Ăn gì để hạ sốt nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa?

Nên ăn gì để hạ sốt nhanh chóng? hay bị sốt nên ăn trái cây gì ? là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Bởi sốt là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp ở hầu hết mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Việc có được chế độ ăn hợp lý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi bị sốt là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được những thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn để giúp nhanh chóng hết sốt.

Cảm lạnh thường chỉ xảy ra khi cơ thể bạn trước đó có dấu hiệu suy yếu như: Nhức đầu, sổ mũi, gai người khó chịu hay người mệt mỏi uể oải. Bạn không nên áp dụng các biện pháp chữa sốt thông thường cho người đang bị cảm lạnh khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Vì điều này có thể khiến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng và nguy hiểm đến sức khỏe .

Sốt là tình trạng cơ thể bạn có thân nhiệt trên 38 độ C. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy cả người nóng bừng bên trong nhưng lại lạnh run bên ngoài hoặc có thể kèm theo cảm giác đau đầu và khô miệng. Nguyên nhân bị sốt có thể do virus, đi nắng, vận động quá sức, dầm mưa…

Nên ăn gì để hạ sốt nhanh chóng?

Sốt ăn gì cho nhanh khỏi là vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Dưới đây là một số thực phẩm mà người bị sốt nên ăn để có thể hạ sốt nhanh chóng.

Ăn nhiều trái cây và rau xanh

Trái cây là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn cho người bị sốt. Khi bị sốt bạn nên ăn quýt, cam, bưởi… để bổ sung nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng và bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể làm nước ép hoặc sinh tố từ những loại trái cây này để uống cũng rất tốt.

Rau xanh là loại thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh là loại thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể. Một số loại rau xanh giúp hạ sốt hiệu quả như cà chua, rau củ, mồng tơi hoặc rau dền. Đối với các loại rau này bạn có thể chế biến theo cách nấu canh hoặc luộc. Bạn cần lưu ý là không nên quá kiêng cữ vì như thế sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng.

Ăn thức ăn lỏng

Khi bị sốt, bạn nên ăn những thức ăn dạng lỏng vì sẽ dễ hấp thu và bù lại lượng nước bị mất do đổ mồ hôi nhiều khi bị sốt. Khi bị sốt cơ thể sẽ bị thiếu dinh dưỡng và suy nhược, do đó bạn cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để mau chóng phục hồi sức khỏe. Một số món ăn dạng lỏng bạn nên ăn khi bị sốt như súp, canh gà, xương hầm…Đây là những món ăn bổ sung nhiều dinh dưỡng và giúp hồi phục sức khỏe rất tốt.

Bổ sung đủ nước

Khi cơ thể bị sốt cao sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Nếu tình trạng mất nước kéo dài mà không bù đắp nước kịp thời cho cơ thể sẽ dẫn đến những nguy hiểm cho người bệnh. Sốt càng cao thì tình trạng mất nước càng trở nên nghiêm trọng hơn, điều này sẽ khiến cơ thể trở nên suy nhược và mệt mỏi do mất cân bằng điện giải. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốc giảm thể tích.

Lượng nước cần bổ sung cho cơ thể trong một ngày là 1,5 – 2 lít - Ảnh minh họa: Internet

Lượng nước cần bổ sung cho cơ thể trong một ngày là 1,5 – 2 lít. Bạn nên pha nước với nước biển khô hoặc oresol để giúp bổ sung điện giải cho cơ thể. Uống đủ nước khi bị sốt sẽ giúp bù lượng nước đã mất, thanh lọc cơ thể và giúp da không bị khô.

Cách hạ sốt nóng lạnh cho người lớn

Dùng khăn ấm

Bạn cần chuẩn bị một chiếc khăn sạch và làm ướt bằng nước ấm không quá lạnh. Sau đó vắt khô và lau khắp người, nên đặt khăn phía sau gáy hoặc trên trán để hạ thân nhiệt an toàn. Trong trường hợp sốt quá cao, để hạ sốt nhanh chóng bạn nên đặt khăn vào những vị trí như bẹn hoặc nách và thay khăn thường xuyên. Vì đây là những khu vực có nhiệt cao và có nhiều mạch máu lớn.

Dùng khăn ấm sẽ giúp hạ sốt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chườm đá

Cho một vài viên đá lạnh vào khăn rồi bọc lại, sau đó chườm xung quanh trán vài phút và thực hiện nhiều lần để giảm thân nhiệt. Bạn tuyệt đối không được chườm đá khắp người hoặc đắp lên trán quá lâu, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt.

Xông hơi

Đây là phương pháp phổ biến được nhiều người thực hiện. Vì khi xông hơi, các lỗ chân lông sẽ mở to giúp loại bỏ được các độc tố và kéo theo nhiệt độ ra ngoài. Bạn có thể sử dụng một số loại lá cây như bưởi, hương nhu, sả, chanh, tía tô… để nấu nước xông. Các loại lá cây này chứa rất nhiều tinh dầu, vừa giúp sát khuẩn đường hô hấp hiệu quả vừa giúp hạ sốt nhanh chóng.

Xông hơi sẽ giúp loại bỏ được các độc tố và kéo theo nhiệt độ ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Sử dùng tất ướt

Bạn chỉ cần chuẩn bị hai chiếc tất cotton nhúng vào nước lạnh rồi vắt khô quấn quanh hai mắt cá chân. Thư giãn khoảng 15 phút bạn sẽ thấy bạn sẽ thấy thoải mái trở lại và nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống.

Có thể thấy sốt là tình trạng bệnh phổ biến, do đó bạn nên bổ sung cho mình những kiến thức cơ bản cần thiết về triệu chứng bệnh để có hướng điều trị kịp thời. Qua những thông tin chia sẻ ở bài viết trên, hy vọng sẽ giúp bạn biết được nên làm gì và ăn gì để hạ sốt nhanh chóng giúp phục hồi sức khỏe.