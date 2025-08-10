Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 10/08/2025 11:55

3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp ngày tam hợp nên không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Đặc biệt, con giáp may mắn này được quý nhân soi đường chỉ lối, giải quyết mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy dần lấy lại tinh thần và cảm giác yêu đương như thủa ban đầu.

Bên cạnh đó, tin vui về đường tài lộc của người tuổi Mùi cũng đến, nhất là người tuổi Mùi theo nghiệp kinh doanh buôn bán đặc biệt có lợi. Nhờ cát tinh che chở nên chuyện làm ăn phát đạt, mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền, thu nhập tăng lên trông thấy, bản mệnh không phải lo lắng về chuyện chi tiêu.

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường tài lộc của người tuổi Thân tăng tiến thuận lợi, không gặp phải sự cố bất ngờ nào trong thời gian tới. Con giáp này lại là người biết cân đối chi tiêu, không mắc phải những sai lầm tài chính cơ bản nên vẫn có thu nhập ổn định, lâu dài. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên tích lũy để phòng cho trường hợp cấp bách.

Đối với người tuổi Thân còn độc thân hãy cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ có người mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình, cô đơn buồn khổ cũng chỉ mình gánh chịu nên đừng để người khác quyết định.

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình. Nhờ thế mà chuyện làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, lợi nhuận ngày càng tăng tiến. Con giáp này có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh để gia tăng nguồn tài chính cho mình.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần cũng đang trên đà tăng tiến, con giáp này cống hiến hết mình cho công việc, không so đo tính toán thiệt hơn cũng chẳng màng lợi ích cá nhân. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ nhận được những lợi ích lớn vượt ngoài mong đợi của bản thân nữa.

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi thứ Bảy 26/7/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 26/7/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 26/7/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển, thuyền đánh cá trôi dạt, nghi ngư dân đột quỵ khi kéo lưới

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Hé lộ danh tính và triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Không nhận ra 'Tứ đại hoa đán' – Vương Tổ Hiền sau 20 năm sống ẩn dật

Không nhận ra 'Tứ đại hoa đán' – Vương Tổ Hiền sau 20 năm sống ẩn dật

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn

Cháy 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong, tài sản thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chúc mừng 3 con giáp gặp vận may lớn, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hung hóa cát, tình duyên thắm đượm, làm ăn phát đạt trong 24h tới

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

Chính thức bước qua ngày 18/6 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp sải cánh bay cao, tiền nhiều vô số kể, điềm lành gõ cửa liên tục, tiền tài rủng rỉnh

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

TÀI LỘC của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới (20/8/2025), Phúc Lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến, TIỀN TÀI đầy túi

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Chúc mừng 3 con giáp ăn LỘC bề trên ban phát liên tiếp 5 ngày (10, 11, 12, 13 và 14/8), dễ dàng chạm đến thành công, tài vận HƯNG THỊNH rực rỡ, tình duyên tuyệt vời

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, TÀI LỘC trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ, sống đời đại gia

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, TÀI LỘC trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ, sống đời đại gia

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 11/9/2025, tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 11/9/2025, tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn