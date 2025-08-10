TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10/08/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), công việc của tuổi Thân khá êm đềm, những bản mệnh làm kinh doanh, tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn của bản mệnh đã bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi báo hiệu những khoản thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của bản mệnh, đặc biệt là những ai đang dốc sức cho công việc. Bản mệnh có cơ hội kiếm thêm tiền cải thiện thu nhập và nên chú ý nắm bắt để không bỏ lỡ nó.

Thời gian này đem lại sự may mắn cho tình duyên của con giáp này. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của gia đình. Các cặp đôi khăng khít, mặn nồng, còn người độc thân có cơ hội tỏ tình với đối phương.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tuất may mắn có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Cát khí giúp nâng tầm sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể tự tin triển khai các kế hoạch ấp ủ từ lâu, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. 

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng nhờ cát khí tăng cao nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Còn người làm công thì cũng sẽ có cơ hội được nhận các khoản thưởng nóng, phụ cấp…

Con giáp tuổi Dần 

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), Tam Hợp cục che chở cho tử vi hôm nay của người tuổi Dần. Nhờ sự xông xáo của mình, bản mệnh không chỉ biết áp dụng kiến thức có sẵn vào thực tế mà còn đưa ra nhiều phương pháp cải tiến độc đáo. Hãy thử thách bản thân nhiều hơn, bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị.

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, Dần còn đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Bạn có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Có thể nói lúc này tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ vào đúng ngày 10/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Không nhận ra 'Tứ đại hoa đán' – Vương Tổ Hiền sau 20 năm sống ẩn dật

Không nhận ra 'Tứ đại hoa đán' – Vương Tổ Hiền sau 20 năm sống ẩn dật

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn

Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, TÀI LỘC trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ, sống đời đại gia

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, TÀI LỘC trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ, sống đời đại gia

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 11/9/2025, tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 11/9/2025, tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn