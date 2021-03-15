Theo thông tin được anh Tú chia sẻ, căn nhà được xây dựng trên một cây nhãn, theo cấu trúc đơn giản, nền nhà và vách được ráp bằng gỗ nhựa trơn, có cầu thang nối từ mặt đất đi lên, đằng trước được bảo hộ bởi hàng lan can bằng sắt. Bên trong bao gồm một phòng đơn, ngăn cách bởi khung cửa kính thông ra là hiên bên ngoài.

Toàn diện căn nhà nhìn từ phía đối diện

Hình ảnh bên trong căn nhà 'tổ chim'

Ngoài hiên được bảo vệ bởi hàng lan can bằng sắt

Căn nhà được xây dựng trong hơn 2 tháng kể từ khi ý tưởng hình thành, có thiết kế độc đáo và bắt mắt, nhận được nhiều lời khen của cộng đồng yêu nhà cửa.