 2 cán bộ Điện lực Lê Chân.

Đặc biệt, hộ nhà ông B.H.T đã được lực lượng chức năng tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn PCCC; trang bị 1 bình chữa cháy xách tay; nằm ở mặt đường xe chữa cháy tiếp cận được. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Danh tính 8 nạn nhân tử vong, có 2 trẻ em trong vụ cháy chung cư ở TP.HCM Sáng 7/7, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, tối 6/7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) khiến 8 người tử vong, 3 người được cứu ra ngoài an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-2-tang-o-hai-phong-luc-luong-chuc-nang-no-luc-dap-lua-736114.html