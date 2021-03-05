Học ngay anh 'chồng đảm' cách trồng vườn rau xanh - sạch - đẹp trong 'mảnh vườn' ban công 3m2, ăn quanh năm không hết

Nhiều người vẫn nghĩ "rau thì ra chợ mà mua, cần chi trồng trọt cho cực khổ", nhưng với một người yêu thích làm vườn và muốn gia đình mình được thưởng thức những loại rau sạch chất lượng thì đây là một công việc - cũng là thú vui.

Với sở thích ăn rau xanh và làm vườn, chủ tài khoản Facebook Nguyen Phan đã bắt tay vào xây dựng một vườn rau sạch ngay tại ban công nhà mình. Anh Phan Văn Nguyện, chủ tài khoản trên chia sẻ: "Ban công nhà mình có lợi thế là đón nắng vào buổi sáng, buổi chiều thì mát, gia đình mình lại thích ăn món bánh tráng cuốn nên mình đặt mục tiêu phải quyết tâm đổi màu ban công, vừa có rau sạch để ăn, vừa lọc bớt khói bụi ô nhiễm, vừa là nơi để lên xả stress... lợi ích quá trời nên độ quyết tâm lên cao cả nhà ạ".



Vườn rau xanh - sạch - đẹp ngay tại ban công Anh cũng cho biết thêm, vườn rau sạch của anh chỉ vỏn vẹn 3m2 nhưng sau một năm cải tạo và chăm sóc, gia đình anh hiện ăn không hết số rau đã trồng.

'Rau diếp cá đặc tính nhảy con rất nhiều, ban đầu mình có 1 chậu nhựa thôi nhưng hiện nay mình đã chiết ra được 4 chậu rồi' - Anh Nguyện chia sẻ

Rau húng lủi là loại rau không thể thiếu trong món bánh tráng cuốn Anh Nguyện cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm "canh tác" của mình cho mọi người.

-Cây giống: Có thể xin ở quê hoặc rau mua ở siêu thị về ăn lấy giâm lại. -Đất trồng: Mua từ cửa hàng pha trộn bao gồm đất trồng đã xử lý 50%, phân bò đã xử lý 30%, phân trùn quế 20%. -Phân bón: Mua chế phẩm sinh học tại các cửa hàng phân bón. -Tưới tiêu: Điều hòa lượng nước tưới để luôn giữ ẩm cho đất. Mỗi người một sở thích, anh chồng Phan Nguyen hóm hỉnh: "Đam mê trồng rau đã lấn chiếm hết đam mê trồng hoa của mình rồi, nên giờ có trồng hoa mình cũng trồng loại nào ăn được."

Khổ qua nhà trồng sẽ có vị đắng và thanh hơn so với mua ngoài hàng Hoa đậu biếc mỗi ngày hái được khoảng 50-70 bông, anh mang đi phơi khô sau đó cất vào tủ lạnh, thi thoảng làm bánh, rau câu, xôi, pha nước uống Một góc vườn nhỏ trồng rau ngay tại nhà sẽ giúp bạn có rau ăn hàng ngày, vừa sạch vừa tiết kiệm. Không những thế việc trồng trọt có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc cũng như tạo bầu không khí trong lành hơn cho gia đình mình.

Sự thật về thông tin rau diếp cá gây vô sinh ở phụ nữ Rau diếp cá là loại rau thơm quen thuộc và giúp chữa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên có thông tin cho rằng ăn rau diếp cá gây vô sinh. Cùng tìm hiểu thực hư ra sao ngay!

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