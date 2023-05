Không muốn chưa già đã lão hóa, da đầy nếp nhăn thì chị em cần tránh xa 4 loại đồ uống này

Để tránh tình trạng da đầy nếp nhăn, mất độ đàn hồi… bạn hãy từ bỏ thói quen sử dụng 4 loại đồ uống gây lão hóa da trong thực đơn hàng ngày.

Bên cạnh những thói quen gây hại da như lười bôi kem chống nắng, skincare sai cách, mất ngủ… thì chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh cũng khiến da bị lão hóa nhanh chóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để giữ cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung không nếp nhăn, bạn cần tránh xa một số loại đồ uống gây lão hóa da dưới đây.

Trà sữa

Trà sữa là một trong những thức uống yêu thích của hội chị em nhưng lại là nguyên nhân khiến bạn lão hóa nhanh chóng. Theo chuyên gia giảm cân Taz kiêm tác giả của cuốn sách What Doctors Eat and The 21-Day Belly Fix: “Đường sẽ gây kích ứng – yếu tố ngáng đường bạn chạm tới làn da khỏe đẹp, không tỳ vết. Tệ hơn, đường còn phá hủy collagen và elastin – những thứ giữ cho làn da của bạn trông thật mềm mại, căng mọng”. Để làn da luôn trẻ đẹp, bạn nên từ bỏ thói quen uống trà sữa.

Trà sữa vừa hại da vừa gây tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Nước tăng lực

Nước tăng lực có tác dụng làm cho cơ thể tỉnh táo hơn nhưng lại là thức uống cực kỳ hại da. Theo đó, loại đồ uống này chứa rất nhiều đường và có tính acid nên dễ phá hủy men răng, khiến răng ố vàng. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn caffeine và sodium trong nước tăng lực còn dẫn đến tình trạng da mất nước.

Khi làn da mất đi độ ẩm tự nhiên, da sẽ mất dần tính đàn hồi và khiến nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều trên gương mặt.

Đồ uống có cồn

Thường xuyên dùng những loại đồ uống có cồn sẽ khiến cơ thể sản sinh ra các gốc tự do – một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn cũng sẽ khiến cơ thể hao hụt vitamin A và đây là chất chống oxy hóa rất cần thiết cho quá trình tái tạo da.

Hạn chế dùng đồ uống có cồn - Ảnh minh họa: Internet

Cocktail có đường

Nếu bạn yêu thích những món cocktail có đường thì từ bây giờ hãy hạn chế sử dụng nó nhé! Bởi nó, loại đồ uống này chứa đầy những thứ gây hại cho làn da. Được biết, lượng đường trong cocktail có thể lên đến hơn 50gr/ly. Chúng chính là yếu tố khiến da mất đi độ ẩm, phá hủy collagen và tăng quá trình lão hóa của da, làm da chảy xệ.

