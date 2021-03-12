Bật mí cách làm khoai lang lắc giòn ngon tại nhà

Khoai lang là một trong những loại củ chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và thường được dùng để chế biến nhiều món ăn. Bạn có thể hấp, chiên khoai lang hoặc dùng để nấu cùng các món ăn khác. Trong đó, khoai lang lắc thơm ngon, giòn tan là món ăn được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn có thể dễ dàng mua khoai lang lắc ở các hàng quán hoặc tự tay làm tại nhà. Cách làm món khoai lang lắc cũng rất đơn giản. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm món khoai lang lắc với đa dạng nguyên liệu kết hợp vô cùng thơm ngon. Cùng theo dõi ngay sau đây!

Khoai sau khi mua về rửa sơ cho hết bụi bẩn rồi gọt vỏ. Rửa lại bằng nước một lần nữa rồi đem cắt thành miếng vừa ăn.

Cách làm khoai lang lắc bơ thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2

Pha một ít nước cùng với ½ thìa cafe muối. Sau đó cho bột vào từ từ đảm bảo phù hợp với tỉ lệ nước vừa đủ để bột được sánh mịn và quyện vào nhau. Khi nhấc đĩa lên bột không rơi nhanh quá là được. Tiếp theo bạn thả phần khoai đã cắt vào rồi trộn đều lên.

Thả phần khoai đã cắt vào bột rồi trộn đều lên - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3

Bắc một chiếc chảo lòng sâu lên bếp, đợi chảo nóng rồi cho dầu vào. Đến khi dầu sôi thì cho khoai vào chiên. Chiên đến khi thấy khoai vàng đều đẹp mắt là được, lưu ý là bạn nên đảo khoai qua lại chín đều để khoai không bị cháy xém.

Ngoài ra, bạn cũng nên đổ dầu sao cho ngập phần khoai là được. Như vậy khoai sẽ chín nhanh hơn và có được lớp áo màu vàng giòn rụm. Khi khoai đã chín đều, bạn chuẩn bị một đĩa đã lót giấy thấm dầu rồi vớt khoai ra đổ vào.

Chiên đến khi thấy khoai vàng đều đẹp mắt là được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4

Chuẩn bị bơ lạt cho vào chảo đun nóng chảy, thêm một thìa muối và hai thìa đường, một chút nước lọc rồi đun sôi phần nước sốt này lên. Sau đó bạn rưới hỗn hợp bơ vừa đun lên phần khoai lang chiên để khoai kịp ngấm ngay nước sốt bơ. Lắc đều lên để khoai ngấm đều hết nước sốt bơ.

Cách làm khoai lang lắc phô mai

Nguyên liệu chuẩn bị

Khoai lang: 500g

Bột năng: 50g

Bột chiên giòn: 100g

Bột phô mai: 50g

Muối trắng

Dầu ăn

Các bước làm khoai lang lắc phô mai

Bước 1: Sơ chế khoai lang

Khoai lang sau khi mua về bạn rửa sơ cho hết phần đất cát, sau đó gọt vỏ rồi rửa lại lần nữa cho sạch. Đặt khoai lên thớt và dùng dao sắc cắt thành từng thanh dài vừa ăn. Chuẩn bị một thau nước muối pha loãng, cắt tới đâu thì cho khoai vào nước muối tới đó, làm như vậy sẽ giúp khoai không bị thâm. Cắt lần lượt cho hết khoai, ngâm nước muối thêm khoảng vài phút rồi vớt khoai ra để ráo.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bột chiên

Cho bột năng vào bát, thêm ít muối và trộn đều cho bột thấm nước, không bị vón cục. Cho lượng nước từ từ để đảm bảo tạo thành hỗn hợp bột sền sệt để nhúng khoai, không quá khô và cũng không quá loãng. Đổ bột chiên giòn ra một cái khay sạch và đặt bên cạnh tô bột.

Cho khoai và hỗn hợp bột - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chiên khoai

Bắc chảo lên bếp, bạn nên dùng chảo lòng sâu để tiết kiệm dầu. Khi chảo nóng bạn cho dầu ăn vào vừa đủ ngập khoai, nếu khoai nhiều có thể chia ra chiên nhiều lần. Bạn không nên cho dầu vào nhiều để chiên 1 lần rồi lại đổ đi rất uổng.

Đun cho dầu nóng thì vặn lửa vừa để chiên khoai. Bạn nhúng khoai vào hỗn hợp bột năng rồi lăn đều qua bột chiên giòn để tạo lớp áo nữa, sau đó thả vào chảo chiên. Lưu ý, vì khoai lang rất nhiều nên nếu bạn gắp từng miếng nhúng bột, lăn bột thì sẽ rất lâu. Do đó, bạn nên làm nhiều miếng cùng lúc hoặc làm thật nhanh tay khoai lang chín đồng đều.

Chiên lửa nhỏ cho đến khi khoai chuyển sang màu vàng ươm là được. Lớp vỏ cứng giòn thì vớt ra cho ngay vào rỗ đã lót sẵn giấy thấm dầu. Làm tương tự cho đến khi hết khoai.

Chiên lửa nhỏ cho đến khi khoai chuyển sang màu vàng ươm là được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Lắc khoai lang với phô mai

Khoai lang sau khi vớt ra đợi ráo dầu rồi cho vào hộp nhựa có nắp đậy. Thêm vào khoảng 50g bột phô mai rồi đậy nắp, lắc đều tay để bột phô mai phủ đều các cạnh của miếng khoai. Lưu ý, bạn không nên lắc nhiều quá hoặc quá mạnh vì sẽ khiến khoai bị gãy, nhìn không hấp dẫn. Nếu bạn thích nhiều phô mai thì có thể thêm vào lắc hoặc ngược lại.

Lắc khoai lang với phô mai - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu thành phẩm

Miếng khoai lang lắc phô mai phải có màu vàng đẹp mắt, được bao phủ đều bởi lớp bột phô mai bên ngoài. Các miếng khoai phải có kích thước đều nhau thì nhìn mới ngon. Miếng khoai lang lắc nóng giòn, thơm lừng mùi phô mai béo ngậy, bên trong chín bở và ngọt tự nhiên.

Miếng khoai lang lắc phô mai phải có màu vàng đẹp mắt, được bao phủ đều bởi lớp bột phô mai bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang lắc phô mai thường đã có vị vừa ăn nên bạn có thể ăn được ngay. Tuy nhiên, để tăng thêm độ hấp dẫn cho món ăn thì bạn có thể dùng kèm với tương ớt hoặc tương cà tùy ý. Những miếng khoai có vị ngọt bùi, giòn rụm của bột chiên và thơm ngon của phô mai sẽ khiến bạn không thể ngừng ăn. Chấm kèm với chút tương ớt cay cay thật kích thích phải không nào. Đây chắc chắn là món ăn vặt đáng thưởng thức cho cả gia đình bạn vào những ngày cuối tuần đấy.

Trên đây là chia sẻ các cách làm khoai lang lắc thơm ngon phổ biến được nhiều người yêu thích. Hy vọng sẽ giúp bạn biết được cách làm khoai lang lắc thơm ngon ngay tại nhà để chiêu đãi gia đình và bạn bè.