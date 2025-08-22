Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 22/08/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp vào đúng 00h đêm nay 22/8/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ giúp giải quyết các vấn đề rắc rối trong công việc một cách ổn thỏa. Đây cũng là cơ hội để con giáp này thể hiện năng lực của mình và tích cực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên ngày mới cực kì tốt. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi nắm tay nhau trải qua những thử thách, khó khăn phía trước. Nếu tình yêu đủ lớn thì đôi bên đều có thể vững vàng và bên cạnh nhau lâu dài.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ nhận được sự dìu dắt của quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích hoặc chỉ ra cho bạn hướng phát triển mới cho sự nghiệp. Với người làm kinh tế, hôm nay là ngày thích hợp để bạn kí kết hợp đồng hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. 

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay. Đôi bên có nhiều suy nghĩ và quan điểm trùng hợp với nhau nên chỉ vừa gặp gỡ mà đã cảm thấy vô cùng thân thiết.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, Tam Hợp giữ cho con giáp tuổi Dần có tinh thần lạc quan, vui vẻ và điều này cũng hỗ trợ để cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Đối phương tuy không nói ra nhưng ngầm suy nghĩ rằng sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn vì bạn, vì gia đình, con cái.

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng ngày hôm nay, dưới sự che chở của Thiên Tài nên bạn có được số tiền để đảm bảo cho việc bạn thoải mái tham gia các cuộc vui. Thế nhưng bản mệnh vẫn phải lưu ý đừng chi tiêu tiền bạc vào những thứ mà bạn không thực sự cần đến. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Đời sống 43 phút trước
Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 48 phút trước
Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Đời sống 53 phút trước
Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Bị lăng mạ trước mặt đồng nghiệp, cô gái tạt axit vào bạn trai cũ khiến anh ta bị bỏng

Bị lăng mạ trước mặt đồng nghiệp, cô gái tạt axit vào bạn trai cũ khiến anh ta bị bỏng

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Video 2 giờ 12 phút trước
Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Xã hội 2 giờ 39 phút trước
Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông