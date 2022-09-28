Rau diếp cá - thần dược từ thiên nhiên với những công dụng tuyệt vời cho gan!

Rau diếp cá còn có tên gọi là rau giấp cá, dấp cá. Loại rau này mọc quanh năm nơi ẩm ướt, được dùng phổ biến như 1 loại rau sống trong ẩm thực và là nguyên liệu trong nhiều bài thuốc chữa bệnh, mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe .

Nắm được những tác dụng chính của rau diếp cá và Rau diếp cá có tốt cho gan không sẽ giúp chúng ta biết nên sử dụng rau diếp cá khi nào và phục vụ cho mục đích gì.

Bên cạnh đó, diếp cá cũng chứa hàm lượng lớn vitamin C nên mang đến hiệu quả kháng khuẩn cao. Dùng nước ép diếp cá sẽ giúp giải độc cơ thể, mát gan hiệu quả.

Câu trả lời là CÓ . Theo đông y, rau diếp cá vị cay, có tính mát giúp thanh nhiệt cơ thể, vào phế và can có tác dụng tốt, giúp giải độc, lợi thủy, tiêu thũng hiệu quả. Tốt cho những ai bị nóng trong và thường được sử dụng đối với những trường hợp viêm khi phế quản, hen suyễn, ap-xe phổi, đái dắt, đái buốt, huyết trắng, khí hư, mụn nhọt, phù nề, hội chứng lỵ cấp, viêm đường tiết niệu.

3. Tác dụng của rau diếp cá

+ Ngăn ngừa táo bón

Theo Đông y, diếp cá có vị cay, tính hàn, có khả năng phòng ngừa và chống táo bón, nên thường xuyên uống nước ép diếp cá sẽ rất tốt. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong loại rau này cũng hỗ trợ đáng kể cho việc ngăn ngừa chứng táo bón.

Diếp cá có vị cay, tính hàn, có khả năng phòng ngừa và chống táo bón rất tốt!

+ Kháng viêm, cầm máu

Rau diếp cá còn có tác dụng kháng viêm, cầm máu rất tốt. Để chữa lành vết thương da, bạn có thể vò nát lá diếp cá để đắp vào vết thương và băng lại nhé.

+ Tác dụng chữa bệnh trĩ

Không chỉ giúp ngăn ngừa chứng táo bón, dùng nước ép diếp cá còn giúp phòng bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ ở giai đoạn đầu, mỗi ngày 1 ly nước ép rau diếp cá sẽ mang đến hiệu quả rất cao.

Rau diếp cá rất tốt cho những người mắc trĩ ở giai đoạn đầu!

Để chữa bệnh hiệu quả, xông hậu môn bằng rau diếp cá tươi hoặc phơi khô khoảng 10 phút rồi ngâm và rửa hậu môn khi nước đang còn nóng.

Một lưu ý nhỏ đó là cần tránh ánh nắng mặt trời khi phơi lá diếp cá bởi sẽ khiến các hoạt chất dễ bị mất đi.

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng cách lấy lá diếp cá tươi đem xay lọc lấy nước uống, rồi kết hợp dùng bã đắp vào chỗ đau rồi băng lại. Kiên trì thực hiện mỗi ngày 1 đến 2 lần, mỗi lần 50g lá tươi trong 3 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt nhé.

+ Lợi tiểu, trị đái buốt

Theo các nghiên cứu khoa học, trong rau diếp cá có chứa hàm lượng Quercitrin và isoquercitrin rất tốt cho vấn đề lợi tiểu.

Để điều trị chứng đái buốt, mỗi ngày bạn có thể xay hoặc vò nát 20-50g rau diếp cá + 40-50g mã đề tươi chắt lấy nước uống 7-10, dùng 1-3 lần/ngày là được nhé.

Rau diếp cá giúp lợi tiểu, trị đái buốt

+ Chữa viêm tai giữa

Bệnh viêm tai giữa là một bệnh rất khó chữa, đặc biệt là khi bệnh mãn tính. Dùng rau diếp cá theo cách sau: Sắc 20g lá diếp cá khô, 10g táo đỏ với 600ml nước còn 200ml để uống trong ngày chia 3 lần có thể trị viêm tai giữa.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào từng cơ địa, có nhiều trường hợp điều trị không hiệu quả hoặc dễ tái phát.

+ Chữa táo bón, viêm ruột, kiết lỵ

Thường xuyên ăn rau diếp cá cũng là cách hiệu quả để giúp nhuận tràng ngừa táo bón vốn là căn nguyên của bệnh trĩ.

Bạn chỉ cần đem sao khô 10g lá diếp cá rồi hãm 10 phút với nước sôi, sau đó dùng để uống thay nước lọc trong ngày. Sau 5-10 ngày sẽ điều trị bệnh táo bón hiệu quả.

Để chữa viêm ruột, kiết lỵ, thì bạn chỉ cần dùng 50g rau diếp cá tươi sắc lấy nước uống 4-6 ngày, ngày 2-3 lần trước bữa ăn là được.

Thường xuyên ăn rau diếp cá cũng là cách hiệu quả để giúp nhuận tràng ngừa táo bón!

+ Hỗ trợ điều trị sỏi thận

Nhờ mang đến tác dụng lợi tiểu nên rau diếp cá được nhiều người dùng để hỗ trợ điều trị sỏi thận.

Để điều trị sỏi thận bằng rau diếp cá, chỉ cần dùng 100gr rau diếp cá sao vàng rồi nấu nước uống liên tục mỗi ngày trong vòng 2 tháng.

Rau diếp cá có tác dụng kích thích đẩy những hạt sỏi thận ra ngoài theo đường tiểu nên cải thiện hiệu quả những triệu chứng của bệnh sỏi thận.

+ Điều hòa kinh nguyệt

Nhờ chứa chất Folate và vitamin B nên dùng rau diếp cá là cách giúp chị em phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, tránh được bệnh phụ khoa và hạn chế vô sinh.

Dùng rau diếp cá kết hợp với lá ngải cứu, rửa sạch và đem giã nhỏ và lọc bằng nước sôi để uống. Chia thành 2 lần để uống trong ngày.

Để điều hòa kinh nguyệt, người ta thường dùng lá rau diếp cá với lá ngải cứu, rửa sạch, đem giã nhỏ, sau đó lọc bằng nước sôi để nguội rồi uống, chia làm 2 lần uống trong ngày.

Dùng rau diếp cá kết hợp với lá ngải cứu, rửa sạch và đem giã nhỏ và lọc bằng nước sôi để uống

Để phát huy tốt nhất công dụng, nên uống trước kỳ kinh khoảng 10 ngày, uống liên tục trong 5 ngày.

Để chữa viêm âm đạo, có thể dùng 20g diếp cá, 10g bồ kết, 1 củ tỏi cho vào nồi đun sôi thật kỹ với 1 lít nước dùng để xông hơi nóng. Duy trì thực hiện liên tục mỗi ngày 1 lần trong 7 ngày.

+ Chữa đau mắt đỏ do trực khuẩn mủ xanh

Rau diếp cá có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chống nhiễm trùng nên giúp chữa bệnh đau mắt đỏ do trực khuẩn mủ xanh hiệu quả.

Dùng một nắm lá diếp cá tươi, đem tráng qua nước sôi rồi nghiền nhỏ. Ép phần rau diếp cá nghiền này vào 2 miếng gạc, đắp vào những chỗ bầm dập và trên mí mắt khi đi ngủ. Dùng liên tục 3-5 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

+ Tác dụng của rau diếp cá đối với phụ nữ

Tình trạng bị sung tắc tia sữa, viêm tuyến vú/sữa sau sinh khiến mẹ không khỏi lo lắng. Để khắc phục, mẹ chỉ cần dùng diếp cá khô cùng táo đỏ sắc lấy nước uống trong 3-5 ngày.

Dùng diếp cá khô cùng táo đỏ sắc lấy nước uống trong 3-5 ngày

+ Công dụng trong làm đẹp

Thường xuyên sử dụng rau diếp cá bằng cách sắc lấy nước uống, ăn sống... sẽ giúp da mịn màng và săn chắc hơn. Da thông thoáng, loại bỏ bã nhờn và hạn chế mụn nhọt, rôm sảy.

4. Một số ứng dụng sản phẩm từ diếp cá

+ Trà diếp cá

Có nhiều loại trà diếp cá được bán trên thị trường như trà diếp cá Dokudami Orihiro Nhật Bản. Dùng trà diếp cá để pha hãm uống trong ngày.

+ Làm nước ép, sinh tố

Nước ép, sinh tố rau diếp cá mang đến nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt cơ thể, lợi tiểu, trị táo bón rất tốt. Đồng thời, mang đến làn da mịn màng, giảm chất nhờn cho da dầu, hạn chế mụn nhọt.

Nước ép, sinh tố rau diếp cá mang đến nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe

Nếu không quen với mùi vị của rau diếp cá thì bạn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác như mật ong, táo... để tăng độ ngọt, giảm vị tanh.

+ Phơi khô để hãm

Rửa sạch rau diếp cá tươi rồi đem phơi khô hoặc sao khô và hãm uống thay trà rất tốt cho sức khỏe.

Trên đây là giải đáp thắc mắc Rau diếp cá có tốt cho gan không và những thông tin hữu ích về những tác dụng của diếp cá đối với sức khỏe và làm đẹp. Hy vọng qua bài chia sẻ này, các chị ẹm độc giả sẽ biết sử dụng một hiệu quả loại rau này để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình nhé!