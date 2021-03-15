Ngỡ ngàng với 'căn nhà trên cây' độc nhất vô nhị ở Hà Nội, chi phí trên trăm triệu đồng

Nhà đẹp 15/03/2021 05:05

Nảy ra ý tưởng xây dựng một căn nhà “tổ chim” trên cây, anh Lê Ngọc Tú đã chi hơn trăm triệu đồng để xây dựng ngôi nhà nhỏ vừa độc, vừa lạ trên cây nhãn trong vườn.

Theo thông tin được anh Tú chia sẻ, căn nhà được xây dựng trên một cây nhãn, theo cấu trúc đơn giản, nền nhà và vách được ráp bằng gỗ nhựa trơn, có cầu thang nối từ mặt đất đi lên, đằng trước được bảo hộ bởi hàng lan can bằng sắt. Bên trong bao gồm một phòng đơn, ngăn cách bởi khung cửa kính thông ra là hiên bên ngoài.

Can nha
 Toàn diện căn nhà nhìn từ phía đối diện
Can nha 1
 Hình ảnh bên trong căn nhà 'tổ chim'
 
Can nha 2
 Ngoài hiên được bảo vệ bởi hàng lan can bằng sắt

Căn nhà được xây dựng trong hơn 2 tháng kể từ khi ý tưởng hình thành, có thiết kế độc đáo và bắt mắt, nhận được nhiều lời khen của cộng đồng yêu nhà cửa. 

Can nha 3
 Căn nhà có thiết kế độc đáo

Tính đến hiện tại, anh Tú còn cho biết thêm, chi phí để xây dựng căn nhà này đã khoảng hơn 100 triệu đồng, chưa kể đến việc mua nội thất cho căn nhà. Anh chia sẻ: "Thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện nội thất được vì còn lu bu nhiều việc quá". Bên cạnh đó, căn nhà là do bản thân anh tự thiết kế và lên kế hoạch thi công nên chi phí đã giảm bớt đi phần nào.

Can nha 4
 Sơ đồ do chính chủ nhà tự tay thiết kế 

Ngoài thiết kế đẹp mắt, căn nhà còn được ví như "tree house" trong những bộ phim truyền hình, được nhiều người ao ước. Ngồi ở nơi đây, có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn khung cảnh trời mây, hòa mình với thiên nhiên và nghe vài điệu nhạc thư giãn đầu óc. Để tăng thêm sức hấp dẫn cho căn nhà, anh Tú còn đầu tư trang trí thêm cả một dàn đèn lung linh đặt bên mặt dưới nền gỗ.

Can nha
 Căn nhà với ánh đèn vàng lung linh

Thoạt nhìn ai cũng ngỡ là "nhà một cột" bởi vì bên cạnh thân cây làm trụ, ta chỉ thấy một cây cột to duy nhất nằm ở phía giữa nâng đỡ cho căn nhà. Theo anh Tú chia sẻ, cây cột to ấy được hàn gắn chắc chắn từ nhiều cột nhỏ. Nhưng để ý kĩ, anh còn lắp thêm ba cây cột phụ ở ba góc của căn nhà vừa đảm bảo tính thẩm mĩ lại tăng thêm độ vững chãi cho căn nhà.

*Nguồn: Tú Lê

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