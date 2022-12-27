Cách hạ sốt bằng rau diếp cá cho trẻ nhanh chóng, hiệu quả!

Rau diếp cá không đơn giản chỉ là một món ăn bổ dưỡng, giúp tăng khẩu vị ăn uống mà còn được biết đến với tác dụng giải cảm, thanh nhiệt, trị đau đầu, chóng mặt,...vô cùng hiệu quả. Hơn thế nữa, rau diếp cá còn có khả năng phòng ngừa chứng bệnh rôm sảy và hạ sốt cực kỳ hữu ích và nhanh chóng đối với trẻ nhỏ nữa đấy. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu về công dụng cũng như cách hạ sốt bằng rau diếp cá trong bài viết sau đây nhé!

Đừng quá lo lắng, một trong những phương pháp được dân gian áp dụng để hạ sốt chính là sử dụng rau diếp cá. Diếp cá được ví như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên, giúp hạ sốt. Nhờ tính bình và vị chua mát nên diếp cá có khả năng thanh nhiệt cho cơ thể, tiêu viêm, sát khuẩn, không hề chứa chất độc nên được dùng cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ngoài ra, rau diếp cá còn được sử dụng để chữa bệnh tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư,… khá hiệu quả.

Với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hay kể cả người lớn, việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh để giảm đau hoặc hạ sốt đều mang lại nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Nhất là đối với trẻ em, trong giai đoạn mọc răng hoặc sau khi tiêm phòng, trẻ thường gặp phải các cơn sốt và một số loại thuốc sẽ có thành phần gây hại cho trẻ. Sức đề kháng của trẻ khá yếu, dễ mắc phải các bệnh như cảm lạnh, sốt cao,… Mỗi lần như vậy, các mẹ thường lo lắng không biết làm cách nào để hạ sốt cho trẻ mà không phải uống thuốc kháng sinh.

Rau diếp cá được xem như loại thuốc kháng sinh tự nhiên giúp hạ sốt cho trẻ!

Cách hạ sốt bằng rau diếp cá cho trẻ

Cách hạ sốt cho bé bằng rau diếp cá hay cách hạ sốt bằng rau diếp cá cho người lớn đều tương tự nhau. Dưới đây là một số cách hạ sốt cho trẻ bằng rau diếp cá thông dụng và hiệu quả nhất mà bạn có thể tham khảo:

- Với trẻ sơ sinh, bạn hãy lấy 1 nhúm lá rau diếp cá rửa sạch, sau đó giã nát rồi đắp lên trán, cố định lại bằng băng. Chờ khoảng 30 phút rồi tháo ra. Việc này sẽ giúp trẻ nhanh chóng hạ sốt.

Giã nát rau diếp cá rồi đắp lên trán giúp hạ sốt cho trẻ sơ sinh!

- Với trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi, bạn dùng lá diếp cá rửa sạch, giã nát rồi cho vào bát tô to, đổ thêm chút nước ấm và lọc lấy nước cho bé uống. Phần bã lá diếp cá thì dùng đắp lên thái dương của trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hạ sốt. Tuy nhiên, lá diếp cá có vị hơi tanh nên bạn có thể thêm một ít đường để trẻ dễ uống, hoặc có thể nấu chín lá diếp cá để khử mùi tanh cũng như đảm bảo vệ sinh tuyệt đối nhé.

Bạn có thể nấu chín rau diếp cá và lấy nước cho trẻ uống!

- Với người lớn, cách hạ sốt bằng rau diếp cá cũng không khác gì nhiều. Bạn cũng tiến hành rửa sạch lá diếp cá, giã nhuyễn rồi đắp bã lên trán, quấn gạc lại để cố định diếp cá khoảng 30 phút trên trán. Hoặc bạn có thể xay nhuyễn diếp cá, đun sôi khoảng 10 phút, sau đó chờ nguội và dùng uống ngày 3 lần.

- Bên cạnh tác dụng hạ sốt, lá diếp cá còn giúp giải nhiệt, khắc phục triệu chứng mệt mỏi cũng như nóng trong người. Các mẹ có thể dùng rau diếp cá nấu với nước sôi rồi cho trẻ tắm, vừa giúp trị chứng rôm sảy ở trẻ vừa ngăn ngừa một số bệnh ngứa ngáy ngoài da vô cùng hữu hiệu đấy nhé.

Mẹ có thể cho bé tắm nước rau diếp cá để trị rôm sảy!

Đặc biệt, khi trẻ bị bỏng, bạn cũng có thể dùng diếp cá giã nát và đắp lên vùng da bị tổn thương để làm mát đồng thời ngăn chặn nguy cơ để lại sẹo cho bé nhé. Quả là nhiều công dụng phải không nào?!

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Lưu ý khi dùng rau diếp cá hạ sốt cho trẻ

Mặc dù cách hạ sốt bằng rau diếp cá cho trẻ rất an toàn và hiệu quả nhưng các bạn cũng nên lưu ý một số điểm sau:

- Nên cho trẻ uống nước rau diếp cá sau bữa ăn 1 giờ để tăng hiệu quả chữa trị.

- Nếu trẻ bị sốt quá cao, nên cho trẻ uống thêm nước, đắp bã diếp cá để tăng cường tác dụng chữa trị.

- Duy trì chế độ nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp để trẻ nhanh hạ sốt hơn.

- Nếu trẻ vẫn không hạ sốt, các mẹ nên lập tức đưa trẻ tới bệnh viện.

Nếu trẻ vẫn không hạ sốt thì nên cho trẻ tới gặp bác sĩ!

- Trong trường hợp trẻ bị sốt nhẹ, các bạn có thể áp dụng phương pháp đơn giản như dùng khăn lau nước ấm, cởi bỏ bớt đồ để giảm nhiệt độ cho bé.

- Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc bé, các mẹ nên tăng cường bổ sung vitamin giúp bé tăng sức đề kháng, phòng chống cảm sốt tốt hơn nhé.

Trên đây là một số chia sẻ về cách hạ sốt bằng rau diếp cá mà các mẹ có thể tham khảo để chăm sóc sức khỏe cho bé yêu được tốt nhất. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp mẹ có thêm những lựa chọn để giúp bé nhanh khỏe lại nhé! Chúc các bé của chúng ta mau hết bệnh và hay ăn chóng lớn!