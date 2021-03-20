Có niềm đam mê đặc biệt với cỏ cây, hoa lá, chị Thuy Tran đã biến sân thượng rộng hơn 200m2 thành "khu vườn trên mây", có đầy đủ các loại cây trái, hoa quả không khác gì một khu vườn dưới đất thực thụ. Bài chia sẻ hình ảnh về khu vườn của chị đã thu hút rất nhiều cư dân mạng quan tâm.

Sự độc đáo của khu vườn là được tọa lạc trên sân thượng rộng gần 200m2, chị Thuy Tran đã tận dụng khoảng trống ấy để xây dựng cho mình và gia đình một nơi vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài trồng hoa trang trí, chị còn trồng thêm nhiều loại cây ăn quả khác như bưởi, vú sữa, đu đủ... và nuôi gà để lấy trứng. Khu vườn địa đàng khiến ai cũng thích thú - Ảnh: FBNV Hoa trong vườn của chị rất nhiều, đến mùa nào thì nở hoa đấy, khung cảnh vô cùng đẹp - Ảnh: FBNV Tận hưởng cuộc sống điền viên ngay tại thành phố - Ảnh: FBNV Khi đăng tải hình ảnh về "khu vườn trên mây" này ai cũng tấm tắc khen ngợi sự khéo léo của chị. Vì quả thật, trồng cây không phải dễ. trồng trên sân thượng lại càng khó hơn. Bởi sân thượng là khoảng trống ở phần cao nhất của căn nhà, không có đất sâu và nhiều, đặc biệt nếu thấm nước sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của căn nhà rất nhiều.

Chị Thuy Tran cũng chia sẻ: "Nếu muốn trồng thì sẽ tận dụng hết chỗ nhỉ, nhưng các chị em nhớ hộ nhà phải đủ chịu lực, chống thấm tốt nhé. Nhà mình chống thấm, trong quá trình hoàn thiện và làm chống thấm là tự tay đi mua nguyên vật liệu, tự tay về quét và giám sát không rời mắt". Chị Thuy Tran cũng không ngần ngại chia sẻ cách mình đã áp dụng để có thể trồng cây, nuôi cá tại chính sân thượng, mà vẫn đảm bảo cây trái tươi tốt và nóc nhà không bị hư hại.

- Trên sân thượng nên lát bằng gạch bóng và chít mạch kỹ lưỡng. - Khi đổ đất trồng cây đều phải lót bạt HDPE, xong mới đổ đất vào khu bồn quây trực tiếp lên sân gạch. - Lỗ thoát hơi cho cây để cách mặt sàn khoảng 7 đến 10cm. - Còn về bể cá, khi xây dựng bề phải lót bạt thật cẩn thận, bạt nên là loại dùng nuôi tôm cá, có keo chuyên dụng dán chắc, để không bị thấm nước. Khi đăng tải hình ảnh về 'khu vườn trên mây' này ai cũng tấm tắc khen ngợi sự khéo léo của chị - Ảnh: FBNV Lên sân thượng cùng nhau 'nuôi cá và trồng thêm rau' - Ảnh: FBNV Nông sản thu hoạch được từ chính khu vườn trên không này - Ảnh: FBNV Ngoài rau củ, trái cây ở đây cũng vô cùng phong phú - Ảnh: FBNV Quả bưởi thu hoạch được từ cây trên vườn cam vàng đẹp mắt - Ảnh: FBNV Để có không gian thư giãn, tận hưởng hết vẻ đẹp trong lành, xanh mát của cây cối, chị làm thêm chòi nghỉ ngay giữa vườn, rộng 12m2 bên trong có bộ bàn ghế bằng tre, nứa vô cùng bình dị. Khoảng vườn cây trái sum sê, hoa lá đua nhau khoe sắc của chị đã thu hút các loại chim, ong bướm bay đến, tạo nên khung cảnh bình dị ngay giữa lòng Thủ đô nhộn nhịp, đông đúc. Căn chòi nghỉ ngay giữa vườn, rộng 12m2 - Ảnh: FBNV Bộ bàn ghế bằng tre vô cùng bình dị - Ảnh: FBNV Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và đam mê cây cỏ, chị Thuy Tran đã tạo nên không gian trong lành, muôn hoa đua nở - Ảnh: FBNV Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và đam mê cây cỏ, chị Thuy Tran đã tạo nên không gian trong lành, muôn hoa đua nở ngay trên khoảng không giữa trời. Với chị đây là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của các thành viên trong gia đình, cũng là nơi chị thỏa mãn niềm đam mê với hoa lá, cây cỏ. Một cư dân mạng đã bình luận "phải yêu thiên nhiên lắm mới làm được như vậy". Nguồn: Thuy Tran

Hồi sinh nhà cũ một cách ngoạn mục với 99% nội thất từ đồ tái chế, ai nhìn cũng mê Nguyễn Long là một cái tên không còn quá xa lạ với giới nghệ thuật, đặc biệt là những ai yêu thích hội họa và kiến trúc. Anh được biết đến với phong cách thiết kế không gian sống mang hơi hướng thiền định và tịnh tâm.

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