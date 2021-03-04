Sự thật về thông tin rau diếp cá gây vô sinh ở phụ nữ

Bên cạnh đó, kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy dùng rau diếp cá mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ.

Nhiều thông tin cho rằng ăn rau diếp cá thường xuyên sẽ dẫn đến vô sinh. Tuy nhiên, đây là thông tin hoàn toàn sai lệch và vô căn cứ. Lý do bởi trong diếp cá có chứa nhiều thành phần hoàn toàn có lợi cho sức khỏe con người.

Rau diếp cá là một loại cây thảo mộc có thân màu lục hoặc tím đỏ, lá màu xanh thẫm, hình tim, có mùi tanh như cá khi vò nát. Theo y học cổ truyền, rau diếp cá có tính hơi lạnh, mùi tanh, vị chua, cay.

+ Tăng cường sức khỏe sinh sản, chữa một số bệnh phụ khoa

Trong rau diếp cá có chứa nhiều dưỡng chất như Vitamin B, Folate có tác dụng giúp điều trị các bệnh phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt, hạn chế vô sinh.

Trong rau diếp cá có tác dụng giúp điều trị các bệnh phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt, hạn chế vô sinh

Rau diếp cá còn có hiệu quả tăng cường lưu thông máu đến dương vật, hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn cương dương.

Rau diếp cá có khả năng kháng khuẩn cao. Có khả năng ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh sinh dục như khuẩn cầu vàng, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn ta huyết và các virut gây viêm loét âm đạo.

Chính vì vậy, rau diếp cá rất được chị em đặt niềm tin để chăm sóc và bảo vệ vùng kín. Để chữa nấm hoặc các bệnh về kí sinh trùng, có thể xông hơi bằng bài thuốc từ rau diếp cá.

Áp dụng bài thuộc gồm rau diếp cá, bồ kết, tỏi đun thật sôi. Xông vùng kín bằng hơi nóng của ước này.Dùng phần nước khi nguội để ngâm và rửa thật kĩ. Cuối cùng dùng nước sạch rửa lại lần nữa. Kiên trì áp dụng trong vòng 7 ngày liên tục để có kết quả tốt nhất.

+ Chữa các bệnh đường tiêu hóa

Thường xuyên dùng rau diếp cá sẽ giúp điều trị những bệnh về đường tiêu hóa như chứng tiêu chảy, táo bón, rối loạn tiêu hóa,…

+ Chữa nóng sốt, thanh nhiệt cơ thể

Để hạ sốt cho trẻ nhanh, bạn có thể dùng rau diếp cá giã nát và đun với nước sôi

Để hạ sốt cho trẻ nhanh, bạn có thể dùng rau diếp cá giã nát và đun với nước sôi. Dùng bã đắp lên thái dương kết hợp cho trẻ uống nước rau diếp cá đun sôi, để nguội. Cho bé uống 3 lần/ngày.

Thay vì dùng thuốc tây, đây là phương pháp dân gian an toàn và rất được ưa chuộng. Nước diếp cá hơi khó uống nên sẽ khiến bé hơi khó chịu. Bạn hãy thêm vào nước rau diếp cá chút đường hoặc mật ong.

Ngoài ra, dùng rau diếp cá còn giúp thanh nhiệt, trị mụn, …

+ Giảm cân an toàn

Xay rau diếp cá cùng đậu xanh rồi lọc lấy nước ép để uống mỗi ngày giúp giảm cân

Cân nặng là nỗi ám ảnh khiến chị em mệt mỏi, mất nhiều thời gian, công sức để giảm cân, ăn kiêng cực nhọc. Rau diếp cá có chứa hàm lượng chất xơ lớn, đồng thời bổ sung các chất như protit, lipit, canxi, cali, v.v… giúp đốt cháy chất béo rất tốt và kiểm soát cân nặng chuẩn hơn.

Cách giảm cân hiệu quả với rau diếp cá đó là xay rau diếp cá cùng đậu xanh rồi lọc lấy nước ép để uống mỗi ngày. Có thể thêm một chút đường cho dễ uống.

+ Trị mụn

Nhờ có đặc tính sát trùng và làm lành vết thương hiệu quả, rau diếp cá thường được dùng trong điều trị ghẻ lở hoặc trị mụn.Ông bà ta ngày xưa thường dùng rau diếp cá để nấu tắm mỗi ngày.

Để chữa mụn bọc, mụn mủ, mụn thâm lâu năm, bạn dùng 1 nắm rau diếp cá rửa sạch, giã nát rồi hoà với bột cám gạo thành hỗn hợp hơi sền sệt. Thoa nước này lên vùng da bị mụn và dùng nước ấm sạch rửa lại. Kiên trì thực hiện mỗi ngày để sớm loại bỏ các đốm mụn trên da.

Dùng 1 nắm rau diếp cá rửa sạch, giã nát rồi hoà với bột cám gạo

+ Làm đẹp da

Để sở hữu làn da sáng hồng, mịn màng và mờ thâm, bạn có thể dùng 1 thìa nước ép diếp cá và 1 thìa nước ép nha đam thoa đều lên da trong vòng 15 phút.

Rau diếp cá có tác dụng giúp kháng khuẩn, làm sạch da. Kết hợp với tinh chất nha đam giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giảm vết thâm đáng kể.

+ Giúp chắc xương

Rau diếp cá có chứa một lượng lớn vitamin K giúp ngăn ngừa loãng xương. Kết hợp cùng Canxi sẽ giúp xương chắc khỏe. Do đó, bạn đừng quên cho rau diếp cá vào khi ăn rau sống.

+ Đẩy lùi bệnh trĩ

Đẩy lùi bệnh trĩ vô cùng hiệu quả có lẽ tác dụng lớn nhất của rau diếp cá. Cách chữa bệnh trĩ với rau diếp cá đó là uống nước ép từ rau diếp cá mỗi ngày kết hợp xông hơi, ngâm rửa mỗi ngày với hỗn hợp rau diếp cá + lá trầu không + lá dâu tằm.

Đẩy lùi bệnh trĩ vô cùng hiệu quả có lẽ tác dụng lớn nhất của rau diếp cá

Cách làm:

Chuẩn bị nguyên liệu gồm rau diếp cá, lá trầu không và lá dâu tằm theo tỉ lệ 1:1:1. Cho vào nồi và đun sôi với nước.

Dùng hơi nước nóng này xông trực tiếp vào búi trĩ. Đến khi thấy hết nóng thì lau rửa vùng bị trĩ lại bằng rau diếp cá. Để đạt kết quả tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháo này đều đặn.

+ Tốt cho sức khoẻ mẹ bầu

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu thường hay gặp những triệu chứng viêm tiết niệu. Để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và thai nhi, mẹ bầu có thể dùng rau diếp cá sắc với xa tiền thảo, rau má, râu ngô và lá tre để uống mỗi ngày cho đến khi bệnh dứt hẳn.

+ Chữa ho

Để chữa ho ở trẻ, bạn dùng rau diếp cá giã nhuyễn, đem đun sôi với nước vo gạo, sau đó lọc lấy nước cho bé uống. Sau khi uống 2 -3 lần bé có thể khỏi dứt điểm bệnh luôn. Có thể áp dụng bài thuốc này với cả người lớn và trẻ em đều rất an toàn.

Để chữa ho ở trẻ, bạn dùng rau diếp cá giã nhuyễn, đem đun sôi với nước vo gạo, sau đó lọc lấy nước cho bé uống

+ Tiêu sỏi thận

Áp dụng liệu trình từ rau diếp cá sẽ giúp tiêu sỏi thận ở cấp độ nhẹ hiệu quả.

Sao vàng 100gr diếp cá, sau đó đem hãm với nước sôi như hãm trà và dùng nước này thay nước uống hàng ngày. Để đạt hiệu quả rõ rệt nhất, bạn hãy kiên trì với ít nhất 2 liệu trình, mỗi liệu trình cách nhau 7 ngày.

3. Một số lưu ý cần nắm khi dùng rau diếp cá

Mặc dù rau diếp cá không gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhưng vì rau diếp cá có tính hàn nên những đối tượng sau đây không phù hợp để sử dụng:

+ Người mắc bệnh nguyên khí hư.

+ Mắc chứng đau nhức chân.

+ Những người không bị thấp nhiệt.

+ Người bị sang độc.

Tuy rau diếp cá có nhiều công dụng chữa bệnh nhưng tuyệt đối không lạm dụng để sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh. Chỉ áp dụng những bài thuốc từ lá rau diếp đối với tình trạng bệnh nhẹ, mới khởi phát.

Hơn nữa, khả năng chữa bệnh của loại rau này vẫn chưa được kiểm chứng. Do đó, cần hỏi ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng.

Tuy rau diếp cá có nhiều công dụng chữa bệnh nhưng tuyệt đối không lạm dụng để sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đọc đã có thể biết được thông tin ăn rau diếp cá gây vô sinh ở phụ nữ đúng hay sai và yên tâm hơn khi dùng loại rau này. Rau diếp cá tuy có mùi hơi tanh và không dễ ăn nhưng mang đến công dụng bảo vệ sức khỏe và làm đẹp vô cùng “lợi hại”. Có thể khẳng định rằng không chỉ rất tốt cho sức khỏe sinh sản mà rau diếp cá còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.