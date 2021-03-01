Trên cùng một mảnh đất, căn nhà cũ kỹ, đầy rong rêu mà không ai muốn bước vào đấy lại có ngày được cải tạo thành một mẫu nhà đẹp, đến nổi chính gia chủ cũng phải trầm trồ về sự thay đổi này.

"Ngày nhận nhà còn không dám bước vô trong coi hết từng ngõ ngách, rảo quanh cho nhanh rồi bước ra. Còn bây giờ chỉ muốn ngồi ở trỏng không muốn ra" - Đây là lời chia sẻ từ chính nữ chủ nhân của căn nhà. 'Ngày nhận nhà còn không dám bước vô trong coi hết từng ngõ ngách...' - Ảnh: FBNV ...bởi ban đầu, đây chỉ là căn nhà cấp 4 thông thường, với phần tường loang lổ nhiều vết bẩn do rò rỉ nước - Ảnh: FBNV Lúc đặt cọc mua căn nhà này, có lẽ gia chủ cũng đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Bởi ban đầu, đây chỉ là căn nhà cấp 4 thông thường, với phần tường loang lổ nhiều vết bẩn do rò rỉ nước. Không những thế, những vết nứt trên tường rất nhiều, khiến cho bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy lo sợ về độ an toàn của căn nhà.

Khoảng sân chật hẹp và cũ kỹ lúc trước - Ảnh: FBNV Nhưng cũng trên mảnh đất đó, chủ tài khoản Facebook có tên Trang Le đã chia sẻ những hình ảnh mới về mẫu nhà đẹp của mình trong một group. Một căn nhà mới và hiện đại trên chính mảnh đất cũ - Ảnh: FBNV Ngôi nhà được đổi mới dựa trên kiến trúc có sẵn - Ảnh: FBNV Quá trình 'thay áo mới' cho căn nhà - Ảnh: FBNV Cô nàng dựa trên hướng nhà có sẵn cũng như cách thiết kế của người chủ trước mà cải biến lại. Phần mái bằng vẫn được giữ nguyên nhưng thay vào đó là một màu sơn trắng xám, khiến cho ngôi nhà vừa trở nên sạch sẽ và hiện đại.

Không gian sống lý tưởng yên bình nhưng không kém phần hiện đại - Ảnh: FBNV Phần cửa sổ được nữ chủ nhân mới gỡ bỏ, thay vào đó là 2 cửa lớn ra vào với tone màu chủ đạo là đen. Việc thay cửa sổ thành cửa ra vào khiến cho ngôi nhà như được mở rộng và nhận được nhiều ánh sáng hơn. Sân vườn rộng trồng được hơn chục chậu hoa lớn nhỏ - ẢNh: FBNV Khoảng sân bê tông cũ kỹ, nhỏ hẹp lúc trước đã được dọn dẹp gọn gàng và mở rộng, có thể để được cả xe ôtô, trồng hơn chục chậu hoa và mở một bữa tiệc gia đình. Khoảng sân cũ được mở rộng và sạch sẽ hơn - Ảnh: FBNV Đến phần nội thất bên trong, gia chủ cũng không làm người xem thất vọng. Từ cách lựa chọn đến bày trí những nơi trong nhà đều toát lên vẻ yên bình nhưng vô cùng hiện đại. Không gian mở giúp nhà vừa rộng vừa nhận được nhiều ánh sáng - Ảnh: FBNV Trắng, đen là tone màu chủ đạo của căn nhà - Ảnh: FBNV Nội thất hiện đại và sang trọng của căn nhà mới - Ảnh: FBNV Bài chia sẻ của chủ tài khoản Trang Le đã thu hút được nhiều lượt like, share của những người yêu thích không gian sống hiện đại. Chị chia sẻ "Bình yên khi được về nhà, được ngắm từng thay đổi, được chăm cây cối lớn từng ngày. Được hiện thực hoá từng bức tranh cho ngôi nhà mà mình mong muốn!". Nguồn: Trang Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-nha-cu-ky-duoc-lot-xac-ngoan-muc-khien-gia-chu-cung-phai-tram-tro-397306.html