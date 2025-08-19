Bé trai 6 tuổi bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Sức khỏe 19/08/2025 05:00

Chiều 18/8, Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công 4 cục nam châm ra khỏi bụng cháu bé 6 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 13/08, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận trường hợp bé trai H.T.L.(6 tuổi), ngụ tại xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi nhập viện, người nhà phát hiện bé kêu đau bụng và khai trước đó đã nuốt một dị vật, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé quấy khóc nhiều, sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu tổng hợp, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết, trong đó có thực hiện chụp X-Quang có cản quang vùng bụng. Hình ảnh ghi nhận có dị vật cản quang dạng chuỗi nằm ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các Bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

Bé trai 6 tuổi bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm - Ảnh 1
Sức khỏe cháu L. hiện đã ổn định - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, quá trình phẫu thuật phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột khiến ruột thủng 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau. Phẫu thuật viên đã lấy dị vật, khâu lại lổ thủng, rửa sạch bụng, dẫn lưu. Hai ngày sau phẫu thuật tình trạng sức khoẻ bé L. ổn định, trung đại tiện được, tuy nhiên cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

BS-CKII Chung Tấn Định- Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết,  nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, do tính hiếu kì, thích khám phá thế giới xung quanh. Hàng năm Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận rất nhiều trẻ nhập viện do nuốt dị vật hay hóc dị vật đồ chơi, cúc áo, đồng xu…tuy nhiên trường hợp bé nuốt đồ chơi là viên nam châm như trường hợp trên là đặc biệt hiếm và nguy hiểm.

Bé trai 6 tuổi bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm - Ảnh 2
4 viên nam châm do bé L. nuốt vào bụng gây thủng ruột - Ảnh: VOV

Do nam châm có từ tính nên khi nuốt phải từ 2 viên nam châm trở lên có xu hướng tự hút dính vào nhau. Ở trường hợp này, 4 viên nam châm nằm ở 2 quay ruột khác nhau và các viên nam châm hút nhau khiến quai ruột bị dính lại không di chuyển được gây tắc. Sức hút từ các viên nam châm tạo sức ép lên thành ruột gây thiếu máu cục bộ từ đó gây hoại tử và thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc. Rất may trường hợp của bé L. đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Từ khóa:   bé trai thủng ruột nuốt 4 viên nam châm tin moi

