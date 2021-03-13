Căn nhà kiến trúc Nhật Bản qua bàn tay cải tạo của chàng trai Việt đẹp đến 'xiêu lòng'

Chia sẻ về công cuộc cải tạo nhà người ta thành nhà mình, anh An cho biết, căn nhà cũ có kích thước mặt tiền 5,8m, sâu 9m, hai cạnh bên và cạnh đáy vuông vắn nhưng mặt tiền nhà chéo theo mặt ngõ phía trước. Nhà cũ của anh được xây lần đầu 3 tầng vào năm 1995.

Nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà con là chỗ nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả của mỗi người. Trở về nhà là được trở về cái tôi của mình, vì thế nhiều người đã dành thời gian chăm chút để có được một không gian sống như ý.

Sau khi tính toán các phương án, anh Nguyễn An quyết định giữ lại hệ khung cơ bản của căn nhà, gỡ bỏ toàn bộ nội thất, trần, tường, sàn và xây thêm 2 tầng lầu để nhà trông khang trang và cao ráo hơn.

Nhận xét về kiến trúc cũ, anh An cho hay: "Chủ nhà đầu tiên là Kỹ sư xây dựng, xây hệ tường gạch 200 và có kết cấu móng vững chắc. Với diện tích đất 52m2 nhưng chỉ xây 40m2, chừa lại 12m2 làm sân vườn bên phần hông bên phải nhà. Theo tư duy xây dựng của chủ nhà cũ, để ưu tiên các phòng sinh hoạt vuông vắn, nên đã đẩy cầu thang và trục WC ra phần đất chéo phía mặt tiền. Phương án này có ưu điểm là các phòng sinh hoạt chính trong nhà đều vuông vắn nhưng có nhược điểm là khu vực cầu thang, đặc biệt là trục WC bị tối do ở mặt tiền không mở được cửa sổ rộng. Sau 25 năm xây dựng, ngoài kết cấu còn tương đối tốt, hiện trạng ngôi nhà cùng với công năng sinh hoạt chưa được phù hợp với nhu cầu gia đình mình."

Quá trình cải tạo lại toàn bộ không gian trong nhà

Cải tạo nhà người ta thành nhà mình

Để có được căn nhà theo ý muốn, anh An đã đặt ra 4 tiêu chí "Sáng - Thoáng - Gọn - Sạch",

-Sáng - Thoáng: Tận dụng tối đa gió và ánh sáng bằng cách giữ lại phần diện tích 12m2 sân vườn, không cơi nới xây kín. Tiếp theo, anh mở tối đa hệ thống cửa sổ phần nhìn ra sân vườn, sử dụng nhiều mảng tường gạch kính, gạch hoa gió nhằm tăng cường lấy sáng mà vẫn đảm bảo kín đáo. Sau đó là bố trí giếng trời trên khu vực cầu thang xây mới tầng 5, giếng trời hình tròn, bán kính 1m, lắp kính trong suốt giúp tăng cường ánh sáng và lưu thông không khí.

-Gọn: “Ít” và “đủ”, ít đồ đạc, ít chi tiết trang trí, ít màu sắc. Mua đồ decor, bày biện cố gắng chọn lọc, không tùy tiện.

-Sạch: Gần gũi thiên nhiên, hạn chế tối đa các vật liệu như nhựa, gỗ công nghiệp, đá nhân tạo, các loại keo dán, phun sơn… đảm bảo cây xanh hiện diện trong không gian sống, cắm hoa tươi, không sử dụng hoa giả…

Một số vật trang trí trong nhà mang đậm phong cách Á Đông

Anh An đã đặt ra 4 tiêu chí 'Sáng - Thoáng - Gọn - Sạch' để cải tạo ngôi nhà

Mong muốn gần gũi thiên nhiên nên nội thất trong nhà hạn chế tối đa các vật liệu như nhựa, thay vào đó là gỗ

Phong cách Á Đông

Về phong cách và cảm hứng thiết kế, anh An chia sẻ: "Vì là công trình cải tạo, nên chưa thực hiện được tất cả những mong muốn của mình ở trong đó. Do hạn chế về nguồn lực (tài chính, thời gian) nên thông qua việc cải tạo, mình chỉ gửi gắm được một chút quan điểm thẩm mỹ Á Đông, đặc biệt là Viên Lâm Á Đông (Nhật Bản – Trung Hoa) không chỉ là nhánh cây hòn đá, mà còn hàm chứa rất nhiều triết lý nhân sinh, đượm màu đạo vị".

Khu vườn bên hông nhà trước đây được lát gạch sàn, ốp gạch tường và làm bể cá, non bộ, thời gian lâu bị ẩm thấp, rêu mốc và nhiều muỗi. Sau đó, anh đã cải tạo thành vườn sỏi theo phong cách vườn Nhật, chia làm hai khu vực, khu khô (có mái che) chỉ rải sỏi, làm chỗ ngồi uống trà; khu ướt (có nắng, mưa trực tiếp) để bày đá, ang nước, trồng cây.

Trong vườn của mình, cây trồng cũng chỉ giới hạn trong 4 loại: Tùng, Cúc, Trúc và Thạch Xương Bồ, đều là những loài cây mang khí chất thanh nhã. Với ô cửa sổ tròn và tường vôi trắng, gạch hoa gió màu ghi, anh An cho biết, đã học tập theo phong cách kiến trúc của viên lâm Tô Châu - Trung Quốc.

Khu vườn bên hiên nhà

Bonsai Cúc mốc trong vườn

Căn bếp hiện đại với màu trắng làm chủ đạo

Để có được căn nhà đẹp như tranh này, chủ tài khoản Facebook Nguyễn An đã tốn chính xác là 8 tuần (2 tháng rưỡi). Anh cũng chia sẻ thêm: "Thời gian cũng rất nhanh. Tất cả vật liệu xây dựng, đồ đạc là mình tự mua, thiết kế và giám sát. Sau khi hoàn thiện căn nhà, điều mình hài lòng nhất là công việc hoàn thành trong giới hạn cho phép về tài chính và thời gian".

Nội thất và cây cảnh trang trí trong nhà đều là gỗ và cây, hoa thật

Sự sáng tạo và mong muốn có được căn nhà đẹp khiến anh An đã bắt tay vào thiết kế và cải tạo ngôi nhà của chính mình. Những hình ảnh về căn nhà được đăng tải đã thu hút nhiều người yêu nghệ thuật, đặc biệt là có sở thích với lối kiến trúc Á Đông. Một cư dân mạng đã dành lời khen: "Ngôi nhà tạo cảm giác trong ấm ngoài mát, dễ chịu vô cùng".