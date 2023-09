Cách nấu khoai lang mật ngọt lịm, ngon khó cưỡng

Chất xơ trong khoai lang mật giúp ngăn chặn sự hấp thụ chất béo, thúc đẩy sự chuyển động phân trong đại tràng, hỗ trợ cho việc sản xuất vi khuẩn đường ruột, giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Khoang lang mật là một trong những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của con người chúng ta. Đặc biệt, đối với những người béo phì, ăn khoai mật hàng ngày là một giải pháp hiệu quả để giảm cân. Bởi khoai lang mật là thực phẩm không chứa chất béo và cholesterol, có công dụng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa hàm lượng lớn chất xơ tạo cảm giác no lâu, khiến chúng ta không cảm thấy đói, hạn chế tối đa năng lượng nạp vào.

Theo các nhà nghiên cứu, khoai lang mật cũng là một trong những loại thực phẩm chứa hàm lượng đường tự nhiên lớn, từ từ thấm vào máu và chuyển hóa thành năng lượng, tốt cho người cao huyết áp. Khoai lang mật cũng chứa nhiều các thành phần dưỡng chất là protein, các vitamin: B6, C, D... các vi chất sắt, magie và kali. Đây là các dưỡng chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình trao đổi chất để nâng cao sức đề kháng và duy trì hoạt động sống của con người.

Đặc biệt, hàm lượng chất carotene trong khoai lang mật rất tốt cho thị lực, giúp chống oxy hóa, thúc đẩy hệ miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa. Vì vậy, để giữ độ tươi trẻ cho làn da và mắt sáng, không bị cận, bạn nên ăn khoai mật thường xuyên. Ngoài ra, việc ăn khoai lang mật thường xuyên còn giúp bổ sung hàm lượng dưỡng chất batato side, cyanidins và peonidin có khả năng chống lại các đặc tính của nấm và vi khuẩn cũng như giảm thiểu ảnh hưởng xấu của các kim loại nặng đối với cơ thể.

Cách luộc khoai lang mật ngon

Bạn nên chọn những củ khoai lang mật tươi, to, cứng, không bị đập dập, không sứt hay bị nứt ra, có nghĩa là chọn những củ nguyên vẹn để luộc. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn những củ quá to, bởi khi luộc sẽ khó chín đều, dễ bị già và xơ, không được bở và ngon. Nhưng cũng đừng chọn những củ nhỏ quá, dễ bị non và không được ngọt. Tuyệt đối không nên chọn những củ có bề mặt rỗ nhiều, bị đen vì có thể đã bị hà.

Sau khi đã chọn được khoai lang mật vừa ý, ngon, bạn mua về thì hãy để khoai ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời cũng như không để trong tủ lạnh hoặc những nơi ẩm ướt. Tốt nhất khi mua về nên đem chế biến luôn.

Hấp khoai lang mật bằng nồi cơm điện

Đây là cách luộc khoai lang chảy mật vô cùng dễ thực hiện, dù các chị em có vụng về đến đâu vẫn có thể thực hiện được. Không cần dùng đến củi lửa, không sợ cháy nổ xảy ra, và bây giờ hãy bắt đầu luộc khoai theo các bước sau đây:

Luộc khoai lang mật bằng nồi cơm điện đơn giản

Bước 1: Khoai lang mật rửa sạch. Sau đó cho vào nồi cơm điện. Với những củ quá to, bạn hãy dùng dao cắt khúc, tuy nhiên không nên cắt quá mỏng vì khi luộc dễ bị nát.

Bước 2: Bạn cho nước vào nồi cơm điện, ngập khoai, tiếp theo nhấn nút Cook như nấu cơm bình thường rồi nấu khoai khoảng 45 phút.

Bước 3: Vớt khoai ra rổ để ráo nước. Sau đó thưởng thức.

Cách nấu khoai lang mật bằng lò vi sóng

Nấu khoai lang mật bằng lò vi sóng có rất nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể luộc khoai với chức năng hâm nóng hoặc chức năng nướng của lò vi sóng đều được.

Cách 1: Luộc khoai lang mật bằng lò vi sóng với chức năng hâm nóng

Bước 1: Ngâm khoai lang mật và rửa nước thật sạch, đặc biệt là phần vỏ. Sau đó, dùng dao cắt 2 đầu của khoai.

Bước 2: Lấy tăm, hoặc nĩa chọc vào bên ngoài củ khoai để tạo các lỗ xung quanh, thoáng khí, trong quá trình luộc không bị nén khí, hạn chế xảy ra cháy nổ.

Dùng que nhọn đâm xung quanh củ khoai để khoai chín đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Dùng các khăn giấy sạch bọc từng củ khoai lang mật lại, giúp giữ độ ẩm hoàn hảo cho khoai lang chín đều, thơm ngon trong lò vi sóng.

Trước khi cho vào lò vi sóng bọc cần bọc khoai lại để giữ độ ẩm

Bước 4: Xếp khoai lên khay, cho vào lò vi sóng và chọn thời gian luộc và chế độ nhiệt phù hợp. Theo đó, khoảng 100 gram khoai thì bạn nấu trong 8 phút là được.

Đối với khoai có trọng lượng 100g/củ thì nên quay trong khoảng 8 phút - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Mở lò, lấy khay khoai ra, trở mặt lại. Sau đó cho vào lò vi sóng nấu tiếp thêm 4 phút để chín đều. Cuối cùng đợi khoai chín và lấy ra thưởng thức.

Cách 2: Cách nấu khoai lang mật bằng lò vi sóng với chức năng nướng

Bước 1: Bạn cũng rửa khoai, đâm lỗ bên ngoài như cách thứ nhất. Sau đó, để nguyên củ khoai xếp gọn gàng lên khay nướng và cho vào lò.

Bước 2: Chỉnh chức năng “nướng” ở mức cao, quay khoai từ 5 – 10 phút tùy kích cỡ củ. Sau đó, lấy khay khoai ra và trở mặt, rồi cho khay trở lại lò, tiếp theo chỉnh nhiệt độ cao hơn chút nữa và nướng thêm 5 phút cho khoai chín đều.

Ưu điểm của phương pháp này, khoai sau khi nấu xong sẽ khô, bở và không bị ướt vì nước nên bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt rõ rệt hơn.

Cách luộc khoai lang mật không cần nước

Đây là cách luộc khoai lang mật và đòi hỏi người thực hiện phải khéo léo cũng không khoai sẽ cháy.

Xếp thìa kín đáy nồi

Bước 1: Rửa sạch khoai và chuẩn bị nồi luộc

Rửa sạch khoai lang: Khoai lang mật rửa sạch để loại bỏ hết đất cát bám vào vỏ khoai. Rửa khoai xong, bạn cho ra rổ và để cho ráo nước.

Chuẩn bị nồi luộc: Xếp lần lượt phần thìa inox đã chuẩn bị xuống đáy nồi luộc, xếp thìa kín đáy, đảm bảo khoai lang cho vào không chạm đáy nồi. Cách làm này giúp vỏ khoai không bị cháy khi luộc.

Bước 2: Luộc khoai lang

Dùng dao cắt bỏ hai đầu núm của mỗi củ khoai lang sau đó xếp lần lượt lên trên phần thìa inox đã chuẩn bị trước đó. Xếp xong, bạn bắc nồi lên bếp và bật lửa với chế độ nhỏ nhất, rồi tiến hành luộc trong khoảng 30 phút.

Khoai sẽ khô và ngọt sau khi luộc xong

Để biết khoai đã chín hay chưa, bạn có thể dùng một chiếc tăm nhỏ và xiên trực tiếp vào củ khoai. Nếu khoai đã mềm thì tăm sẽ dễ dàng xuyên qua, có nghĩa là khoai đã chín. Lúc này bạn hãy tắt bếp và giữ nguyên khoai trong nồi khoảng 3 phút, sau đó lấy ra thưởng thức.

Với cách luộc này, bạn sẽ giữ cho khoang lang giữ được nguyên vị ngọt và các chất dinh dưỡng vốn có. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì có thể làm cháy nồi.

Luộc khoai lang bằng nồi thường

Luộc khoai lang bằng nồi được xem là cách luộc khoai truyền thống, đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần rửa sạch khoai rồi cho vào nồi, đổ nước ngập khoai và thêm chút muối. Dùng đũa kiểm tra khoai nếu không bị nát là được.

Sau đó chắt hết nước, đun khoai hơi cháy xem rồi tắt bếp. Khoai lang luộc theo cách này sẽ có vị ngọt bùi và thơm ngon hấp dẫn.

Khoai lang luộc theo cách này sẽ có vị ngọt bùi và thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Luộc khoai lang bao nhiêu phút là đủ?

Tùy vào kích thước và số lượng củ khoai lang mà thời gian luộc sẽ khác nhau. Củ lớn sẽ cần nhiều thời gian luộc hơn và ngược lại. Trung bình thì bạn nên luộc khoai lang khoảng 30 phút là được.

Lưu ý: Những củ khoai nằm cuối cùng và gần nguồn nhiệt thường sẽ nhanh chín hơn. Nên khi sắp khoai vào nồi thì bạn nên sắp củ khoai lớn xuống phía dưới nhé!

Khoai lang luộc để được bao lâu?

Khoai lang luộc nếu không dùng hết thì bạn có thể để được khoảng 1 ngày 1 đêm trong tủ lạnh. Sử dụng giấy báo bọc bên ngoài rồi để trong ngăn mát tủ lạnh, khi ăn thì lấy ra hâm nóng lại là dùng được ngay.

Khoai lang luộc nếu không dùng hết thì bạn có thể để được khoảng 1 ngày 1 đêm trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu muốn bảo quản lâu hơn thì bạn có thể bóc vỏ và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn cho vào túi zip hút chân không. Sau đó cho vào ngăn đá tử lạnh sẽ bảo quản được 12 tháng mà không sợ bị hỏng.

Những lưu ý khi ăn khoai lang

Khoai lang rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết ăn khoai sao cho đúng cách. Dưới đây là những lưu ý bạn cần ghi nhớ:

Hạn chế ăn các món khoai lang chiên vì sẽ tích mỡ thừa trong cơ thể và khó tiêu.

Luộc khoai quá chín sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Do đó, bạn nên luộc khoai đủ thời gian rồi dùng ngay.

Không nên ăn khoai lang sống vì có chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa.

Bạn nên hạn chế ăn các món khoai lang chiên vì sẽ tích mỡ thừa trong cơ thể và khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn khoai lang để giảm cân thì không nên ăn quả hồng. Vì sẽ khiến lên men dày, gây kết tủa, tăng tiết axit và dẫn đến viêm loét dạ dày tá tràng rất nguy hiểm.

Dùng khoai lang để giảm cân thì chỉ nên ăn 3 tuần đầu rồi sau đó trở lại quá trình ăn bình thường. Vì nếu ăn khoai lang lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và dạ dày.

Không nên ăn khoai lang vào buổi tối vì sẽ gây trào ngược dạ dày, khó ngủ, bụng âm ạch.

Không nên ăn khoai lang quá nhiều hay ăn cả vỏ, không nên ăn khi đói.

Các cách nấu khoai lang mật ở trên đều rất đơn giản, giúp giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng có trong củ khoai lang, mềm ngon và có vị ngọt bùi đặc trưng. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để thực hiện. Chúc bạn thành công.