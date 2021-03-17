Hồi sinh nhà cũ một cách ngoạn mục với 99% nội thất từ đồ tái chế, ai nhìn cũng mê

Là một người yêu thiên nhiên, đề cao cuộc sống thuận theo tự nhiên, vì thế anh đã rất thận trọng trong việc tu sửa căn nhà gỗ này sao cho việc cơi nới, cải tạo, xây thêm không ảnh hưởng đến hệ sinh thái bên trong, hạn chế việc chuyển, chặt phá cây.

Mảnh đất 1.300m2 ở Xóm Cời, Lương Sơn, Hòa Bình (cách ngã tư sở Hà nội 37km) được nhà thiết kế Nguyễn Long mua từ năm 2019 để thực hiện mong ước "đưa không gian thiền vào cuộc sống" của mình. Khi mua mảnh đất này, bên trong nó đã có một căn nhà gỗ rộng hơn 100m2, vì thế anh đã lên kế hoạch cải tạo lại để biến nơi đây thành nhà của chính mình.

Cây xanh, đặc biệt là những loại hoa, cỏ có hương thơm như mộc, nguyệt quế, dẻ, ngâu, sói, bạch thiên hương, hàm tiếu.... được anh Nguyễn Long trồng khắp vườn. Với mong muốn hương thơm từ các loại cỏ cây này sẽ theo hướng gió mà đến các vị trí bên trong ngôi nhà, giúp cho căn nhà luôn thơm ngát một cách tự nhiên nhất có thể.

Bố cục bên trong căn nhà được anh thiết kế lại hoàn toàn, từ nhà vệ sinh, phòng bếp cho đến phòng ngủ. Ngoài ra, để nhận ánh sáng trời một cách tối đa, anh đã phân bổ thêm cửa sổ cho các khu vực chính trong nhà.

Cây xanh luôn là ưu tiên hàng đầu trong khuôn viên căn nhà

Một 'góc nghiêng thần thánh' của căn nhà

Yêu thiên nhiên và đề cao lối kiến trúc thiền định là những gì người ta nhắc đến nhà thiết kế Nguyễn Long

Một góc khác của căn nhà mang một sự bình yên đến lạ

Nội thất mộc mạc là điểm nhấn cho cả ngôi nhà

Điểm đặc biệt của căn nhà gỗ đẹp này chính là những đồ nội thất bên trong. Bất kỳ ai khi nhìn thấy những hình ảnh về căn nhà và nội thất của nó cũng đều thốt lên "mộc mạc quá!". Với tone màu nâu chủ đạo đến từ các vật dụng bằng gỗ, giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng và gần gũi hơn.

Nhà thiết kế Nguyễn Long chia sẻ: "99% đồ dùng bằng gỗ trong nhà là đồ tái chế, góp chút cho việc bảo vệ môi trường mà cũng phù hợp cho những người có kinh tế hạn chế. Ví dụ, cửa gỗ toàn bộ là cửa cũ, mua đợt giải tỏa đường Trường Chinh, bàn ăn mua được tấm phản bị mọt và mối xông của anh bạn, chân thì cắt từ những cột nhà cũ bỏ đi, bàn đảo giá kệ từ gỗ tàu thuyền...".

Không những thế, những vật trang trí bên trong căn nhà đều được anh tự tay tìm về từ những vật dụng người khác bỏ đi hoặc một số khác như bức tranh treo trên tường do chính tay anh vẽ nên.

99% đồ dùng bằng gỗ trong nhà là đồ tái chế, góp nhặt

Bàn ăn có được từ việc cải tạo tấm phản bị mọt và mối xông

Một góc bếp vừa hiện đại vừa truyền thống

Tranh treo tường đa phần là do chính tay chủ nhân ngôi nhà vẽ nên

Phòng khách là sự kết hợp giữa mộc mạc và truyền thống

Chân dung nhà thiết kế tài ba đã thổi sự bình yên cho căn nhà

Căn nhà được cải tạo đến nay hơn 11 tháng nhưng vẫn chưa hoàn thiện hẳn, khi được hỏi về chi phí xây dựng, anh hóm hỉnh chia sẻ: "Chi phí thì cũng chưa thống kê được. Có tiền thì làm, hết tiền lại nghỉ đi kiếm nên gần năm rồi vẫn chưa xong đấy".

Với mọi người nhà là nơi để ở, để che mưa chắn gió, nhưng với nhà thiết kế Nguyễn Long thì khác, anh cho rằng "nhà là nơi để sống chứ không chỉ để ở". Vì vậy, anh đã đặt hết tâm huyết của mình vào việc xây dựng và cải tạo lại nó, để biến nơi đây thành "nơi để trở về" sau những ngày bộn bề lo toan ngoài phố phường.