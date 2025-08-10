TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), công việc của tuổi Thân khá êm đềm, những bản mệnh làm kinh doanh, tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn của bản mệnh đã bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.

Thời gian này đem lại sự may mắn cho tình duyên của con giáp này. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của gia đình. Các cặp đôi khăng khít, mặn nồng, còn người độc thân có cơ hội tỏ tình với đối phương.

Tử vi báo hiệu những khoản thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của bản mệnh, đặc biệt là những ai đang dốc sức cho công việc. Bản mệnh có cơ hội kiếm thêm tiền cải thiện thu nhập và nên chú ý nắm bắt để không bỏ lỡ nó.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tuất may mắn có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Cát khí giúp nâng tầm sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể tự tin triển khai các kế hoạch ấp ủ từ lâu, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ cát khí tăng cao nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Còn người làm công thì cũng sẽ có cơ hội được nhận các khoản thưởng nóng, phụ cấp…

Con giáp tuổi Dần

Trong 10 ngày tới (20/8/2025), Tam Hợp cục che chở cho tử vi hôm nay của người tuổi Dần. Nhờ sự xông xáo của mình, bản mệnh không chỉ biết áp dụng kiến thức có sẵn vào thực tế mà còn đưa ra nhiều phương pháp cải tiến độc đáo. Hãy thử thách bản thân nhiều hơn, bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, Dần còn đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Bạn có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Có thể nói lúc này tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!