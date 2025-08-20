Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 20/08/2025 22:58

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Em không biết phải làm thế nào mới trị được lão chồng nữa các chị ạ. Dù gì thì năm nay anh ấy cũng gần 30 rồi, vậy mà tính khí lúc nào cũng như trẻ con.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm rồi, bọn em vừa chào đón cậu con trai đầu lòng. Nhắc đến chồng, em lại thấy nẫu ruột. Người ta thì chững chạc, lo cho vợ con. Còn chồng em thì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Còn nhớ hồi em mới mang thai, đọc trên mạng thấy người ta nói ăn cháo cá sẽ bổ cho em bé. Em nhờ chồng nấu, nào ngờ cháo chưa bưng lên đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Bởi chồng em chỉ nấu cháo trắng rồi lại luộc cá bỏ vào.

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ. Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho em, vừa phải kêu người vào đưa chồng em đi cấp cứu. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy em, mặt chồng vẫn còn hốt hoảng.

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm qua chồng vừa đi làm, em liền ru con ngủ rồi ra kiểm tra cây táo. Không ngờ phát hiện một bọc nilon ở trong, em đến đi đếm lại thì thấy có 5 triệu ở đó các chị ạ. Tối về, phát hiện cây táo không còn bọc tiền, chồng em gào lên hỏi.

Lúc ấy mới lộ ra bí mật, đó là số tiền chồng em để dành mua máy chơi game. Càng nghe chồng nói, em càng thấy giận. Có vợ con rồi mà anh vẫn còn ham những trò của thanh niên. Các chị tư vấn giúp em với, có cách nào để chồng trưởng thành hơn không ạ?

