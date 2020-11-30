Hà Tăng U35 vẫn xinh đẹp trẻ trung là nhờ chăm chỉ ăn 4 loại rau này mỗi ngày, chị em sợ lão hóa đừng bỏ qua

Chăm sóc da 30/11/2020 17:57

Chăm chỉ bổ sung 4 loại rau ngăn ngừa lão hóa này vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày, bạn sẽ xinh đẹp trẻ trung bất chấp thời gian.

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng Tăng Thanh Hà vẫn rất chăm chỉ giữ gìn vóc dáng, duy trì nhan sắc với chế độ luyện tập và ăn kiêng điều độ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nàng “ngọc nữ” của showbiz Việt lại khiến người hâm mộ trầm trồ trước vẻ ngoài không tuổi của mình.

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Hà Tăng trẻ trung ở tuổi 34 - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ khẩu phần ăn hàng ngày đến khán giả. Theo đó, để giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng làn da mịn màng không tì vết, nữ diễn viên luôn bổ sung 4 loại rau ngăn ngừa lão hóa này vào thực đơn hàng ngày.

Rau chân vịt (cải bó xôi)

Đây là loại rau chứa hàm lượng lớn vitamin C, A, sắt và canxi dồi dào có khả năng hỗ trợ sản xuất collagen cho cơ thể. Điều này sẽ giúp cho làn da mịn màng và săn chắc hơn.

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Rau chân vịt cũng rất dễ chế biến món ăn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tỷ lệ calo có trong rau chân vịt cực kỳ thấp nên rất thích hợp với những bạn muốn giảm cân. Tăng Thanh Hà thường xuyên chế biến rau chân vịt thành các món như salad hoặc dùng kẹp bánh mì cho bữa sáng. 

Mướp đắng

Đây là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của gia đình Việt. Trong Đông y, mướp đắng thường được sử dụng như một vị thuốc giúp thanh nhiệt, tiêu độc, bổ thận, chống mệt mỏi…

Ngoài ra, loại quả này còn chứa hàm lượng vitamin C cực kỳ cao giúp ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện các vấn đề như nếp nhăn, nám, sạm…

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Mướp đắng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình nhà Hà Tăng - Ảnh: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn chứa một lượng lưu huỳnh giúp sản sinh glutathione - một trong những chất giúp làm chậm quá trình lão hóa quan trọng nhất cơ thể. Bên cạnh đó, cải xoăn còn giàu lutein và zeaxanthin có tác dụng tăng cường thị lực, bảo vệ da trước các tác động xấu từ môi trường như khói bụi, ánh nắng.

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Bạn có thể dùng cải xoăn như món ăn kèm hoặc sấy khô thành đồ ăn vặt – Ảnh: Internet

Dưa chuột

Hàm lượng nước, vitamin và chất xơ có trong dưa chuột rất có lợi cho làn da. Chúng giúp cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi để da không bị chảy xệ. Đặc biệt, thường xuyên ăn dưa chuột còn giúp duy trì vóc dáng thon thả và làn da khỏe đẹp từ bên trong. Bạn có thể dùng dưa chuột làm món ăn kèm hoặc trộn salad cũng rất ngon.

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Dưa chuột giúp làm đẹp da, giữ dáng - Ảnh: Internet

Một chế độ ăn uống với đầy đủ rau xanh không chỉ có lợi cho làn da, vóc dáng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Hãy bổ sung những loại thực phẩm trên vào thực đơn hàng ngày nhé!

Không muốn chưa già đã lão hóa, da đầy nếp nhăn thì chị em cần tránh xa 4 loại đồ uống này

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Để tránh tình trạng da đầy nếp nhăn, mất độ đàn hồi… bạn hãy từ bỏ thói quen sử dụng 4 loại đồ uống gây lão hóa da trong thực đơn hàng ngày.

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