Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), được Lục Hợp che chở, đây là một ngày cực kỳ may mắn với tuổi Ngọ, báo hiệu sự hòa hợp, quý nhân phù trợ và mọi việc suôn sẻ. Công việc sẽ là phương diện được hưởng lợi rõ rệt nhất. Con giáp này gặp may mắn tuyệt vời với những người giúp đỡ tại nơi làm việc. Khi gặp khó khăn, luôn có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bản mệnh. 

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài chính, thu nhập chính của bạn sẽ tăng lên nhờ sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Để có được những khoản lợi nhuận bất ngờ, hãy chú ý đến các cơ hội ngắn hạn trong các ngành liên quan đến nước, vì lợi nhuận có thể khá đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), tuổi Mùi gặp tương hội, con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc vì có quý nhân dẫn dắt. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội và thể hiện được năng lực của mình thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện, tài lộc kéo về nhà là điều đương nhiên.

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là trong chuyện tình cảm con giáp này lại được quý nhân giúp tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm. Đối phương sẽ hiểu được dụng tâm sâu sắc của bản mệnh. Chỉ cần tuổi Mùi bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa đây còn là với người mình yêu thương.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), Chính Tài mang tới may mắn cho người tuổi Tý ở phương diện tài lộc. Bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn cả chính và phụ. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định đầu tư hay ký kết làm ăn. 

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình sự nghiệp trong ngày khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì bản mệnh tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Bên cạnh đó con giáp này cũng biết phân bổ và tận dụng nguồn lực bên ngoài nên không gây áp lực quá lớn cho mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Giữa tháng 1/2026 trở đi, 3 con giáp có cơ may trúng số, vận khí xung thiên, khai vận tụ tiền, Lộc Trời rơi xuống như thác đổ

Giữa tháng 1/2026 trở đi, 3 con giáp có cơ may trúng số, vận khí xung thiên, khai vận tụ tiền, Lộc Trời rơi xuống như thác đổ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp có cơ may trúng số, vận khí xung thiên, khai vận tụ tiền, Lộc Trời rơi xuống như thác đổ tử giữa tháng 1/2026 trở đi nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Sao quốc tế 48 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Sống khỏe 1 giờ 19 phút trước
Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng