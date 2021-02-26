Chia sẻ cách uống rau diếp cá với mật ong chăm sóc da hiệu quả

Làm đẹp, chăm sóc da bằng rau diếp cá nói chung cũng như uống rau diếp cá với mật ong là một trong những phương pháp nổi tiếng được nhiều người sử dụng.

Bí quyết điều trị hiệu quả, vừa đơn giản vừa tiết kiệm, an toàn này hiện được rất nhiều chị em tham khảo, áp dụng và đánh giá cao. Thường xuyên dùng sẽ giúp lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng và sạch mụn hơn.

Rau diếp cá là loại rau quen thuộc không chỉ được dùng để ăn sống mà còn được dùng để làm đẹp , chăm sóc sức khỏe , chữa bệnh. Đặc biệt, đây là một loại “thần dược” được nhiều chị em biết đến trong việc trị mụn, chữa tàn nhang, nám da.

Rau diếp cá chứa nhiều loại vitamin như B2, B6, C, K cùng các axit folic và khoáng chất khác như canxi, phốt pho,… Những thành phần này sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các hắc sắc tố melanin gây tàn nhang và nám da.

Dùng rau diếp cá là bí quyết làm đẹp đơn giản, hiệu quả tại nhà

Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tốt cho gan, thận. Dùng loại rau này giúp trị mụn, chữa trĩ, táo bón, mề đay,… Đồng thời, còn được dùng để làm thuốc điều trị diệt vi khuẩn, vi rút có hại.

Các thành phần tự nhiên trong diếp cá mang đến hiệu quả kháng viêm, diệt khuẩn. Đắp diếp cá lêm ổ viêm ngoài da có hiệu quả sát khuẩn, sát trùng mạnh và rất an toàn cho làn da. Đây là cách để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn và diệt khuẩn nhanh chóng, triệt để.

Rau diếp cá là loại rau quen thuộc không chỉ được dùng để ăn sống mà còn được dùng để làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh

2. Cách làm nước rau diếp cá uống thanh nhiệt, đẹp da

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Diếp cá tươi: 50g

Nước lọc: 500-600ml

Đường trắng: 10g

Đá viên

Cách làm:

Rau diếp cá nhặt sạch, loại bỏ phần lá hỏng, rễ đen, lá bị úa vàng. Đem rửa lại nhiều lần với nước để loại bỏ bùn đất và sâu bọ, giun sán bám vào.

Ngâm rau diếp cá vào chậu nước đã pha sẵn 2 thìa muối trong khoảng 15 phút để khử khuẩn. Sau khi ngâm rau xong, đem rửa lại với 2-3 lần nước để cho rau sạch, nước rửa rau trong là được.

Vớt rau ra rổ để cho ráo nước

Vớt rau ra rổ để cho ráo nước. Cho rau diếp cá vào máy xay sinh tố, đổ nước và xay nhuyễn. Trút qua rây để lấy phần nước cốt.

Trút qua rây để lấy phần nước cốt

Để uống ngon hơn, bạn có thể cho hòa thêm chút đường, nếu thích uống đá có thể cho đá vào. Kết hợp uống nước rau diếp cá với mật ong là cách điều trị nám da vô cùng hiệu quả.

2. Cách dùng rau diếp cá kết hợp mật ong để trị mụn

Rau diếp cá được dùng với nhiều cách khác nhau như dùng dưới dạng bột pha nước để uống, dùng lá diếp cá tươi hay diếp cá phơi khô để làm trà. Ngoài ra, diếp cá còn có thể đem xay nhuyễn hoặc giã để đắp ngoài da.

Đắp mặt nạ rau diếp cá với mật ong là phương pháp phổ biến trong việc sử dụng rau diếp cá để trị mụn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 mớ rau diếp cá tươi.

- 1 thìa cà phê mật ong.

- Máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ rau diếp cá mật ong

Sơ chế nguyên liệu:

- Rửa sạch rau diếp cá, nhặt bỏ đi phần cuống già và lá úa. Ngâm rau diếp cá trong 1 chậu nước muối pha loãng để đảm bảo an toàn.

- Ngâm trong khoảng 5-10 phút, vớt ra và rửa sạch lại, để cho ráo nước.

- Tiếp đến, cho rau diếp cá vào máy xay sinh tố xay nhuyễn trong vòng 30 giây. Cho vào rây lọc bỏ đi phần bã sẽ thu được phần nước cốt nguyên chất.

Cho rau diếp cá vào máy xay sinh tố xay nhuyễn trong vòng 30 giây

Thay vì dùng máy xay sinh tố, có thể giã nhuyễn rồi vắt tay để lấy phần cốt nước rau diếp cá.

Cách đắp mặt nạ rau diếp cá mật ong như sau:

Cho mật ong vào hòa chung với nước cất. Pha theo tỷ lệ 1:1 (cứ 1 thìa nước cốt diếp cá thì pha 1 thìa mật ong nguyên chất). Trộn thật đều để tạo hỗn hợp đồng nhất.

Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, dùng hỗn hợp này bôi đều lên vùng da có mụn và vết mụn thâm.

Đắp mặt nạ rau diếp cá với mật ong là phương pháp phổ biến trong việc sử dụng rau diếp cá để trị mụn

Thư giãn khoảng 30 phút và rửa mặt lại thật sạch.

Kiên trì thực hiện mỗi tuần 2 lần để giúp đẩy lùi mụn và thâm mụn nhanh chóng.

Trị mụn trứng cá bằng rau diếp cá kết hợp mật ong có tốt không?

Rau diếp cá có khả năng trị mụn hiệu quả bởi trong thành phần có hàm lượng tinh dầu đáng kể giúp kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ sát trùng cực tốt.

Mật ong chứa hàm lượng lớn vitamin C mang đến công hiệu tái tạo làn da, giúp da sáng mịn và làm trẻ da và cung cấp độ ẩm cần thiết.

Kết hợp diếp cá với mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn, giảm viêm tấy, giúp dưỡng ẩm da, chống lão hóa và nếp nhăn. Chăm sóc làn da khỏe mạnh và tươi sáng, căng mịn và trắng hồng hơn.

Kết hợp diếp cá với mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn, giảm viêm tấy, giúp dưỡng ẩm da, chống lão hóa và nếp nhăn

3. Thông tin thêm

+ Uống nước diếp cá vào lúc nào?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trước bữa ăn là thời điểm tốt nhất để uống nước diếp cá.

+ Nên dùng bao nhiêu rau diếp cá trong 1 ngày?

Nhìn chung, vì rau diếp cá có tính mát nên tránh dùng quá nhiều và chỉ nên dùng mỗi ngày 15-50g rau diếp cá/ngày/người là hợp lý. Cần điều chỉnh liều lượng rau diếp cá sao cho phù hợp với từng thể trạng sức khỏe và bệnh lý.

Nên tránh dùng quá nhiều và chỉ nên dùng mỗi ngày 15-50g rau diếp cá/ngày/người là hợp lý

+ Uống rau diếp cá mỗi ngày có tốt không?

Mặc dù rau diếp cá là loại cây có ít tác dụng phụ, lành tính nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Có thể dùng uống hàng ngày nhưng đảm bảo sao cho vừa đủ liều lượng. Nếu dùng quá liều lượng thì có thể sẽ dẫn đến nhiễm lạnh, đặc biệt là trong những ngày mùa đông.

Không nên dùng rau diếp c á hàng ngày đối với những người có cơ địa hàn. Ngược lại, đối với những người có bị mẩn ngứa, nóng thì nên dùng nước diếp cá mỗi ngày để thanh nhiệt, giải độc.

3. Một số phương pháp trị mụn bằng rau diếp cá đơn giản khác tại nhà

+ Kết hợp rau diếp cá và muối hột

Hòa tan nước cốt rau diếp cá cùng với một ít muối hột để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều lên mặt và thư giãn trong vòng 20 phút. Sau đó rửa mặt lại thật sạch với nước.

Bôi thêm chút kem dưỡng ẩm để cân bằng lại làn da.

Hòa tan nước cốt rau diếp cá cùng với một ít muối hột để tạo thành hỗn hợp đồng nhất

Lưu ý: Tránh dùng muối bẩn bởi chứa nhiều tạp chất sẽ khiến tình trạng mụn trên da nặng hơn và da xấu hơn.

+ Kết hợp diếp cá, dầu ô-liu và cám gạo

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 bát con lá rau diếp cá, 1 thìa dầu ô liu Extra Virgin và 1 thìa cám gạo nguyên chất.

Cách thực hiện:

Rửa sạch diếp cá và đem xay nhuyễn, ép lấy nước cốt. Tiếp theo, trộn nước cốt diếp cá cùng dầu ô liu và cám gạo vào để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Kết hợp diếp cá, dầu ô-liu và cám gạo

Vệ sinh da mặt sạch sẽ. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da cần điều trị.

Thư giãn khoảng 15 phút để các dưỡng chất trong hỗn hợp được thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì của da.

Kiên trì thực hiện mỗi tuần 2 lần để giúp đẩy lùi mụn và thâm mụn nhanh chóng.

Hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ trên, bạn đọc sẽ nắm được cách chăm sóc da, trị mụn bằng uống rau diếp cá với mật ong. Đồng thời có thêm những kiến thức dưỡng da, làm đẹp hiệu quả.