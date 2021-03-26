Xu hướng trồng khoai lang làm cảnh 'phủ sóng' toàn dân và câu chuyện 'dở khóc dở cười' của cư dân mạng

Nhà đẹp 26/03/2021 06:45

Thay vì trồng sen đá, xương rồng, dạo gần đây, cộng đồng mạng đã truyền tai nhau một loại cây vừa có thể trang trí bàn làm việc vừa có thể chế biến thành món ăn nhưng giá thành lại vô cùng rẻ, đó là củ khoai lang.

Trên mạng xã hội Facebook, anh chàng Bùi Vĩnh Thế đã chia sẻ hình ảnh và cách trồng ra được một "cây cảnh khoai lang" vừa dễ vừa đẹp, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Cách trồng đơn giản

Bước 1: Chọn củ khoai đẹp, to, sau đó dùng tăm xăm xăm mấy lỗ trên thân.

Bước 2: Đặt củ khoai đã xăm trong ly thủy tinh, chai nhựa, đổ nước hơi nhúng một chút đầu củ khoai.

Bước 3: Đợi tầm 5 ngày bạn sẽ thấy kết quả.

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Cây cảnh khoai lang cực kỳ đẹp mắt dùng để trang trí bàn làm việc - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế 
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Nhìn từ xa chẳng ai biết đây là cây khoai lang - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế 
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Trông như một cây cảnh thực thụ - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế 

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất chính là công dụng "vô biên" của nó. Anh Thế chia sẻ: "Ngoài chuyện giúp đầu óc thư giãn, giải quyết được những rủi ro về tâm lý ra, trồng khoai lang còn giúp mình có thể bổ sung thêm dinh dưỡng lành mạnh. Củ nào không nảy mầm mình sẽ đem đi luộc, củ nào nảy mầm mình sẽ hái lá xào với tỏi ăn cơm".

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Nguồn dinh dưỡng từ dây khoai - Ảnh: Bùi Vĩnh Thế 

Với nhiều lợi ích như vậy, cộng đồng mạng đã bắt tay ngay vào trồng một củ khoai cho mình và câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây.

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Khoai Bonsai đây - Ảnh: Hien Thu Pham 
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Củ khoai uốn lượn cực kỳ vui mắt - Ảnh: Nhi Khoai 
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Dây lang mà mọc cao như 'cây cổ thụ' - Ảnh: Thu Thủy 
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Thu Duyen Nguyen chia sẻ: 'Mình trồng đúng năm Tý à' 
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Dây lang mọc 'tự do' đầy tính nghệ thuật - Ảnh: Kim Anh Le
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'Gia đình' khoai - Ảnh: Flake Snow

Còn bạn thì sao? Hãy tậu ngay cho mình một cây khoai lang vừa để trang trí nhà cửa thêm phần lạ mắt, vừa giúp "bổ sung thêm dinh dưỡng" cho bữa ăn gia đình ngay nhé.

Bật mí cách làm khoai lang lắc giòn ngon tại nhà

Bật mí cách làm khoai lang lắc giòn ngon tại nhà

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