Học cô nàng 'mọt bếp' cách thiết kế mẫu bếp mở đẹp như mơ nhưng vẫn tiết kiệm chi phí

Cô nàng "mọt bếp" Kim Ngân đã chia sẻ về quá trình lên ý tưởng, thiết kế cho mẫu bếp đẹp tại chính căn nhà của mình. Những hình ảnh đăng tải thu hút rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ có niềm đam mê với nội thất.

Trần Thị Kim Ngân (1997) là một cô nàng nghiện bếp chính hiệu, cô gái đã hóm hỉnh chia sẻ về cơ duyên đến với bếp và ẩm thực của mình: "Hiện Ngân đang làm Marketing cho một công ty chuyên về ẩm thực Bắc Bộ ở Sài Gòn. Hằng ngày tiếp xúc với đồ ăn, niềm yêu thích ăn uống và nấu nướng của mình cũng lớn dần theo cân nặng của mình".

Chân dung cô nàng 'mọt bếp' thích sáng tạo Ngân đã tự tay thiết kế, mua nguyên vật liệu cho căn bếp 'có một không hai' của mình Mặc dù chưa từng học qua trường lớp thiết kế nào nhưng với tình yêu dành cho bếp và nấu ăn, cô nàng đã tìm tòi rồi tự tay thiết kế ra mẫu bếp đẹp có một không hai cho chính mình.

Khi được hỏi về sở thích này Ngân bộc bạch: "Mình không theo học lớp thiết kế nào cả. Chủ yếu tự mày mò trên mạng đủ phục vụ cho nhu cầu cá nhân và sở thích sáng tạo hình ảnh của mình. À mà có chứ, mình học lóm á, học từ các đồng nghiệp". 'Các đồ đạc chủ yếu do mình sưu tầm, đi xin xỏ về hoặc mua từ trước nên khi làm đỡ rất nhiều khoản tiền' - Ngân chia sẻ Các vật dụng trong bếp đều dễ tìm và thân thiện với môi trường Ngân cho biết thêm, khoảng sân trước nhà mà cô tận dụng làm góc bếp chỉ tầm 10m2, sau khi hoàn thiện căn bếp mở trong mơ này, cô tốn ngót nghét hơn 4 triệu đồng. Cô nàng "mọt bếp" cũng "hiến kế" cho hội chị em để có được căn bếp đẹp nhưng không bị áp lực về tài chính.

1. Làm từ từ, mỗi tháng lại làm một tí, sẽ có ngày hoàn thiện. 2. Chọn gỗ thông đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Việc chọn vật liệu đã qua sử dụng có một khuyết điểm là trên thanh gỗ có rất nhiều lỗ đinh cũ. Nhưng Ngân cũng chia sẻ bí quyết khắc phục, bằng cách cho gỗ vụn vào những khoảng trống, sau đó nhỏ vài giọt keo 502 cố định, sau khi khô dùng máy mài, mài nhẵn là nhìn như mới ngay. 3. Đồ trong trong bếp cứ mua từ từ, mỗi ngày một món, nếu xin được của bạn bè thì cứ xin. Làm từ từ, mỗi tháng lại làm một tí, để tránh áp lực về tài chính Một cách khác giúp tiết kiệm chi phí cho các cô nàng sợ đau ví là dùng lại gỗ thông cũ

Không gian bếp mở mơ ước của nhiều bạn trẻ Căn bếp mở trong mơ của Ngân đã khiến nhiều bạn trẻ trầm trồ vì sự chỉnh chu đến từng chi tiết. Nhiều người còn bình luận vui "đây là studio chụp ảnh chứ đâu phải bếp nấu ăn".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-co-nang-mot-bep-cach-thiet-ke-mau-bep-mo-dep-nhu-mo-nhung-van-tiet-kiem-chi-phi-397521.html