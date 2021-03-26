Xu hướng trồng khoai lang làm cảnh 'phủ sóng' toàn dân và câu chuyện 'dở khóc dở cười' của cư dân mạng

Trên mạng xã hội Facebook, anh chàng Bùi Vĩnh Thế đã chia sẻ hình ảnh và cách trồng ra được một "cây cảnh khoai lang " vừa dễ vừa đẹp, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Cây cảnh khoai lang cực kỳ đẹp mắt dùng để trang trí bàn làm việc - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế

Nhìn từ xa chẳng ai biết đây là cây khoai lang - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế

Trông như một cây cảnh thực thụ - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất chính là công dụng "vô biên" của nó. Anh Thế chia sẻ: "Ngoài chuyện giúp đầu óc thư giãn, giải quyết được những rủi ro về tâm lý ra, trồng khoai lang còn giúp mình có thể bổ sung thêm dinh dưỡng lành mạnh. Củ nào không nảy mầm mình sẽ đem đi luộc, củ nào nảy mầm mình sẽ hái lá xào với tỏi ăn cơm".

Nguồn dinh dưỡng từ dây khoai - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế

Với nhiều lợi ích như vậy, cộng đồng mạng đã bắt tay ngay vào trồng một củ khoai cho mình và câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây.

Khoai Bonsai đây - Ảnh: Hien Thu Pham

Củ khoai uốn lượn cực kỳ vui mắt - Ảnh: Nhi Khoai

Dây lang mà mọc cao như 'cây cổ thụ' - Ảnh: Thu Thủy

Thu Duyen Nguyen chia sẻ: 'Mình trồng đúng năm Tý à'

Dây lang mọc 'tự do' đầy tính nghệ thuật - Ảnh: Kim Anh Le

'Gia đình' khoai - Ảnh: Flake Snow

Còn bạn thì sao? Hãy tậu ngay cho mình một cây khoai lang vừa để trang trí nhà cửa thêm phần lạ mắt, vừa giúp "bổ sung thêm dinh dưỡng" cho bữa ăn gia đình ngay nhé.