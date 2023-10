Lợi ích bất ngờ của việc ăn khoai lang tím mỗi ngày

Khoai lang mật có rất nhiều dưỡng chất và khá khó trồng. Do đó, khoai lang mật được coi như một món thượng phẩm. Để có thể sử dụng được hết các dưỡng chất trong khoai lang mật, thì sau khi thu hoạch bạn nên để một thời gian cho khoai mật héo đi. Như vậy thì lượng mật đường trong khoai sẽ dồi dào, lúc này bạn có thể sử dụng khoai để làm nguyên liệu chính cho các món ăn không đường.

Khoai lang trắng

Khoai lang trắng thường mọc ở vùng đồi núi nên chứa nhiều chất xơ và lượng đường trong khoai cũng khá ít. Trong khoai có chứa thành phần Caiapo giúp kiểm soát tốt lượng đường máu và cholesterol cho bệnh đái tháo đường tuýp 2. Đặc biệt, tại Nhật Bản chất này đã được điều chế thành dược phẩm bổ sung dành cho những bệnh nhân đái tháo đường.

Củ khoai lang tím

Khoai lang tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ nên còn có tên gọi khác là khoai lang Peru, tên khoa học là Solanum andigenum. Khoai lang tím chứa nhiều anthocyanin. Phần vỏ của khoai có chứa chất anthocyanin nhiều hơn trong ruột. Đặc biệt, màu nạc bột khoai có màu sậm, chứa nhiều anthocyanin hơn.

Theo nghiên cứu, tác chất anthocyanin có thể cắt được cơn đau tim, giảm thiểu các tổn đến thương não liên quan đột quỵ và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu.

Một số lợi ích của khoai lang tím đối với sức khỏe

Ngoài là món ăn vặt thơm ngon, khoai lang tím còn có những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe:

Bảo vệ sức khỏe toàn diện

Khoai lang tím có chứa rất nhiều các hợp chất thực vật, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Ngoài ra, trong khoai lang tím còn chứa vitamin C, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng hấp thụ sắt và bảo vệ DNA khỏi bị hư hại.

Giàu chất chống oxy hóa

Trong khoai lang tím có rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm sắc tố anthocyanin và vitamin C. Chúng có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử có hại, liên quan đến các căn bệnh ung thư, tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh. Việc tiêu thụ nhiều vitamin C sẽ có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa lên tới 35%.

Quản lý lượng đường trong máu

Flavonoid có trong khoai tím có khả năng làm giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân mắc tiểu đường loại 2. Ngoài ra, flavonoid có tác dụng bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong gan.

Hạ huyết áp

Khoai lang tím chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao có tác dụng hạ huyết áp tương tự như các loại thuốc hạ huyết áp thông thường (thuốc ức chế men chuyển angiotensin).

Cải thiện triệu chứng hen suyễn

Với một lượng lớn chất chống oxy hóa như vitamin A và C có trong khoai lang tím, giúp cho người sử dụng cải thiện nhanh các triệu chứng khó chịu của bệnh hen suyễn. Hầu hết bệnh hen suyễn ở người lớn đều liên quan tới lượng vitamin A thấp. Ngoài ra, những người có chế độ ăn uống thiếu vitamin C có tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn người bình thường 12%.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Khoai lang tím chứa tinh bột carbs (nguồn tinh bột tốt cho sức khỏe), giúp cải thiện đường ruột hoạt động kém. Một vài nghiên cứu cho thấy, tinh bột kháng có trong khoai lang tím làm tăng số lượng Bifidobacteria, đây là một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Chúng có vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa. Loài vi khuẩn này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như viêm ruột, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng…Đặc biệt, nó còn góp phần vào việc sản xuất axit béo và vitamin B lành mạnh cho cơ thể.

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn một số loại khoai lang phổ biến hiện nay và những lợi ích mà khoai lang tím mang lại sức khỏe. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn một phần nhỏ trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và bạn bè nhé.