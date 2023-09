Thực hư về tác dụng của lá tía tô với trẻ sơ sinh giúp hạ sốt khi tiêm phòng

Một công dụng hữu ích khác mà nhiều chị em vẫn chưa hay biết đó là trong tía tô có nhiều chất tốt cho sức khỏe, giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung một số chất cần thiết giúp giảm các tình trạng sốt hay mệt do tiêm phòng của trẻ sơ sinh, điều này như là một cứu tinh cho các mẹ vì không tìm được giải pháp thiên nhiên nào an toàn để con bớt mệt mỏi, hành sốt mỗi lần tiêm phòng.

Thể trạng bé còn yếu ớt, nên khi tiêm phòng vacxin vào thì hầu hết trẻ sơ sinh đều không thể thích ứng khiến khả năng cao bé bị sốt ngay sau đó hoặc có thể là sau đó vài ngày. Do đó, các mẹ tìm đủ phương pháp để giảm sốt cho con sau khi tiêm.

Cách hạ sốt cho trẻ bằng lá tía tô

Tác dụng của lá tía tô với trẻ sơ sinh là có thật, là một phương pháp dân gian được áp dụng từ bao đời nay, mặc dù chưa có nghiên cứu nào khẳng định lá tía tô là trị sốt tốt cho trẻ nhưng bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì các hoạt chất trong lá tía tô không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến mẹ và bé.

Sau khi tiêm phòng vài giờ hoặc 1 ngày, có trường hợp muộn hơn là sau khi tiêm phòng 5 – 12 ngày mới có dấu hiệu hành sốt, đa số trẻ sơ sinh đều sốt cao trên 39 độ, khiến trẻ khó chịu và quấy khóc vật vã. Lá tía tô sẽ hỗ trợ bé phần nào thuyên giảm cơn hành sốt.

Là tía tô có tính ấm, vị cay, nhiều chất tinh dầu có tính kháng khuẩn rất cao nên các mẹ cứ yên tâm dùng nhé. Cách sử dụng như thế nào? Mẹ dùng để ăn sống nhé! Trước khi tiêm phòng và sau khi tiêm phòng, mẹ dùng một nắm lá tía tô khoảng 10 – 15 lá, rửa sạch rồi ăn sống là tốt nhất.

Nếu như mẹ không thể ăn sống được thì có thể nấu nước lá tía tô uống, xay nhuyễn như sinh tố để dùng. Đối với trẻ nhỏ không còn dùng sữa mẹ thì làm như thế nào? Mẹ rửa sạch lá tía tô, lấy nước cốt từ lá tía tô giã nát và pha thêm ít nước ấm. Mỗi lần cho bé uống khoảng nửa muỗng cà phê.

Hướng dẫn dùng lá tía tô để trị sốt cho trẻ trước và sau khi tiêm phòng

Có một cách khác lá dùng lá tía tô để tắm cho bé và để an toàn trước khi tắm là kiểm tra độ nhạy của da bằng cách nhúng vào một phần da của bé để xem da bé có bị phản ứng kích ứng không. Nếu không thấy xảy ra phản ứng nào thì mới tiếp tục tắm, trường hợp da bé nổi đỏ thì nên dừng lại ngay.

Nhưng cách này khuyến cáo chị em không nên sử dụng vì làn da của bé còn khá mỏng manh, rất dễ kích ứng, chưa kể làm tổn hại đến phần vết thương hở của bé ở chỗ tiêm phòng, sẽ gây ra các tình trạng xấu cho sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Lưu ý sau khi bé vừa tiêm xong thì mẹ nên cho bé bú nhiều để tránh mất nước. Một mẹo giảm đau cho bé sau khi tiêm phòng là dùng bông y tế day vào chỗ tiêm cho khô, tiếp đó dùng khăn lạnh cất trong túi giữ lạnh mang theo để chườm lạnh lên chỗ tiêm cho bé, tuyệt đối không dùng đá và nước đá, các mẹ nhé!

Tuy nhiên, để hỗ trợ bé tốt nhất thì ngoài liệu pháp thiên nhiên từ lá tía tô thì các mẹ cần cho bé uống nước nhiều hơn thường ngày, khi sốt cao có thể gây ra tình trạng mất nước, rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể, nước sẽ giúp bé làm mát cơ thể và bù lượng nước đã mất do nóng sốt. Miếng dán hạ sốt cũng là một phương án được nhiều mẹ lựa chọn, nếu như vết sưng do tiêm ngừa quá to và lâu xẹp thì mẹ có thể chườm lạnh giúp bé nhé!

Bên cạnh đó, cần cho bé mặc quần áo thoáng mát, chất liệu vải dễ thấm hút mồ hôi vì mồ hôi thấm ngược lại vào cơ thể sẽ khiến bé bị cảm lạnh. Bé bị hành sốt thì sức khỏe sẽ suy giảm, chán ăn khiến sức đề kháng giảm theo, mẹ nên đảm bảo chất dinh dưỡng cho bé bằng cách cho ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu, đủ dưỡng chất và chia nhỏ bữa cho bé.

Kiểm tra thân nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của trẻ sau khi tiêm phòng

Cơ thể bé cũng cần được vệ sinh sạch sẽ và khi tắm nên tắm trong phòng kín, thao tác tắm nhanh, chuẩn bị sẵn khăn quấn cho bé ngay khi tắm xong. Lưu ý không được dùng các mẹo dân gian tùy tiện để làm giảm sưng vết tiêm của bé, nếu không may vết thương hở bị nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Điều quan trọng nhất là bố mẹ cần cặp nhiệt độ cho bé để theo dõi thân nhiệt vì mình không có khả năng chẩn đoán chính xác chỉ qua biểu hiện bên ngoài của trẻ bằng cách dùng tay sờ lên cơ thể đo thân nhiệt bé. Lưu ý không nên sử dụng aspirin cho trẻ em dưới 2 tuổi vì nguy cơ gây ra hội chứng Reye.

Trong một vài trường hợp, bạn đã áp dụng lá tía tô và các phương án giảm sốt nhưng không thành công, bé vẫn có các biểu hiện khóc dai dẳng hơn ba tiếng đồng hồ, có dấu hiệu co giật, thân nhiệt không thuyên giảm thì hãy đưa bé đến ngay các cơ sở y tế đáng tin cậy gần nhất để bác sĩ chăm sóc khẩn cấp.

Có rất nhiều tin đồn xoay quanh vấn đề uống là tía tô có bị mất sữa không khiến nhiều mẹ hoang mang và để an toàn đã loại bỏ thực phẩm này ra khỏi bữa ăn hằng ngày. Trên thực tế chưa có khuyến cáo nào từ các bác sĩ chuyên khoa nhi cho rằng lá tía tô làm mất sữa. Có thể một số mẹ mất sữa do đồng thời dùng các thực phẩm không lợi sữa khác, do cơ địa hoặc một nguyên nhân nào đó về bệnh lý, sức khỏe.

Uống nước lá tía tô có lợi sữa không? Đã có nhiều chị em thử và có kết quả sau khi dùng lá tía tô là thơm sữa, sữa về nhiều hơn …cho nên các chị em cứ yên tâm dùng nguyên liệu bổ dưỡng này nhé!

Trị sốt cho trẻ sau tiêm phòng bằng lá tía tô qua những dòng sữa ngọt ngào của mẹ

Việc nghi ngờ về tác dụng của lá tía tô với trẻ sơ sinh đã được nhiều mẹ kiểm chứng. Các mẹ có thể yên tâm sử dụng cho bé trước và sau khi tiêm phòng bằng phương thức qua đường sữa mẹ. Lưu ý là không vì nôn nóng, sốt ruột mong con hạ sốt nhanh mà lạm dụng nhiều lá tía tô quá mức quy định vì bất cứ dưỡng chất nào cũng chỉ phát huy tác dụng khi dùng đúng và đủ liều lượng.