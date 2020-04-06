Ăn gì để hạ sốt nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 06/04/2020 17:43

Khi bị sốt ngoài sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của bác sĩ thì bạn cũng cần có chế độ ăn hợp lý để mau chóng khỏi bệnh. Vậy ăn gì để hạ sốt nhanh chóng?

Nội dung bài viết

Nên ăn gì để hạ sốt nhanh chóng? hay bị sốt nên ăn trái cây gì? là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Bởi sốt là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp ở hầu hết mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Việc có được chế độ ăn hợp lý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi bị sốt là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được những thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn để giúp nhanh chóng hết sốt.

An gi de ha sot
Ăn gì để hạ sốt nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt giữa cảm lạnh và sốt

Sốt là tình trạng cơ thể bạn có thân nhiệt trên 38 độ C. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy cả người nóng bừng bên trong nhưng lại lạnh run bên ngoài hoặc có thể kèm theo cảm giác đau đầu và khô miệng. Nguyên nhân bị sốt có thể do virus, đi nắng, vận động quá sức, dầm mưa…

An gi de ha sot 1
Sốt là tình trạng cơ thể bạn có thân nhiệt trên 38 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Cảm lạnh thường chỉ xảy ra khi cơ thể bạn trước đó có dấu hiệu suy yếu như: Nhức đầu, sổ mũi, gai người khó chịu hay người mệt mỏi uể oải. Bạn không nên áp dụng các biện pháp chữa sốt thông thường cho người đang bị cảm lạnh khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Vì điều này có thể khiến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng và nguy hiểm đến sức khỏe.

Nên ăn gì để hạ sốt nhanh chóng?

Sốt ăn gì cho nhanh khỏi là vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Dưới đây là một số thực phẩm mà người bị sốt nên ăn để có thể hạ sốt nhanh chóng.

Ăn nhiều trái cây và rau xanh

Trái cây là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn cho người bị sốt. Khi bị sốt bạn nên ăn quýt, cam, bưởi… để bổ sung nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng và bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể làm nước ép hoặc sinh tố từ những loại trái cây này để uống cũng rất tốt.

An gi de ha sot 2
Rau xanh là loại thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh là loại thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể. Một số loại rau xanh giúp hạ sốt hiệu quả như cà chua, rau củ, mồng tơi hoặc rau dền. Đối với các loại rau này bạn có thể chế biến theo cách nấu canh hoặc luộc. Bạn cần lưu ý là không nên quá kiêng cữ vì như thế sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng.

Ăn thức ăn lỏng

Khi bị sốt, bạn nên ăn những thức ăn dạng lỏng vì sẽ dễ hấp thu và bù lại lượng nước bị mất do đổ mồ hôi nhiều khi bị sốt. Khi bị sốt cơ thể sẽ bị thiếu dinh dưỡng và suy nhược, do đó bạn cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để mau chóng phục hồi sức khỏe. Một số món ăn dạng lỏng bạn nên ăn khi bị sốt như súp, canh gà, xương hầm…Đây là những món ăn bổ sung nhiều dinh dưỡng và giúp hồi phục sức khỏe rất tốt.

Bổ sung đủ nước

Khi cơ thể bị sốt cao sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Nếu tình trạng mất nước kéo dài mà không bù đắp nước kịp thời cho cơ thể sẽ dẫn đến những nguy hiểm cho người bệnh. Sốt càng cao thì tình trạng mất nước càng trở nên nghiêm trọng hơn, điều này sẽ khiến cơ thể trở nên suy nhược và mệt mỏi do mất cân bằng điện giải. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốc giảm thể tích. 

An gi de ha sot 3
Lượng nước cần bổ sung cho cơ thể trong một ngày là 1,5 – 2 lít - Ảnh minh họa: Internet

Lượng nước cần bổ sung cho cơ thể trong một ngày là 1,5 – 2 lít. Bạn nên pha nước với nước biển khô hoặc oresol để giúp bổ sung điện giải cho cơ thể. Uống đủ nước khi bị sốt sẽ giúp bù lượng nước đã mất, thanh lọc cơ thể và giúp da không bị khô.

Cách hạ sốt nóng lạnh cho người lớn

Dùng khăn ấm

Bạn cần chuẩn bị một chiếc khăn sạch và làm ướt bằng nước ấm không quá lạnh. Sau đó vắt khô và lau khắp người, nên đặt khăn phía sau gáy hoặc trên trán để hạ thân nhiệt an toàn. Trong trường hợp sốt quá cao, để hạ sốt nhanh chóng bạn nên đặt khăn vào những vị trí như bẹn hoặc nách và thay khăn thường xuyên. Vì đây là những khu vực có nhiệt cao và có nhiều mạch máu lớn.

An gi de ha sot 4
Dùng khăn ấm sẽ giúp hạ sốt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chườm đá

Cho một vài viên đá lạnh vào khăn rồi bọc lại, sau đó chườm xung quanh trán vài phút và thực hiện nhiều lần để giảm thân nhiệt. Bạn tuyệt đối không được chườm đá khắp người hoặc đắp lên trán quá lâu, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt.

Xông hơi

Đây là phương pháp phổ biến được nhiều người thực hiện. Vì khi xông hơi, các lỗ chân lông sẽ mở to giúp loại bỏ được các độc tố và kéo theo nhiệt độ ra ngoài. Bạn có thể sử dụng một số loại lá cây như bưởi, hương nhu, sả, chanh, tía tô… để nấu nước xông. Các loại lá cây này chứa rất nhiều tinh dầu, vừa giúp sát khuẩn đường hô hấp hiệu quả vừa giúp hạ sốt nhanh chóng.

An gi de ha sot 5
Xông hơi sẽ giúp loại bỏ được các độc tố và kéo theo nhiệt độ ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Sử dùng tất ướt

Bạn chỉ cần chuẩn bị hai chiếc tất cotton nhúng vào nước lạnh rồi vắt khô quấn quanh hai mắt cá chân. Thư giãn khoảng 15 phút bạn sẽ thấy bạn sẽ thấy thoải mái trở lại và nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống.

Có thể thấy sốt là tình trạng bệnh phổ biến, do đó bạn nên bổ sung cho mình những kiến thức cơ bản cần thiết về triệu chứng bệnh để có hướng điều trị kịp thời. Qua những thông tin chia sẻ ở bài viết trên, hy vọng sẽ giúp bạn biết được nên làm gì và ăn gì để hạ sốt nhanh chóng giúp phục hồi sức khỏe.

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng

Trẻ sau khi tiêm chủng thường gặp các triệu chứng gì và cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng như thế nào? Mẹ hãy theo dõi trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   bị sốt nên ăn gì sốt ăn gì cho nhanh khỏi bị sốt nên ăn trái cây gì

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm