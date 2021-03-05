Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết

Nhiều người vẫn nghĩ "rau thì ra chợ mà mua, cần chi trồng trọt cho cực khổ", nhưng với một người yêu thích làm vườn và muốn gia đình mình được thưởng thức những loại rau sạch chất lượng thì đây là một công việc - cũng là thú vui.
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Với sở thích ăn rau xanh và làm vườn, chủ tài khoản Facebook Nguyen Phan đã bắt tay vào xây dựng một vườn rau sạch ngay tại ban công nhà mình.
Anh Phan Văn Nguyện, chủ tài khoản trên chia sẻ: "Ban công nhà mình có lợi thế là đón nắng vào buổi sáng, buổi chiều thì mát, gia đình mình lại thích ăn món bánh tráng cuốn nên mình đặt mục tiêu phải quyết tâm đổi màu ban công, vừa có rau sạch để ăn, vừa lọc bớt khói bụi ô nhiễm, vừa là nơi để lên xả stress... lợi ích quá trời nên độ quyết tâm lên cao cả nhà ạ".
Anh cũng cho biết thêm, vườn rau sạch của anh chỉ vỏn vẹn 3m2 nhưng sau một năm cải tạo và chăm sóc, gia đình anh hiện ăn không hết số rau đã trồng.
Anh Nguyện cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm "canh tác" của mình cho mọi người.
-Cây giống: Có thể xin ở quê hoặc rau mua ở siêu thị về ăn lấy giâm lại.
-Đất trồng: Mua từ cửa hàng pha trộn bao gồm đất trồng đã xử lý 50%, phân bò đã xử lý 30%, phân trùn quế 20%.
-Phân bón: Mua chế phẩm sinh học tại các cửa hàng phân bón.
-Tưới tiêu: Điều hòa lượng nước tưới để luôn giữ ẩm cho đất.
Mỗi người một sở thích, anh chồng Phan Nguyen hóm hỉnh: "Đam mê trồng rau đã lấn chiếm hết đam mê trồng hoa của mình rồi, nên giờ có trồng hoa mình cũng trồng loại nào ăn được."
Một góc vườn nhỏ trồng rau ngay tại nhà sẽ giúp bạn có rau ăn hàng ngày, vừa sạch vừa tiết kiệm. Không những thế việc trồng trọt có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc cũng như tạo bầu không khí trong lành hơn cho gia đình mình.