Nảy ra ý tưởng xây dựng một căn nhà “tổ chim” trên cây, anh Lê Ngọc Tú đã chi hơn trăm triệu đồng để xây dựng ngôi nhà nhỏ vừa độc, vừa lạ trên cây nhãn trong vườn.
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Theo thông tin được anh Tú chia sẻ, căn nhà được xây dựng trên một cây nhãn, theo cấu trúc đơn giản, nền nhà và vách được ráp bằng gỗ nhựa trơn, có cầu thang nối từ mặt đất đi lên, đằng trước được bảo hộ bởi hàng lan can bằng sắt. Bên trong bao gồm một phòng đơn, ngăn cách bởi khung cửa kính thông ra là hiên bên ngoài.
Căn nhà được xây dựng trong hơn 2 tháng kể từ khi ý tưởng hình thành, có thiết kế độc đáo và bắt mắt, nhận được nhiều lời khen của cộng đồng yêu nhà cửa.
Tính đến hiện tại, anh Tú còn cho biết thêm, chi phí để xây dựng căn nhà này đã khoảng hơn 100 triệu đồng, chưa kể đến việc mua nội thất cho căn nhà. Anh chia sẻ: "Thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện nội thất được vì còn lu bu nhiều việc quá". Bên cạnh đó, căn nhà là do bản thân anh tự thiết kế và lên kế hoạch thi công nên chi phí đã giảm bớt đi phần nào.
Ngoài thiết kế đẹp mắt, căn nhà còn được ví như "tree house" trong những bộ phim truyền hình, được nhiều người ao ước. Ngồi ở nơi đây, có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn khung cảnh trời mây, hòa mình với thiên nhiên và nghe vài điệu nhạc thư giãn đầu óc. Để tăng thêm sức hấp dẫn cho căn nhà, anh Tú còn đầu tư trang trí thêm cả một dàn đèn lung linh đặt bên mặt dưới nền gỗ.
Thoạt nhìn ai cũng ngỡ là "nhà một cột" bởi vì bên cạnh thân cây làm trụ, ta chỉ thấy một cây cột to duy nhất nằm ở phía giữa nâng đỡ cho căn nhà. Theo anh Tú chia sẻ, cây cột to ấy được hàn gắn chắc chắn từ nhiều cột nhỏ. Nhưng để ý kĩ, anh còn lắp thêm ba cây cột phụ ở ba góc của căn nhà vừa đảm bảo tính thẩm mĩ lại tăng thêm độ vững chãi cho căn nhà.
*Nguồn: Tú Lê