Cải tạo nhà truyền thống của người Mông với hơn 600 triệu, cặp vợ chồng sở hữu ngôi nhà 'như mơ', biệt phủ cũng không sánh kịp

Căn nhà có 7 phòng ngủ riêng biệt, phòng khách rộng rãi, khu vệ sinh riêng biệt ở sân sau và cả một căn bếp ấm cúng... Chị chia sẻ: "Mình lên ý tưởng thiết kế đồ nội thất và thi công hết mọi thứ tại Hà Nội, vì thời điểm đó mình có 1 bé và không thể lên đó thường xuyên được. Sau khi hoàn tất thì mình cùng anh em thợ ở Hà Nội lên Sapa một chuyến (khoảng 1 tuần) để hoàn thiện ngôi nhà như hiện tại. Về thiết kế thì cây nhà lá vườn, thi công nội thất thì thời điểm đó sau khi hoàn thiện chi phí đầu tư sửa vào khoảng hơn 600 triệu đồng".

Căn nhà buổi tối khi được lên đèn, đẹp lung linh không khác gì homestay

Góc bếp cổ được chị Minh Trang giữ lại của người Mông

Sân sau có thể nhìn ra ruộng bậc thang của người dân trong bản

Khu vệ sinh riêng biệt, sạch sẽ

Căn bếp mở thoáng đãng trong ngôi nhà

Phòng khách đậm chất miền núi từ bộ bàn ghế đến đồ vật trang trí

Căn nhà được chị Minh Trang đặt cho cái tên là An An, chị chia sẻ một chữ An trong đó là tên con gái chị, chữ An còn lại chắc để nói đến sự "An yên" vốn có của nơi này.

Căn nhà đẹp và rộng đến mức nhiều cư dân mạng tưởng đây là một homestay do gia đình chị mở ra để kinh doanh. Nhưng không phải thế, nó chỉ được dùng để ở và nghỉ dưỡng của gia đình chị, hoặc thỉnh thoảng chị sẽ dùng căn nhà để hỗ trợ nơi ở cho những nhóm sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội tới Sapa thực tập.

"Năm qua nhà mình cũng hỗ trợ những nhóm các bạn sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội tới đây thực tập. Thực sự rất vui vì mọi người đều thấy thoải mái. Gia đình mình sẽ lên chơi bất kể khi nào rảnh như cuối tuần. Nghỉ hè là mình sẽ lập nhóm gia đình các bạn của con mình cùng lên.. cùng trải nghiệm mùa hè không ipad với các con, cho các con có trải nghiệm tắm suối... đi bắt cá suối.. sống cuộc sống tự nhiên như dân bản ở đây. Cực kỳ tuyệt vời" - chị Minh Trang chia sẻ.

Cánh vật tại Sapa luôn khiến nhiều người say đắm

Người dân nơi đây vô cùng tốt bụng và dễ mến

Một góc cực 'chill' của căn nhà

Căn nhà luôn chào đón bạn bè và người thân trong gia đình đến nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào



Chân dung cô chủ 'chốt đơn' căn nhà 500m2 tại Sapa sau 1 ngày 1 đêm suy nghĩ

Chị Minh Trang còn cho biết thêm, nếu bạn bè và người thân trong gia đình muốn, có thể lên chơi, nghỉ ngơi lại và được vợ chồng chị chào đón nồng nhiệt.

Ngoài cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ và lôi cuốn, điều khiến chị Minh Trang muốn gắn bó với nơi này chính là người dân trong bản: "Dân bản cực kỳ tốt bụng, thân thiện... họ yêu quý gia đình mình như những người thân người anh em của họ. Mỗi khi về bản gia đình mình được mọi người tới chơi, mời ăn cơm gia đình. Và cái mình cũng cảm thấy rất vui vì hỗ trợ được dân bản nơi đây. Mọi người có ốm đau hay khám bệnh gì mỗi khi cần lên Hà Nội, vợ chồng mình sẽ đều sẽ hỗ trợ nhiệt tình".

Căn nhà tại bản Tả Van của gia đình chị Minh Trang sau khi được đăng tải, đã thu hút nhiều cư dân mạng, nhiều người còn thốt lên "sống ở đây thích hơn ở biệt phủ rất nhiều".