Rằm tháng Giêng: 10 điều CẤM KỴ cần tuyệt đối ghi nhớ, riêng điều thứ 9 khiến vận đen bám riết gia chủ

Ngày Rằm tháng Giêng là một ngày linh thiêng đối với người Việt. Vì vậy, việc chửi tục chửi bậy, khắc khẩu, xung nộ trong ngày này là một điều cấm kỵ. Dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn cũng phải giữ được cái tâm an nhiên, tấm lòng thanh sạch thì các đấng bề trên chắc chắn sẽ mở lòng soi tỏ, năm nay may mắn và bình an sẽ đến với bạn.

Theo quan điểm của người Việt, câu cá trong ngày Rằm tháng Giêng là mang đến điềm xấu, hạn đen, cả năm làm ăn thất bát, thua lỗ. Các bạn hãy lưu ý nhé.

3. Không cúng thủ lợn

Theo quan niệm dân gian, mâm cúng Rằm tháng Giêng có thể cúng cả đồ chay (cúng Phật) và đồ mặn (cúng gia tiên). Tuy nhiên, nếu bạn cúng mâm cỗ mặn thì không nên cúng thủ lợn. Theo người xưa, việc cúng thủ lợn không tốt, ngày đầu năm đã sát sinh, có thể ảnh hưởng đến vận phúc của cả gia đình trong cả năm.

Thông thường, mâm cúng cỗ mặn thường có thịt gà, thịt lợn, giò chả, măng miến…

4. Không làm đổ vỡ

Đồ vật đang lành lặn không may bị đổ vỡ là một điều xui xẻo, báo hiệu sự mất mát tan vỡ, đồng nghĩa với việc trong năm nay có thể gia đình bị hao tài tốn của. Do đó, các bạn nên hết sức cẩn trọng, làm việc gì cũng không nên vội vàng, nhẫn nại và kiên trì.

Tránh đổ vỡ để không gặp vận xui - Ảnh minh họa: Internet

5. Kiêng kị “chuyện ấy”

Theo quan niệm người xưa, “chuyện ấy” trong ngày Rằm tháng Giêng là cấm kỵ. Vì vậy bạn cần tuyệt đối tránh để có thể đón lộc đón tài, may mắn cả năm.

6. Không để hũ gạo trống

Hũ gạo của mỗi gia đình là tượng trưng cho tiền tài, vận may. Vì vậy, ngày Rằm tháng Giêng bạn không được để hết gạo. Bạn hãy mua gạo đổ thật đầy hũ gạo nhà bạn để vận may tìm đến thăm, cả năm sẽ được dư dả tiền bạc.

7. Kiêng mượn tiền, trả tiền

Nhiều người cho rằng, nếu mang tiền đi trả, hoặc vay mượn tiền của người khác là bạn đang cho đi tài lộc của gia đình. Như vậy có thể trong năm nay, bạn làm hoài mà vẫn không có tiền, tán lộc tán tài, làm ăn khó khăn vất vả.

8. Không ăn mặc cẩu thả luộm thuộm

Một trong những điều cấm kỵ của ngày Rằm tháng Giêng là tránh ăn mặc cẩu thả, hở hang, không gọn gàng, dơ bẩn. Dù bất kể vì lý do gì, trong ngày này, bạn phải cố gắng ăn mặc chỉn chu, kín đáo, sạch sẽ, giữ tâm thế thanh cao, thái độ nhã nhặn.

Ăn mặc trang nhã, lịch sự trong ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

9. Kiêng mặc đồ trắng, đen

Màu trắng, đen được quan niệm là chỉ dành cho người đã khuất vì vậy không ít người quan niệm nếu bận trang phục màu trắng và màu đen trong ngày quan trọng này, vận đen thấy vậy sẽ theo về bám riết lấy gia chủ. Do đó tốt nhất bạn nên chọn các màu sắc tươi sáng như màu vàng, màu đỏ… tâm trạng sẽ phấn chấn, may mắn chắc chắn theo về.

10. Kiêng một số loại thực phẩm

Một số loại thịt động vật như thịt chó, thịt mèo, thịt vịt, mực… được cho là không nên ăn trong ngày Rằm tháng Giêng. Gia chủ tốt nhất chỉ nên ăn những món chay tịnh thanh tao và cốt nhất nên giữ tâm thanh thản thì cả năm sẽ bình an vạn sự.

Trên đây là 10 điều cấm kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng mà bạn cần lưu ý nhé.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.