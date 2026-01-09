Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), được Lục Hợp che chở, đây là một ngày cực kỳ may mắn với tuổi Ngọ, báo hiệu sự hòa hợp, quý nhân phù trợ và mọi việc suôn sẻ. Công việc sẽ là phương diện được hưởng lợi rõ rệt nhất. Con giáp này gặp may mắn tuyệt vời với những người giúp đỡ tại nơi làm việc. Khi gặp khó khăn, luôn có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bản mệnh.

Về tài chính, thu nhập chính của bạn sẽ tăng lên nhờ sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Để có được những khoản lợi nhuận bất ngờ, hãy chú ý đến các cơ hội ngắn hạn trong các ngành liên quan đến nước, vì lợi nhuận có thể khá đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), tuổi Mùi gặp tương hội, con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc vì có quý nhân dẫn dắt. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội và thể hiện được năng lực của mình thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện, tài lộc kéo về nhà là điều đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là trong chuyện tình cảm con giáp này lại được quý nhân giúp tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm. Đối phương sẽ hiểu được dụng tâm sâu sắc của bản mệnh. Chỉ cần tuổi Mùi bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa đây còn là với người mình yêu thương.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), Chính Tài mang tới may mắn cho người tuổi Tý ở phương diện tài lộc. Bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn cả chính và phụ. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định đầu tư hay ký kết làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp trong ngày khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì bản mệnh tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Bên cạnh đó con giáp này cũng biết phân bổ và tận dụng nguồn lực bên ngoài nên không gây áp lực quá lớn cho mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!