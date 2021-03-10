Căn nhà mơ ước chỉ với 550 triệu và cuộc sống bình yên của 'single mom' khiến ai cũng phải 'trầm trồ'

Nhiều người cứ nghĩ phải có một nơi ở khang trang, rộng lớn thì mới gọi là nhà, nhưng với chị Nguyễn Thị Nhị Phước thì lại khác: "Đi đâu cũng được về có không gian riêng và show được cái tôi của bản thân đó mới là nhà".

Những hình ảnh chị Phước Nguyễn chia sẻ về căn nhà của mình đã thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người luôn ấp ủ ý định “bỏ phố về quê”. Căn nhà được xây dựng vào năm 2020 tại vùng đất Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và thơ mộng. Khi được hỏi về ý tưởng thiết kế, chị Phước chia sẻ: “Mình lớn lên ở vùng quê nghèo với cuộc sống chân quê mộc mạc. Tuổi thơ đi qua trên những cánh đồng hoa tuyệt đẹp và thơ mộng. Do đó, mình ước được giữ lại tuổi thơ tươi đẹp đó. Và ước mơ của mình là xây dựng căn nhà trên cánh đồng hoa, có cò bay sải cánh, có con trâu trên cánh đồng lúa mùi lúa non thơm ngát”.

Toàn cảnh ngôi nhà mơ ước của chị Phước Nguyễn Khu đất có diện tích 900m2 nên chị Phước có thể tha hồ trồng hoa, nuôi cá hoàn thành đúng mơ ước ngày nhỏ. Nhiều người nói, dịch bệnh Covid-19 đã mang đến những điều xấu xa, tệ hại. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, mọi người đều sẽ thấy, sự xuất hiện của dịch bệnh cũng không phải quá tồi tệ. Theo đó, dịch Covid-19 đã giúp chúng ta sống chậm lại hơn, quan tâm nhau hơn, đặc biệt là quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Chị Phước bộc bạch, nhờ Covid-19 mà chị có thời gian thực hiện ước mơ của mình: “Trong năm 2020, dịch Covid-19 làm công việc ở Sài Gòn của mình không như ý, nên mình muốn về quê dành thời gian xây căn nhà mơ ước của mình. Đi đâu cũng được về có không gian riêng và show được cái tôi của bản thân đó mới là nhà”.

Tone màu đen, trắng chủ đạo của căn bếp hiện đại 'Bức tranh này mình vẽ cho riêng 2 mẹ con mình. Với ý nghĩa hai mẹ con cùng nhau vượt biển lớn theo thời gian. Mình treo phòng ăn' - Chị Phước chia sẻ Chị Phước cũng chia sẻ thêm, cuộc sống single mom, vừa phải chăm lo cho con vừa không thể lơ là chuyện kinh doanh ở Sài Gòn đã khiến chị Phước gặp một chút khó khăn trong quá trình giám sát xây dựng. Thoạt nhìn, mọi người đều sẽ nghĩ chị chọn cuộc sống cô lập, tách biệt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Nhưng chị cũng cho biết: “Trước nhà cách 200 mét là trung tâm xã, người ta buôn bán đông đúc, với cả trường học, nhà cửa sát nhau, nhưng do đất mình rộng 900m2 nên những bức ảnh chia sẻ, mình không chụp được cảnh hàng xóm”. Được biết, căn nhà nhỏ của chị có diện tích 70m2, chi phí xây dựng là 350 triệu và những công trình phụ như vườn rau, ao cá... hết khoảng 200 triệu. Vườn rau xanh quanh năm do chính tay chị tự trồng Ngoài trồng rau, nữ chủ nhân còn nuôi thêm gà và vịt Khoảng sân rộng có thể tổ chức một bữa tiệc nướng chiêu đãi bạn bè Tiêu chí xây dựng nhà của chị Phước là không gian mở và phải xanh, sạch thân thiện với môi trường. Việc sống hòa mình với thiên nhiên cũng khiến chị nhiều phen hoảng hốt: “Dưới vườn nhà mình gần nước nên mùa mưa thì có con vắt mà trời ơi mình bỏ biết bao nhiêu vôi bột và xịt thuốc để diệt con đó… Ôi cái đó là mình ghê nhất”. Hiện nay, xu thế nhiều người chán nản cuộc sống thành thị khói bụi và ồn ào càng gia tăng. Hầu hết họ đều mong muốn có được một nơi an yên như chị Phước, để được sống cuộc sống không lo, không nghĩ cùng với người mình yêu thương.

Căn nhà cũ kỹ được 'lột xác' ngoạn mục khiến gia chủ cũng phải trầm trồ Trên cùng một mảnh đất, căn nhà cũ kỹ, đầy rong rêu mà không ai muốn bước vào đấy lại có ngày được cải tạo thành một mẫu nhà đẹp, đến nổi chính gia chủ cũng phải trầm trồ về sự thay đổi này.

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