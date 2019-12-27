Tối hôm đó, người bố làm việc ngoài sofa, còn mẹ với hai con ngủ trong phòng. Khi hoàn thành công việc đã 6 giờ 30 phút sáng, người bố vào phòng nghỉ ngơi. Lúc ấy, đứa bé sơ sinh vẫn nằm ngủ ngon trong cũi của mình.

Theo kết quả điều tra, cảnh sát trưởng Kamala Ponnampalam thị trấn Tampines (Singapore) đưa ra phán quyết bé sơ sinh 19 ngày tuổi đã tử vong khi ngủ chung giường với bố. Đây là sai lầm nghiêm trọng trong việc chăm sóc bé sơ sinh hầu như cha mẹ đều mắc phải.

Tuy nhiên, khoảng nửa giờ sau, khi quay lại phòng ngủ, người mẹ hốt hoảng thấy chiếc gối đè lên mặt con. Cô vội vàng lao đến nhưng đứa bé đã ngừng thở.

Vì không muốn cho con nằm một mình khi mới bú no nên người mẹ đã bế con lên giường nằm cùng với bố. Sau đó, người mẹ vỗ vào chồng nói rằng con ngủ ngay bên cạnh và đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi người bố làm hô hấp nhân tạo và đưa con đến bệnh viện cấp cứu thì tim bé đã đập trở lại. Tuy nhiên, hai ngày sau bé đã không qua khỏi. Các bác sĩ kết luận bé qua đời là vì tình trạng thiếu oxy do nghẹt thở.

Tại tòa, người bố đau đớn khai rằng, có lẽ anh quá mệt sau khi thức đêm làm việc nên không nghe vợ nói gì. Sự vô ý này đã cướp đi tính mạng của đứa bé mới 19 ngày tuổi.

Câu chuyện đau lòng này khiến bố mẹ cần phải đặc biệt lưu ý đến giấc ngủ của con để tránh tình trạng trẻ bị ngạt thở. Tuyệt đối không ngủ chung giường với con. Dù trong trường hợp nào bố mẹ cũng nên giữ nguyên tắc “Chung phòng chứ không chung giường”.

Bố mẹ cần giữ nguyên tắc chung phòng không chung giường để đảm bảo an toàn cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số khuyến cáo của các bác sĩ khi cho bé sơ sinh ngủ:

- Phòng ngủ của bé phải thoáng khí.

- Đảm bảo giường, cũi của bé không có nhiều thú nhồi bông hoặc chăn, gối lộn xộn. Vì điều này có thể gây nghẹt thở nếu bé xoay đầu và bị chúng úp vào mặt.

Đảm bảo giường của bé không quá nhiều thú bông bên cạnh để tránh vô ý bị nghẹt thở - Ảnh minh họa: Internet

- Luôn cho bé nằm ngửa để giảm nguy cơ đột tử. Đặt bé ngủ trong tình trạng chân, tay co duỗi thoải mái.

- Thường xuyên kiểm tra giấc ngủ của bé để xử lí kịp thời những tình huống bất thường.

Dù việc cho bé sơ sinh ngủ cùng bố mẹ rất có lợi ích. Chẳng hạn như giúp bé cảm nhận được tình thương, hơi ấm hay phát triển tâm lý ổn định. Tuy nhiên việc này cũng có những nguy hại không lường trước được. Vì thế, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý khi để con ngủ cùng với mình.