Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt

Đời sống 22/08/2025 09:09

Nghi phạm được xác định là người đàn ông tên N.Q.H (51 tuổi), sống ở phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức cũ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khuya 21/8, Công an phường Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa truy xét thành công, bắt giữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư làm 2 người bị thương, rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt - Ảnh 1
Nghi phạm N.Q.H (51 tuổi). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Dân Trí, trước đó, gần 12h ngày 21/8, ông H. chạy xe máy đến phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức. Tại đây, ông đập cửa phòng trọ, đổ xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt.

Thời điểm trên, bà N.T.T.H. (SN 1975) và ông Đ.V.N. (SN 1970) ở bên trong phòng trọ tháo chạy ra ngoài. Vụ việc cả hai bị bỏng nhẹ, xe máy bà N. bị cháy sém. Sau khi phóng hỏa, ông H. lấy xe máy của người dân chạy về hướng chợ Thủ Đức.

Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra vụ việc. Nghi can bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

