Tác dụng không ngờ của khoai lang mật đối với sức khỏe

Khoai lang mật là đặc sản nổi tiếng của Lâm Đồng, Đà Lạt. Quan sát bên ngoài khoai mật không đẹp, củ lớn nhỏ khác nhau tùy vào chăm sóc của người dân. Vỏ khoai lang mật xù xì, nhưng bên trong ruột khoai đỏ và khi nấu lên hoặc khi nướng khoai sẽ mềm, tứa mật khi ăn, mùi thơm, bở và dẻo. Do vậy, loại khoai này được đánh giá rất cao về hương vị cũng như thành phần dưỡng chất.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội này, mà khoai lang mật sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho người thưởng thức.

Cụ thể, trong 100g khoai lang mật có 103 calo, 1 củ khoai lang mật nướng cỡ trung bình 100g có khoảng 130 calo. Trong đó, 1 củ khoai mật tươi chứa 77% là nước, 20.1% carbohydrate, 1.6% protein, nhiều chất xơ và rất ít chất béo. Ngoài ra, trong khoai mật còn chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin đầy đủ như vitamin A, C, D, E, vitamin B6… canxi, kali, sắt, mangan…có lợi cho sức khỏe người sử dụng.

Tác dụng của khoai lang mật

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Khoai lang mật rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ có lợi cho sức khỏe đường ruột. Một số loại chất xơ hòa tan trong khoai lang mật có tác dụng giúp làm mềm phân, còn lượng lớn chất xơ không hòa tan lại giúp phân dễ dàng di chuyển trong ruột và ngăn ngừa táo bón. Chế độ ăn giàu chất xơ khoảng 20- 33 gram mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết và giảm nguy cơ táo bón.

Khoai lang mật rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ có lợi cho sức khỏe đường ruột!

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong khoai lang mật cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột. Giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Trong đó, có bao gồm một số loài Lactobacillus và Bifidobacterium, có công dụng làm giảm nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hay tiêu chảy truyền nhiễm rất hiệu quả.

Giảm cân

Khoai lang mật là loại củ được chị em ưu tiên lựa chọn trong chế độ giảm cân.Vì khoai lang mật có chứa hàm lượng calo ít, không chứa Cholesterol và chất béo. Ăn một củ khoai lang mật sẽ giúp tạo cảm giác no lâu. Nhờ vậy sẽ hạn chế được lượng thức ăn hấp thụ trong bữa ăn chính, điều này rất tốt cho quá trình giảm cân của các chị em.

Khoai lang mật có chứa hàm lượng calo ít, không chứa Cholesterol và chất béo!

Làm đẹp da

Khoai lang mật có chứa rất nhiều vitamin A, B, C và nhiều khoáng chất cần thiết khác cho da. Bạn có thể kết hợp ăn và đắp mặt nạ với khoai lang mật sẽ giúp dưỡng da rất hiệu quả, hỗ trợ chống oxy hóa và tẩy tế bào chết.

Cách làm mặt nạ khoai lang mật:

- Luộc chín khoai lang và bỏ vỏ rồi nghiền nát. Cho khoảng 1 thìa cà phê mật ong và nước cốt chanh vào trộn đều thành hỗn hợp sệt.

- Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn trong 15 phút. Sau đó rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm.

- Đắp mặt nạ này 2 lần mỗi tuần bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng sáng và khoẻ hơn.

Khoai lang mật có chứa rất nhiều vitamin A, B, C và nhiều khoáng chất cần thiết cho da!

Cải thiện chức năng não

Một số nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng, chất Anthocyanin trong khoai lang mật có khả năng bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa các tổn thương gốc tự do.

Bổ sung chiết xuất từ khoai lang mật giàu chất Anthocyanin đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện khả năng học tập và trí nhớ rất hiệu quả.

Tăng sức đề kháng cho mẹ bầu

Trong quá trình mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu thường sẽ bị suy giảm và ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, ăn khoai lang mật mỗi ngày cũng là cách giúp mẹ bầu tăng sức đề kháng. Chất Beta Carotene trong khoai lang mật có tác dụng sản sinh ra các tế bào bạch cầu giúp chống lại virus gây bệnh.

Ăn khoai lang mật mỗi ngày cũng là cách giúp mẹ bầu tăng sức đề kháng!

Chống ung thư

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, khoai lang mật cung cấp rất nhiều các chất chống oxy hóa khác nhau, giúp bảo vệ cơ thể và chống lại một số loại ung thư.

Anthocyanin là nhóm chất chống oxy hóa được tìm thấy trong khoai lang mật có tác dụng làm chậm sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Bao gồm cả ung thư đại tràng, dạ dày, bàng quang và vú.

Khoai lang mật cung cấp rất nhiều các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả!

Phòng ngừa viêm khớp

Các nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy trong khoai lang mật có rất nhiều chất Beta Cryptoxanthin giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh viêm khớp lên đến 50%. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong khoai lang mật còn giúp duy trì Collagen, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chăm sóc xương chắc khỏe hơn.

Khoai lang mật chứa nhiều chất Beta Cryptoxanthin, giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh viêm khớp!

Cải thiện tầm nhìn

Trên thực tế, một khẩu phần 200 gram khoai lang mật nướng sẽ cung cấp gấp 7 lần hàm lượng chất Beta Cryptoxanthin được khuyến nghị hằng ngày ở một người trưởng thành.

Beta Cryptoxanthin được chuyển đổi thành vitamin A và có tác dụng hình thành nên các thụ thể phát hiện ánh sáng bên trong mắt. Thiếu vitamin A sẽ có thể dẫn đến tình trạng khô mắt và gây biến chứng lâu dài như mù đêm hoặc viêm loét giác mạc. Ăn thực phẩm giàu Beta Cryptoxanthin sẽ giúp ngăn ngừa các tình trạng trên.

Tóm lại, khoai lang mật là một món quà thơm ngon, vô cùng dinh dưỡng từ tự nhiên. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại thực phẩm tuyệt vời này vào thực đơn mỗi ngày, để khỏe đẹp mỗi ngày nhé!