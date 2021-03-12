Học ngay cách xây 'ngôi nhà phủ đầy hoa hồng' chỉ với 70 triệu đồng ngay tại Vũng Tàu, nhìn y như 'vườn cổ tích'

Gọi là homestay nhưng không hề có ý định cho thuê hoặc kinh doanh, anh Nguyễn Nam (35 tuổi) và chị Trần Nữ Ngọc Bích (30 tuổi) cho biết, chỉ xây dựng căn nhà hoa hồng này để ở và nghỉ ngơi mà thôi.

Căn nhà hoa hồng này có địa chỉ tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do cặp vợ chồng trẻ yêu thích hoa hồng và mong muốn có cuộc sống hòa mình với thiên nhiên xây dựng nên. Chị Ngọc Bích chia sẻ: “Vợ chồng mình bắt đầu dựng vườn và nhà vào tháng 3 năm ngoái, cũng gần tròn 1 năm vợ chồng bắt tay vào việc tạo nên không gian sống cho cả nhà. Với tình yêu hoa hồng, mình muốn tạo nên ngôi nhà nằm giữa vườn ngập tràn hoa. Sáng ngủ dậy nghe tiếng nước và đón bình minh bên hoa rất đẹp”.

Căn nhà có diện tích 15m2 Căn homestay này không xây dựng để cho thuê hay kinh doanh kiếm lời mà chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia Căn homestay này đặc biệt ở chỗ, nó không xây dựng để cho thuê hay kinh doanh kiếm lời. Chủ nhân căn nhà hoa hồng cho hay, họ chỉ xây dựng với mục đích tạo ra không gian thơ mộng cho cả gia đình có thể nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng. Theo chia sẻ từ gia chủ, hoa hồng trong vườn toàn bộ do anh chị tự trồng lấy. Ban đầu chỉ trồng vài khóm để ngắm, nhưng sau đó với tình yêu dành cho hoa, họ đã mua thêm 50 cây giống để mở rộng diện tích vườn. Hoa được trồng trong vườn chủ yếu là hồng cổ và hồng Sapa vì hoa có thể nở quanh năm, ít sâu bệnh và dễ chăm sóc. Ngoài hoa hồng, các tiểu cảnh khác trong khuôn viên nhà như thác nước... cũng đều được anh Nam mua đá về tự xây dựng.

Hoa được trồng chủ yếu là hồng cổ và hồng Sapa vì hoa nở quanh năm, ít sâu bệnh và dễ chăm sóc Các tiểu cảnh khác trong khuôn viên nhà như thác nước... cũng đều được anh Nam mua đá về tự xây dựng Chi phí xây dựng căn nhà cũng được anh chị tính toán và tiết kiệm hết sức có thể, chị Bích chia sẻ: "Vợ chồng mình có niềm đam mê chung là yêu hoa hồng và có quan điểm sống tận hưởng tại nhà như là đi du lịch nên đã nghĩ ra làm 1 cái hometay trong vườn hồng. Còn về chi phí, do mình làm bên decor tiệc cưới nên tận dụng những vật liệu có sẵn, chỉ mua thêm gỗ thông làm vách tường, một số vật liệu xây dựng như ngói nhà thì mua ngói cũ về sơn lại. Tổng chi phí cho việc xây dựng chỉ khoảng 70 triệu đồng". Mặc dù rất yêu thích căn nhà và cuộc sống bình yên nơi đây, nhưng do đặc trưng công việc nên mỗi tuần, gia đình anh Nam chỉ ngủ lại những ngày đầu, còn cuối tuần phải trở về nhà chính để tiện cho việc kinh doanh. Căn homestay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều cư dân mạng đặc biệt là những người có tình yêu với hoa hồng. Nhiều người còn có mong muốn được sống cuộc sống bình yên và lý tưởng như vậy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-cach-xay-ngoi-nha-phu-day-hoa-hong-chi-voi-70-trieu-dong-ngay-tai-vung-tau-nhin-y-nhu-vuon-co-tich-398324.html