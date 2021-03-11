Cặp vợ chồng Việt cải tạo ô tô thành căn hộ di động du ngoạn khắp nơi, ai cũng trầm trồ, 'đỏ mắt ganh tị'

Nhà đẹp 11/03/2021 05:36

Với niềm đam mê xê dịch, lại thêm cái tính thương vợ và hay nhớ con, anh Lương Lam Sơn (1987) đã nảy ra ý định cải tạo ô tô thành căn hộ để cả nhà có thể cùng nhau vi vu khắp mọi nẻo đường.

Nhà trên xe là một mô hình không còn quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là những tín đồ đam mê “chu du” khắp nơi. Với mong muốn cả gia đình có thể thoải mái di chuyển đến nơi mà mình yêu thích, nghỉ ngơi trong sự tiện nghi và ấm cúng do chính tay mình cải tạo, anh Lam Sơn đã lên kế hoạch biến xe thành nhà.

Anh bộc bạch, anh có sở thích đi du lịch khám phá từ rất lâu rồi, trước khi lấy vợ, anh hay đi du lịch cùng với bạn bè bằng xe máy. Thế nhưng, từ khi có gia đình, có 2 đứa con, anh cảm thấy nếu đi nhiều quá mà bỏ vợ con ở nhà thì không ổn. Từ đó, anh "nghĩ cách" để cả nhà có thể đi du lịch cùng nhau.

"Mình phải tìm phương án nào để cả gia đình cùng đi được, mấy đứa bé không bị mệt mà vẫn có thể khám phá được thế giới bên ngoài. Mình tìm hiểu trên mạng và phát hiện ra mô hình này nên đã cố gắng thiết kế sao cho xe vẫn lưu thông được theo đúng quy định của pháp luật đưa ra”, anh Sơn chia sẻ.

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 Hình ảnh trước và sau khi chiếc xe được cải tạo thành nhà

Dựa trên việc cải tạo nội thất chiếc xe Mercedes Sprinter 2007, anh đã biến chiếc xe thành ngôi nhà di động vô cùng đặc biệt và tiện nghi, bao gồm hệ thống vách được cách nhiệt 3 lớp, quạt thông gió, tủ quần áo, sofa, bếp ga và cả vòi sen, bồn rửa… chẳng khác gì một căn nhà mặt đất. 

Nội thất trong căn hộ ôtô này cũng được thiết kế tối ưu, có thể xoay và gấp gọn, tháo rời tùy thích, sofa có thể thành giường ngủ trong chớp mắt. Việc này giúp tiết kiệm không gian bên trong xe cũng như dễ dàng biến đổi phòng khách thành phòng ngủ và ngược lại.

Được biết, chi phí cải tạo xe "ngốn" của vợ chồng anh hết 100 triệu, trong khi chi phí mua xe tầm 160 triệu. Ngoài ra, còn một khoản tiền dành để sửa sang lại chiếc xe trước khi cải tạo nội thất. 

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 Nội thất trong căn hộ ô tô này cũng được thiết kế tối ưu, có thể xoay và gấp gọn, tháo rời tùy thích
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Giường ngủ rộng rãi cho cả gia đình  
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Rèm, drap đều được vợ anh Lam Sơn tự tay may  
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Một góc nội thất bên trong xe sau khi được cải tạo 

Khi được hỏi về ý tưởng để lên kế hoạch cho căn nhà, anh Sơn chia sẻ: “Nhà mình tìm tòi và xem các mẫu nhà mà bên nước ngoài họ làm, gặp gỡ các xe mobihome đã hoàn thiện ở Việt Nam để học hỏi họ, rồi điều chỉnh chút ít cho phù hợp với môi trường và điều kiện đường xá ở Việt Nam”.

Ý nghĩ cải tạo ôtô thành căn hộ này của anh những tưởng sẽ không được gia đình ủng hộ. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn, vợ anh sau khi được chia sẻ thông tin, đã đồng ý ngay. Hơn thế nữa anh Sơn còn nhận được sự hỗ trợ làm đồ nội thất từ bố vợ. Vì thế, vợ chồng anh chỉ tốn nhiều thời gian cho khâu lên ý tưởng, còn lại việc hoàn thiện chỉ mất khoảng 10 ngày thi công.

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Không hề bị phản đối, ngược lại anh Sơn còn nhận được sự giúp đỡ của người thân 
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Quá trình hoàn thiện nội thất mất khoảng 10 ngày

Chia sẻ về những dự định sắp tới của gia đình mình khi lựa chọn cuộc sống "di động" này, anh Sơn cho biết: “Có nhiều dự định lắm chứ. Nhưng mục đích quan trọng nhất là để trẻ con có nhiều trải nghiệm hơn nữa. Đợi mấy tháng nữa các cháu nghỉ hè anh sẽ đi 1 chuyến xuyên Việt đầu tiên của 2 bé. Và trong tương lai xa khi nào hết dịch sẽ khám phá các nước bạn láng giềng như Campuchia, Lào”.

Nhiều người sẽ nghĩ, việc sống trên xe của vợ chồng anh vô cùng bất tiện và không ổn định. Tuy nhiên, họ vẫn có một căn nhà khác để thuận tiện cho công việc kinh doanh và cho các con đi học. Anh cho biết: “Ngoài căn nhà này thì 2 vợ chồng vẫn phải ở "nhà mặt đất" thôi, vì con cái vẫn phải đi học mà. Chỉ cuối tuần cho các cháu đi trải nghiệm, hoà mình với thiên nhiên hoặc về các vùng quê khám phá ”.

Căn nhà 3 không (không có sổ đỏ, không có địa chỉ cụ thể, không có chuột) nhưng lại mang đến cho anh nhiều cái có, có thể cùng nhau du ngoạn, có thể lưỡng toàn cả sở thích lẫn gia đình, có thể tự do đến nhiều nơi. Theo anh Sơn, căn nhà xe chỉ là công cụ để giúp chúng ta khám phá thế giới, còn mục đích của gia đình anh là được ở cùng nhau trên khắp nẻo đường mới là chính.

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