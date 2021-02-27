Bỏ túi bí quyết làm bánh trôi sắc màu rực rỡ, chồng con 'mê mệt'

-Gừng thái bản to xắt sợi

-Đường

-Rau bắp cải tím

-Củ dền

-1/3 thìa cà phê bột nghệ

-1 thìa cà phê bột trà xanh

-Sô-cô-la thái hạt lưu

-1 quả dâu đất thái hạt lựu

-1 ít đậu xanh nấu chín

-Nước cốt dừa

-Lá chanh hoặc quất

Cách làm đơn giản mà ai cũng làm được - Ảnh: Mến Nguyễn

Cách làm:

Vỏ bánh màu trắng

Cho 100g bột vào bát to, tạo bột thành hình miệng giếng. Cho 75ml nước sôi vào giữa bát rồi khuấy đều sau đó dùng tay nhào dần thành một khối dẻo, mịn không dính tay. Cho cục bột đã nhào vào đĩa, lấy nilong bọc kín đĩa để bột không bị khô.

Vỏ bánh màu vàng

Cho 100g bột vào bát to, cùng 1/3 thìa cà phê bột nghệ đảo đều. Tiếp theo, cho 75 tới 80ml nước sôi cho vào bát nhỏ + 20g đường hoà tan đều. Đổ từ từ nước đường vào bát bột vừa đổ vừa khuấy bột, sau đó nhào tiếp thành một khối dẻo, mịn. Cho bột vào đĩa có bọc nilong kín để bột không bị khô.

Vỏ bánh màu tím

Bắp cải tím rửa sạch, cắt nhỏ cho vào máy xay nhuyễn cùng một ít nước. Lọc lấy 80ml nước cốt hoà tan với 20g đường. Cho bát nước cốt vào lò vi sóng quay nóng. Tiếp theo, cho 100g bột nếp ra bát to, đổ nước cốt vừa quay nóng vào rồi khuấy sau đó nhào thành khối dẻo, mịn không dính tay là đạt. Cho bột vào đĩa đậy nilong thật kín, tránh bột bị khô.

Vỏ bánh màu xanh

Cho bột trà xanh vào bát nhỏ đổ một ít nước nóng vào hoà tan đều để bột trà xanh có màu xanh đậm hơn. Cho 100g bột vào bát to, cho bột trà xanh vừa hòa tan vào cùng. Tiếp theo, cho 80ml nước sôi hoà cùng 20g đường tan đều thì cho vào bát bột, nhào thành khối dẻo mịn là đạt. Cho bột ra đĩa và đậy kín.

Vỏ bánh màu hồng

Củ dền gọt vỏ, rửa sạch, thái nhỏ cho vào máy xay nhuyễn cùng một ít nước, bỏ bã vắt lấy nước cốt. Cho 100g bột vào bát to, lấy bát nhỏ cho vào 20g đường + 80ml nước cốt củ dền hoà tan, quay nóng và cho vào bát bột, khuấy đều, nhào thành khối dẻo mịn không dính tay là đạt, bọc kín bột.

Nhân bánh

Đậu xanh nấu chín, tán nhuyễn cùng ít đường, viên nhỏ. Chia bột to, nhỏ tuỳ ý rồi lăn tròn, ấn dẹt. Cho nhân dâu tây, sô-cô-la hay mật mía tùy thích vào phần đỗ xanh và vo tròn.

Bánh thành phẩm rất thơm, dẻo mềm - Ảnh: Mến Nguyễn

Tạo hình cho bánh trôi

Lấy 1 miếng bột ngắt đôi, vê dài, véo thành từng miếng bé. Viên qua cho tròn, ấn dẹt, cho nhân tuỳ ý, viên vê tròn cho bột bao kín nhân. Làm lần lượt hết số bột đã chuẩn bị và nhớ bọc kín sau mỗi lần lấy bột ra.

Đun sôi nước luộc bánh, thả các viên bánh vào tới khi bánh nổi lên. Chuẩn bị thau nước lạnh, vớt hết bánh đã chín ra. Dùng nước luộc đó thêm đường nâu, gừng thái sợi nếm cho vừa miệng, cho bánh trôi nước vào nấu đến khi sôi lại thì tắt bếp.

Khi nào ăn thêm nước cùng ít vừng, lạc rang chín. Bánh thành phẩm rất thơm, dẻo mềm.

Món bánh được tạo hình đẹp mắt không khác gì quả thật - Ảnh: Mến Nguyễn

Bánh trôi và bánh chay là hai món không thể thiếu trong mâm cơm cúng ngày đầu tháng chay và ngày Rằm, hãy biến tấu chúng bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp sẽ giúp món ăn của bạn thêm bắt mắt và thu hút hơn. Chúc bạn thành công.

Nguồn: Mến Nguyễn