Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết

Nhà đẹp 05/03/2021 06:38

Nhiều người vẫn nghĩ "rau thì ra chợ mà mua, cần chi trồng trọt cho cực khổ", nhưng với một người yêu thích làm vườn và muốn gia đình mình được thưởng thức những loại rau sạch chất lượng thì đây là một công việc - cũng là thú vui.

Với sở thích ăn rau xanh và làm vườn, chủ tài khoản Facebook Nguyen Phan đã bắt tay vào xây dựng một vườn rau sạch ngay tại ban công nhà mình.

Anh Phan Văn Nguyện, chủ tài khoản trên chia sẻ: "Ban công nhà mình có lợi thế là đón nắng vào buổi sáng, buổi chiều thì mát, gia đình mình lại thích ăn món bánh tráng cuốn nên mình đặt mục tiêu phải quyết tâm đổi màu ban công, vừa có rau sạch để ăn, vừa lọc bớt khói bụi ô nhiễm, vừa là nơi để lên xả stress... lợi ích quá trời nên độ quyết tâm lên cao cả nhà ạ".

Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết - Ảnh 1
Vườn rau xanh - sạch - đẹp ngay tại ban công

Anh cũng cho biết thêm, vườn rau sạch của anh chỉ vỏn vẹn 3m2 nhưng sau một năm cải tạo và chăm sóc, gia đình anh hiện ăn không hết số rau đã trồng.

Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết - Ảnh 2
'Rau diếp cá đặc tính nhảy con rất nhiều, ban đầu mình có 1 chậu nhựa thôi nhưng hiện nay mình đã chiết ra được 4 chậu rồi' - Anh Nguyện chia sẻ
Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết - Ảnh 3
Rau húng lủi là loại rau không thể thiếu trong món bánh tráng cuốn

Anh Nguyện cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm "canh tác" của mình cho mọi người.

-Cây giống: Có thể xin ở quê hoặc rau mua ở siêu thị về ăn lấy giâm lại.

-Đất trồng: Mua từ cửa hàng pha trộn bao gồm đất trồng đã xử lý 50%, phân bò đã xử lý 30%, phân trùn quế 20%.

-Phân bón: Mua chế phẩm sinh học tại các cửa hàng phân bón.

-Tưới tiêu: Điều hòa lượng nước tưới để luôn giữ ẩm cho đất.

Mỗi người một sở thích, anh chồng Phan Nguyen hóm hỉnh: "Đam mê trồng rau đã lấn chiếm hết đam mê trồng hoa của mình rồi, nên giờ có trồng hoa mình cũng trồng loại nào ăn được."

Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết - Ảnh 4
Khổ qua nhà trồng sẽ có vị đắng và thanh hơn so với mua ngoài hàng
Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết - Ảnh 5
Hoa đậu biếc mỗi ngày hái được khoảng 50-70 bông, anh mang đi phơi khô sau đó cất vào tủ lạnh, thi thoảng làm bánh, rau câu, xôi, pha nước uống

Một góc vườn nhỏ trồng rau ngay tại nhà sẽ giúp bạn có rau ăn hàng ngày, vừa sạch vừa tiết kiệm. Không những thế việc trồng trọt có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc cũng như tạo bầu không khí trong lành hơn cho gia đình mình. 

Sự thật về thông tin rau diếp cá gây vô sinh ở phụ nữ

Sự thật về thông tin rau diếp cá gây vô sinh ở phụ nữ

Rau diếp cá là loại rau thơm quen thuộc và giúp chữa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên có thông tin cho rằng ăn rau diếp cá gây vô sinh. Cùng tìm hiểu thực hư ra sao ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   vườn rau trồng rau trên ban công trồng rau tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ