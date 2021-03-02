100g khoai lang bao nhiêu calo? A đến Z thực đơn giảm cân bằng khoai lang

Khoai lang là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình với hàm lượng dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe . Ngoài ra, khoai lang cũng là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong thực đơn giảm cân. Có rất nhiều chị em phái đẹp đã áp dụng phương pháp giảm cân bằng khoai lang và đã thành công. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn biết được 100g khoai lang bao nhiêu calo đồng thời tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả giảm cân bằng khoai lang ra sao nhé!

Khoai lang là món ăn quá đỗi quen thuộc với mỗi người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được khoai lang cũng là thực phẩm lý tưởng dành cho những người ăn kiêng. Trong khoai lang chỉ chứa 0.1g chất béo và 10% tinh bột, còn lại đều là các chất dinh dưỡng như: chất xơ, vitamin, protein, chất khoáng,…tốt cho sức khỏe.

Lựa chọn phương pháp giảm cân sao cho hiệu quả nhanh chóng luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Hiện nay có rất nhiều cách giảm cân mà bạn có thể thực hiện, từ ăn kiêng, luyện tập cho đến sử dụng các loại thuốc giúp tan mỡ, giảm béo. Dù áp dụng phương pháp giảm cân nào thì bạn cũng nên nhớ rằng, lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn lượng calo tiêu hao. Chính vì vậy, việc quan tâm đến chỉ số calo trong những thực phẩm bạn ăn sẽ giúp ích rất nhiều cho “cuộc chiến giảm béo” của bạn.

Theo tính toán của các chuyên gia dinh dưỡng thì trong 100g khoai lang chỉ có chứa 85,6 calo. Trong khi đó, để giảm cân an toàn và hiệu quả thì mỗi ngày bạn cần duy trì ở mức khoảng 1.500 calo.

Trong 100g khoai lang chỉ có chứa 85,6 calo - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, lượng đường trong khoai lang được biết đến là loại đường tự nhiên nên không hề gây các tác động xấu đến cơ thể. Thành phần chính của khoai lang là carbs phức hợp cần nhiều thời gian để tiêu hóa, vì vậy khi ăn sẽ giúp bạn no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn.

Ăn khoai lang có giảm cân hiệu quả?

Chỉ số đường huyết thấp

Một trong những lý do hàng đầu khiến khoai lang trở thành món ăn trong thực đơn giảm cân an toàn là nhờ có chỉ số đường huyết thấp. Khi ăn khoai lang sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất giữa các cơ quan diễn ra tốt hơn, hàm lượng insulin hoạt động ổn định. Theo một số nghiên cứu, ăn khoai lang vỏ trắng còn có công dụng hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ăn khoai lang sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất giữa các cơ quan diễn ra tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là một trong những món ăn tốt cho sức khỏe được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Sử dụng khoai lang để giảm cân sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng ban đầu nhưng vẫn đảm bảo cơ thể hoạt động tốt.

Hàm lượng chất xơ cao

Không chỉ giàu các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, khoai lang còn có hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mỗi người, đặc biệt là đối với những ai đang ăn kiêng. Hàm lượng chất xơ có trong khoai lang giúp bạn có cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Từ đó giúp bạn hạn chế ăn vặt, hấp thụ ít thức ăn hơn và giảm đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể.

Hàm lượng chất xơ có trong khoai lang giúp bạn có cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chất xơ còn giúp quá trình tiêu hóa thức ăn tốt hơn và ngăn chặn các chất béo dư thừa tích tụ. Hàm lượng chất xơ trong khoai lang còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tiêu hóa, nhiễm mỡ,…Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, mỗi người trưởng thành cần tiêu thụ khoảng 22,4 -33,6g chất xơ mỗi ngày. Bổ sung khoai lang sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả, an toàn và tăng cường sức khỏe.

Calo trong khoai lang rất thấp

Nếu trong 100g gạo trắng có chứa 130 calo, 100g bún chứa 330,5 calo, 100g bánh mì chứa đến 246,4 calo thì trong 100g khoai lang chỉ có 85,8 calo. Nếu so sánh với các thực phẩm tinh bột mà bạn ăn mỗi ngày thì khoai lang có lượng calo rất thấp.

Calo trong khoai lang rất thấp - Ảnh minh họa: Internet

Dù cung cấp nguồn năng lượng thấp nhưng khoai lang lại rất giàu dinh dưỡng. Đây là thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin C, vitamin B6, vitamin E, kali, mangan, vitamin B5,…rất phong phú. Những nhóm khoáng chất này có tác dụng giúp cơ thể chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc một số bệnh và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hiệu quả.

Hàm lượng nước cao

Như bạn đã biết, 70% trong cơ thể chúng ta là nước, đây là chất vô cùng quan trọng đối với sự sống của mỗi con người. Vì vậy, dù muốn đảm bảo sức khỏe hay giảm cân thì bạn cũng cần phải cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Và trong khoai lang có chứa hàm lượng nước cao đến 77%, rất tốt để bổ sung mỗi ngày.

Trong khoai lang có chứa hàm lượng nước cao đến 77%, rất tốt để bổ sung mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

2. Thực đơn giảm cân bằng khoai lang

+ Giảm cân bằng khoai lang và chuối

Cách giảm cân bằng khoai lang và chuối đã được nhiều chị em áp dụng thành công, đặc biệt đây là công thức giảm cân tự nhiên dành cho phụ nữ sau sinh. Trong chuối có chứa nhiều hoạt chất giúp tiêu hao mỡ thừa và giảm stress hiệu quả.

Giảm cân bằng khoai lang và chuối

Sau đây là một số món ăn từ chuối có thể áp dụng đối với thực đơn ăn kiêng 2 ngày trong 1 tuần:

Ngày thứ nhất:

– Buổi sáng: 1 quả khoai lang luộc + 1 quả chuối chín + 1 cốc sữa tươi không đường.

– Buổi trưa: 1 chén cơm + canh khoai ngũ quả hầm xương + tôm luộc.

– Buổi tối: Salad rau + 1 quả chuối.

Ngày thứ hai:

– Bữa sáng: Súp khoai lang + 1 cốc sữa tách béo hoặc sữa đậu nành.

– Bữa trưa: Thịt ức gà + cơm gạo lứt trộn ngũ cốc + chuối.

– Buổi tối: 1 đĩa salad + 1 quả chuối + 1 cốc sữa.

(**) Lưu ý: Lựa chọn nước đậu thay cho sữa tươi bình thường là cách vừa giúp giảm béo hiệu quả vừa tăng kích thước vòng 1 hơn.

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+ Giảm cân bằng khoai lang và trứng

Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả giảm béo

Trong trứng có chứa nhiều axit amin và hàm lượng cao các vitamin, khoáng chất. Mang đến tác dụng mạnh trong việc kích thích quá trình biến đổi mô mỡ thừa. Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả giảm béo.

– Buổi sáng: 1 bát súp cháo khoai lang, 1 cốc sữa tươi không đường.

– Buổi trưa: 1 củ khoai lang luộc + 1 quả trứng gà + ức gà áp chảo và củ quả luộc.

– Buổi tối: 1 đĩa salad rau + 1 quả chuối chín + 1 hộp sữa chua.

(**) Lưu ý: Thay đổi thường xuyên các món phụ như thịt bò xào rau, tôm hấp, mực,… để đảm bảo dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

3. Tham khảo thực đơn giảm cân với khoai lang của sao Hàn

Sau đây là những sao Hàn nổi tiếng đã có cú “lột xác ngoạn mục” và thăng hạng nhan sắc hơn nhờ thực hiện thành công cách giảm cân bằng khoai lang.

- Ca sỹ IU

Từng là cô “Em gái quốc dân” sở hữu thân hình tròn vo và kém tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, sau nỗ lực giảm cân kiên trì và áp dụng thực đơn ăn khoai lang giảm cân từ sáng đến tối, hiện nay IU đã sở hữu vóc dáng thon gọn đầy mơ ước.

Sau nỗ lực giảm cân kiên trì và áp dụng thực đơn ăn khoai lang giảm cân, hiện nay IU đã sở hữu vóc dáng thon gọn đầy mơ ước

Có thể học hỏi ngay cách giảm cân bằng khoai lang từ nữ ca sĩ IU để giảm đến 5 kg chỉ trong 5 ngày với thực đơn sau đây:

+ Buổi sáng: 1 quả táo, 1 ly nước lọc.

+ Buổi trưa: 2 củ khoai lang luộc.

+ Buổi tối: dùng 1 cốc sữa tươi ít béo.

- Bae Suzy

Suzy được mệnh danh là “Tình đầu quốc dân”. Thân hình thon gọn với số đo 3 vòng hoàn hảo đến từ việc nghiêm túc thực hiện chế độ ăn kiêng.

Khoai lang là món ăn trong thực đơn chính được cô nàng dùng xuyên suốt cho công cuộc giảm cân của mình

Đặc biệt, khoai lang là món ăn trong thực đơn chính được cô nàng dùng xuyên suốt cho công cuộc giảm cân của mình. Để đạt được thành quả giảm cả chục cân như Suzy, bạn hãy thử áp dụng chế độ ăn sau đây:

+ Buổi sáng: Ức gà và khoai lang, 1 cốc sữa ít béo.

+ Buổi trưa: Cơm gạo lứt và 1 dĩa salad rau.

+ Buổi tối: 2 củ khoai lang luộc.

- Kang Min Kyung (Davichi)

Khi nhắc đến thành công khi giảm cân bằng khoai lang của sao Hàn, sẽ là một thiếu sót lớn khi không nhắc đến Kang Min Kyung.

Chỉ sau 2 tuần áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang, cô nàng đã giảm được 6kg

Chỉ sau 2 tuần áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang, cô nàng đã giảm được 6kg. Cô được biết đến là minh chứng rõ ràng nhất của hiệu quả giúp giảm cân "vèo vèo” mà vẫn đảm bảo no bụng.

+ Buổi sáng: Khoai lang, ức gà, salad rau và 1 cốc sữa tươi ít béo.

+ Buổi trưa: Khoai lang và 1 quả táo.

+ Buổi tối: Cà chua, 1 củ khoai lang và 1 cốc sữa tươi ít béo.

- SeolHyun (AOA)

SeolHyun là thành viên nhóm nhạc AOA sở hữu thân hình nóng bỏng được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngày xưa cô cũng từng rất mũm mĩm.

SeolHyun (AOA) đã rất tích cực giảm cân với thực đơn từ khoai lang

Cô nàng đã rất tích cực giảm cân với thực đơn từ khoai lang đó là:

+ Buổi sáng: 2 củ khoai lang luộc

+ Buổi trưa: Ức gà

+ Buổi tối: Trứng luộc

- Park Boram

Nhìn ngoại hình của Park Boram lúc trước và sau giảm cân, chắc hẳn ai cũng không khỏi bất ngờ. Trông như hai người khác nhau bởi vì cô nàng đã “hạ gục” đến 32 kg trọng lượng cơ thể.

Park Boram thực hiện chế độ ăn khoai lang giúp giảm cân câp tốc

Cụ thể chế độ ăn khoai lang giúp cô nàng giảm cân câp tốc:

+ Buổi sáng: 1 củ khoai lang, salad ức gà, cà chua

+ Buổi trưa: 1 dĩa salad ức gà và sữa tươi ít béo

+ Buổi xế 15h: 1 lòng đỏ trứng, 3 lòng trắng trứng và 1 quả chuối

+ 18h: 1 củ khoai lang, ức gà, salad rau.

+ 21h: 2 lòng trắng trứng, 1 lòng đỏ trứng, 1 quả chuối, 3 quả óc chó.

4. Cách chế biến món ăn từ khoai lang giúp giảm cân

Bạn có thể dễ dàng sáng tạo ra nhiều món ăn giảm cân khác nhau từ khoai lang. Vừa giúp giảm béo hiệu quả vừa được thưởng thức theo khẩu vị yêu thích.

- Khoai lang luộc

Luộc được xem là cách chế biến thông dụng nhất. Món khoai lang luộc tuy đơn giản nhưng được rất nhiều người yêu thích.

Khoai lang luộc

Hướng dẫn thực hiện:

+ Rửa sạch khoai lang vỏ đỏ ruột vàng, giữ nguyên vỏ.

+ Cho khoai lang vào nổi và đổ nước vừa ngập với khoai. Lưu ý không nên cho quá nhiều nước. Khoai lang sẽ không ngon và cũng lâu chín hơn.

+ Nấu cho đến khi nước sôi cho thêm 1 ít muối tinh để giữ được độ mềm thơm vốn có của khoai.

+ Sau khi đun khoai thêm khoảng 5 đến 10 phút thì vớt ra và thưởng thức.

- Cháo khoai lang

Lượng protein có chứa trong khoai lang có công dụng chống đói và giảm cân cực tốt. Đồng thời giúp duy trì sự co giãn của mạch máu, nhuận tràng, phòng ngừa táo bón, khử độc hiệu quả. Món cháo khoai lang sẽ giúp bạn có thể thay đổi khẩu vị hơn.

Món cháo khoai lang sẽ giúp bạn có thể thay đổi khẩu vị hơn

- Súp khoai lang

Với món súp khoai lang, bạn có thể dùng để lấp đầy dạ dày trước bữa ăn hoặc sử dụng để làm một món trung tâm của bữa trưa hoặc ăn tối.

Hướng dẫn cách làm:

Chuẩn bị: 1 củ khoai lang, 2 thìa gạo nếp, yến mạch, hạt đậu xanh.

+ Rửa sạch và thái lát 1 củ khoai lang.

+ Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi nước và hầm trong khoảng 1 đến 1,5h đến khi chúng sánh mịn.

+ Múc súp ra bát và thưởng thức.

5. Kinh nghiệm giảm cân bằng khoai lang

- Ăn khoai lang đúng thời điểm giúp tăng hiệu quả gấp đôi.

Dùng khoai lang cho bữa ăn sáng là cách giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Để đảm bảo dưỡng chất, bạn nên kết hợp với sữa nguyên kem hoặc sữa chua và thêm chút rau xanh.

Ăn khoai lang đúng thời điểm giúp tăng hiệu quả gấp đôi

- Không nên ăn khoai lang để lâu

Với những củ khoai lang đã được trữ quá lâu, nước trong củ khoai lang sẽ tham gia vào phản ứng thủy phân tinh bột, khiến trọng lượng đường trong khoai gia tăng đáng kể.

- Chia nhỏ các đợt ăn khoai lang

Chế độ giảm cân từ khoai lang sẽ không giống nhau và tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với khoai lang và kết hợp tập luyện, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ giảm tối đa 5 đến 7 kg.

Tuy nhiên, nên chia nhỏ các đợt ăn khoai lang để cơ thể được bổ sung lượng dinh dưỡng thiết yếu. Tránh để cơ thể hấp thụ quá nhiều khoai lang trong một thời gian dài vì sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày,…

Nên chia nhỏ các đợt ăn khoai lang để cơ thể được bổ sung lượng dinh dưỡng thiết yếu

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc 100g khoai lang bao nhiêu calo và hiểu rõ hơn về việc giảm cân bằng khoai lang.