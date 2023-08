Rằm tháng Giêng: 10 điều CẤM KỴ cần tuyệt đối ghi nhớ, riêng điều thứ 9 khiến vận đen bám riết gia chủ

1. Không cãi vã, nói tục chửi bậy với người khác

Ngày Rằm tháng Giêng là một ngày linh thiêng đối với người Việt. Vì vậy, việc chửi tục chửi bậy, khắc khẩu, xung nộ trong ngày này là một điều cấm kỵ. Dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn cũng phải giữ được cái tâm an nhiên, tấm lòng thanh sạch thì các đấng bề trên chắc chắn sẽ mở lòng soi tỏ, năm nay may mắn và bình an sẽ đến với bạn.