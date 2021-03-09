7 công thức làm khoai lang chiên thơm ngon, giòn tan bạn chưa biết

Khoai lang chiên là một trong những món ăn vặt yêu thích của giới trẻ. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các hàng quán bán khoai lang chiên trên mọi nẻo đường với nhiều cách biến tấu khác nhau. Cách làm khoai lang chiên cũng rất đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Món khoai lang chiên rất thích hợp trong các cuộc tụ họp bạn bè, gia đình hay những buổi xem phim lãng mạn ở nhà với nửa kia. Với những cách làm khoai lang chiên trong bài viết dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ về độ ngon của món ăn.

Khoai lang tẩm bột chiên thành phẩm là phải có màu vàng bắt mắt và hương thơm đặc trưng của khoai. Khi ăn phải có vị ngọt, giòn bên ngoài và bên trong đủ mềm. Trong những ngày trời lạnh mà ăn khoai chiên thì sẽ tuyệt vời lắm đấy nhé.

Khi ủ bột xong thì quậy đều lên rồi cho khoai vào đảo đều cho khoai thấm hết bột. Bắc chảo dầu lên bếp rồi cho khoai vào chiên với dầu nhiều và lửa nhỏ để khoai giòn, không cháy mà lại chín đều bên trong. Khi thấy khoai có màu hơi vàng thì vặn lửa to lên để khoai có độ giòn rồi vớt khoai ra rây lưới inox để ráo dầu.

Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành từng thanh dài vừa ăn. Cho khoai vào ngâm với nước muối pha loãng và vắt thêm 1/3 quả chanh trong khoảng 20 phút cho khoai giòn trắng, hết nhựa mủ.

Trộn 4 loại bột vào thố đựng, tiếp đến thêm nước và đường rồi nhào cho bột mịn đều tạo thành một hỗn hợp sền sệt (nếu thích có màu vàng đẹp thì có thể cho thêm bột nghệ). Sau khi nhào xong thì đậy nắp thố bột lại đem ủ 4 tiếng, đến khi thấy bột nở xốp là được.

Cách chiên khoai không cần bột này vừa dễ thực hiện lại vừa tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần dành khoảng 30 phút thôi là sẽ có ngay đĩa khoai giòn ngọt, vừa ăn vừa xem phim, tán gẫu là tuyệt vời.

Sau khi ngâm khoai lang đủ thời gian thì vớt ra để ráo nước. Bắc chảo dầu lên bếp, đợi dầu nóng rồi cho khoai lang vào chiên. Vặn lửa vừa chiên đến khi khoai chuyển sang màu vàng đẹp mắt thì vớt ra ngay để vào giấy thấm dầu. Bạn có thể ăn kèm với tương cà hoặc tương ớt đều được.

Khoai lang sau khi mua về gọt sạch vỏ, rửa thật sạch rồi cắt thành từng miếng dài dạng thanh que vừa ăn. Ngâm khoai lang trong nước muối pha loãng với vài giọt giấm trong khoảng 20 phút.

Khoai lang tẩm bột chiên thành phẩm là phải có màu vàng bắt mắt và hương thơm đặc trưng của khoai - Ảnh minh họa: Internet

3.Khoai lang chiên bột yến mạch

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), chọn loại khoai nào cũng được nhưng loại khoai ruột đỏ thường sẽ có vị ngọt và thơm hơn các loại khác.

Bột yến mạch 100g chưa qua sơ chế, có thể nguyên hạt hoặc xay nhuyễn để dễ bám hơn.

Bột mì 50g

Trứng gà, sữa đặc, đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn đem khoai lang đi hấp chín, thái thành miếng dài cỡ có kích thước bằng ngón tay út. Có thể không hấp khoai cũng được, nhưng nên làm vậy để khi chiên khoai không bị sống và dễ chiên hơn.

Bước 2: Trộn bột mì, trứng gà với nước đều tay tới khi thu được một hỗn hợp sệt thì cho thêm đường, sữa đặc, bột vani vào. Tiếp tục trộn thật kỹ để những nguyên liệu này hòa quyện lại với nhau.

Bước 3: Nhúng những miếng khoai lang đã thái được vào hỗn hợp bột vừa trộn được, sau đó tiếp tục lăn qua phần bột yến mạch trộn bột mì đặt riêng trong một đĩa khác. Bạn có thể xay nhuyễn bột yến mạch rồi mới đem trộn với bột mì thì sẽ khiến lớp bột áo này dễ bắt vào khoai hơn đó.

Bước 4: Cho khoai đã tẩm bột vào chảo nóng chiên tới vàng các mặt, nhớ để lửa vừa và lật đều các mặt để khoai được vàng hết. Khi khoai lang đã đủ chín thì vớt ra giấy thấm dầu và thưởng thức.

Khoai lang chiên bột yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

4.Khoai lang bọc bột lọc chiên

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang khoảng 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn khoai đỏ vì phần thịt của chúng thường ngọt hơn khoai khác.

Bột năng (bột lọc) khoảng 150g

Đường, bột vani

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch khoai rồi đem đi hấp chín. Sau đó bỏ vỏ rồi nghiền thật nhuyễn bằng thìa hoặc cho vào máy xay để xay nhỏ. Sau khi nghiền nhuyễn có thể cho khoải vào giã để chúng được rền và ngon hơn.

Bước 2: Trộn khoai với bột năng, đường và bột vani, có thể cho thêm một chút nước để dễ trộn hơn. Làm thật kỹ càng tới khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau thì nặn thành từng thanh dài cỡ ngón tay. Hoặc bạn có thể nặn thành hình tròn dài dáng dẹt cũng khá đẹp mắt.

Bước 3: Cho bánh này vào nước sôi để luộc qua, như vậy khi chiên sẽ không lo bột và thịt khoai bị sống, cũng rút ngắn thời gian chiên bánh lại. Bột năng nếu không trộn kỹ có thể bị vón cục và dễ sống khi chiên, nên thao tác này là rất cần thiết.

Bước 4: Cho chảo dầu lên bếp, đun tới sôi lăn tăn thì thả những miếng bánh vừa luộc vào, chiên với lửa vừa tới vàng đều các mặt thì vớt ra, nhớ để bánh vào giấy thấm dầu để bớt ngấy khi thưởng thức. Tới đây bạn có thể dùng bánh được rồi.

Khoai lang chiên bột lọc - Ảnh minh họa: Internet

5.Cách làm khoai lang chiên bột mì

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn loại khoai lang đỏ vì chúng thường ngọt hơn loại khoai khác.

Khoảng 200g bột mì

Một chút bột gạo, khoảng 50g

Bột chiên giòn 100g

Bột vani, sữa đặc

Đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn đem khoai lang đi gọt vỏ, rửa thật sạch để nhựa bớt dính lại gây thâm khoai, có thể ngâm qua nước muối loãng khoảng 10 phút để giảm bớt tình trạng thâm.

Bước 2: Thái khoai thành thanh dài kích cỡ 1x1cm, khoảng to như ngón tay út của bạn ấy. Sau khi thái xong ngâm qua nước muối một lúc nữa rồi vớt ra để thật ráo nước. Nhớ để khoai thật ráo nước nếu không món bánh có thể bị nhũn.

Bước 3: Bạn đổ bột mì vào một chiếc bát to, cho cả bột gạo vào và khuấy đều với nước để được hỗn hợp bột sệt dính. Tiếp đó cho đường, một chữa sữa đặc và bột vani vào tiếp tục trộn để các nguyên liệu này hòa quyện với nhau.

Bước 4: Nhúng các thanh khoai vào hỗn hợp bột vừa trộn được. Sau đó lăn quá phần bột chiên giòn để riêng ở một đĩa khác rồi cho luôn vào chảo dầu đã nóng.

Bước 5: Chiên khoai với lửa vừa, nếu bạn để lửa nhỏ khoai sẽ chín nhưng không giòn được như mong muốn, còn để lửa to sẽ khiến khoai bị cháy bên ngoài mà không chín bên trong. Nhớ lật đều tay để các mặt của khoai đều được vàng hết.

Bước 6: Khi khoai đã chín vàng thì vớt ra đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa gây ngấy. Tới đây là bạn đã có thể mang ra để thưởng thức được rồi.

Khoai lang chiên bột mì - Ảnh minh họa: Internet

6.Cách làm khoai lang nghiền chiên bột mì

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn khoai lang đỏ sẽ ngọt hơn các loại khoai lang khác.

Bột mì 100g

Đường

Sữa đặc, đường, bột vani

Cách thực hiện:

Bước 1: Đem khoai lang đi hấp chín, bóc vỏ rồi nghiền nhuyễn, bạn có thể dùng thìa dằm nát hoặc cho trực tiếp vào máy xay. Khi đã nghiền xong bạn có thể đem chúng đi giã cũng sẽ khiến khoai được rền và ngon hơn khi thưởng thức.

Bước 2: Trộn bột mì, sữa, đường, bột vani với nước thật đều để được hỗn hợp bột dạng cháo đặc, chú ý không trộn quá nhũn, hãy cho vừa nước để bột có thể nặn được. Cho khoảng 1 quả trứng gà vào đó, tiếp tục đổ thêm khoai đã dằm nhuyễn vào đảo chung. Nhớ đảo thật đều tay để các nguyên liệu quyện lại với nhau.

Bước 3: Lấy bột ra, nặn thành từng miếng tròn dẹt cỡ lòng bàn tay rồi cho lên chảo nóng chiên tới chín thì bắt ra để vào giấy thấm dầu, tới đây là bạn đã có thể thưởng thức được rồ. Hoặc bạn có thể tùy ý nặn thành những hình thù mình thích cũng được, chỉ cần chúng dễ chiên thì không có vấn đề gì.

Khoai lang nghiền chiên bột - Ảnh minh họa: Internet

7.Cách làm khoai lang bọc bột chiên bơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang đỏ khoảng 4 củ (cho 3 người ăn)

15g bơ

Bột mì 20g

Đường, sữa đặc

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch vỏ khoai rồi cắt ra thành từng thanh nhỏ cỡ ngón tay út, ngâm qua nước muối loãng khoảng 15 phút để khoai bớt bị thâm vì nhựa. Nên ngâm qua nước muối vì nhựa khoai dễ khiến miếng khoai bị thâm đen lại nhìn không được đẹp mắt.

Bước 2: Pha bột mì với nước, đường và sữa đặc, khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Cho thêm nước nếu cần để bột được sền sệt và hơi lỏng như dạng soup là được. Chú ý không nên để bột quá đặc thì khu nhúng khoai vỏ bột sẽ dày và cứng, nên khuấy bột lỏng, khi nhúng đũa vào và nhấc lên thấy bột chảy xuống là đúng chuẩn.

Bước 3: Cho các thanh khoai đã cắt vào hỗn hợp bột vừa trộn được rồi thả vào chảo dầu nóng chiên tới vàng hết các mặt. Nhớ lật đều để khoai được vàng đều trông sẽ ngon mắt hơn. Đun lửa vừa, không quá to, cũng không nên để lửa quá nhỏ sẽ khiến khoai không được giòn như ý.

Bước 4: Đun nóng chảy bơ trong một chiếc nồi, cho thêm đường để bơ có vị, đổ thêm một chút nước lọc vào đó rồi tiếp tục đun sôi. Khi đã được rồi thì đem bơ chảy này rót lên khoai lang đã chiên. Lắc đều để chúng thấm đều bơ vào các mặt, chờ khoảng 5 phút để khoai và bơ sệt lại là bạn có thể thưởng thức được rồi.

Khoai lang bọc bột chiên bơ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chọn khoai lang ngon

Khi mua khoai lang để chiên thì cần chọn những củ to vừa phải. Bạn không nên chọn củ khoai quá to vì như vậy sẽ có nhiều xơ và không được bở khi ăn. Khoai lang phải còn mới, không bị củ hay dập nát.

Ngoài ra, bạn cũng không nên lựa chọn những củ khoai có lỗ rỗ màu đen trên mặt. Vì những củ khoai này khi ăn sẽ bị đắng, làm mất vị ngon khi ăn.

Món khoai lang chiên có ngon hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào củ khoai mà bạn chọn. Muốn món ăn ngon và hấp dẫn hơn thì bạn nên chọn những củ khoai lang ruột vàng. Loại khoai này không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn có hương thơm hấp dẫn và rất dễ tìm mua..

Bạn không nên chọn củ khoai quá to vì như vậy sẽ có nhiều xơ - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang sau khi mua về thì bạn có thể dùng ngay. Nhưng nếu bạn muốn khoai ngọt hơn thì bạn nên để khoai trên nền đất ẩm khoảng 3 đến 5 ngày. Hoặc bạn có thể để khoai ở nơi thoáng mát cũng được.

Lưu ý là bạn không nên để khoai trong túi nilon kín hoặc nơi có nhiệt độ cao. Khoai lang sẽ rất dễ mọc mộng và khi ăn sẽ dễ bị ngộ độc.

Trên đây là chia sẻ cách làm khoai lang chiên thơm ngon, giòn tan mà bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng qua bài viết có thể giúp bạn biết thêm được một món ăn vặt thơm ngon để thưởng thức cùng gia đình và bạn bè.