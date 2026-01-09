Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 10:30

Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, bạn nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vượng sắc. Người đã kết hôn đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, viên mãn vì nửa kia luôn chia sẻ và quan tâm đến bạn mỗi khi gặp khó khăn hoặc có chuyện buồn trong cuộc sống.   

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông, khả quan. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này phát huy năng lực của mình khi làm việc. Ngoài ra, không có điều gì có thể làm khó được chuyên môn của bản mệnh dù đó là thách thức trong công việc. Con giáp này “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay 

Hơn nữa, chuyện tình cảm như ý. Ở ngoài xã hội, người tuổi này có thể là người có địa vị và tiếng nói, nhưng khi về đến nhà thì bản mệnh trở thành một người trụ cột, đảm đang biết chăm lo cho gia đình. 

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.

 

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

