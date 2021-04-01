Mẹ đảm chia sẻ 3 cách mua nhà, nghe xong ai cũng gật gù đồng ý

Để giúp mọi người có một góc nhìn thực tế về vấn đề này, chị Nguyễn Thái Hà đã chia sẻ kinh nghiệm mua nhà của mình.

Một trong những chủ đề nóng và được rất nhiều người quan tâm thời gian gần đây đó là chuyện mua nhà . Mua nhà tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kinh tế, vị trí, tâm linh ...

Nói một cách dễ hiểu là khi mua nhà đất thì sẽ có cả nhà và đất, còn chung cư thì chỉ có mỗi nơi ở.

Đa số mọi người đều cho rằng nếu có tiền nên ưu tiên mua nhà đất hơn là chung cư, vì nó không mất giá và vì nó là một thứ tài sản ở dưới mặt đất, chứ không chênh vênh ở trên trời.

Nhưng với vợ chồng chị Hà, điều họ ưu tiên là trải nghiệm ở. Thế nên, dù chung cư hay nhà đất đều được miễn là thoải mái và chị Thái Hà đã quyết định lựa chọn chung cư vì nó rộng rãi và tiện lợi.

Chị Hà chia sẻ: "Nghĩ đơn giản nhất là chúng mình có con nhỏ, không thể nào mà để chúng nó ở tầng 1 tự chơi còn người lớn lên tầng 5 phơi quần áo được. Với chúng mình, vui sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn việc thấy tài sản ngày một nhiều lên. Chắc vì thế mà chúng mình vẫn chưa thể giàu, chưa lo làm đã lo hưởng thụ".

Nhưng với vợ chồng chị Hà, điều họ ưu tiên là trải nghiệm ở chứ không phải là việc sở hữu tài sản - Ảnh: FBNV

2. Chuyện kinh tế

Ngày nay, mua nhà thường đơn giản, có thể trả góp hoặc vay tiền để mua. Rất nhiều người đã lựa chọn 2 phương án này để có thể sử hữu một căn nhà. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, chị Hà đã có cách nghĩ khác.

Chị chia sẻ công thức chi phí để sở hữu một căn nhà: "Phải có được 70% giá trị căn nhà, 10% được ông bà cho, 20% còn lại là đi vay ngân hàng".

Cá nhân chị Hà cho rằng việc vay phần lớn số tiền để mua nhà sẽ có nhiều bất cập: "Chúng mình không muốn vì trả nợ nhà mà phải giảm mức sống của gia đình. Không muốn cắt bỏ bảo hiểm và các giờ phút hưởng thụ vui chơi du lịch sau những ngày làm việc quần quật mỗi năm. Không muốn mỗi lần mệt mỏi không buồn nấu cơm nhưng vì tiết kiệm tiền ăn hàng nên phải chồm dậy đứng bếp. Không muốn cắt bỏ những lớp học năng khiếu của các con, chỉ vì cái nhà".

Ngày nay, mua nhà thường đơn giản, có thể trả góp hoặc vay tiền để mua - Ảnh: FBNV

3. Chia nhau quyền quyết định

Vì nhà là nhà chung, nên vợ chồng chị cùng nhau đóng góp tất cả. Lo sợ trong quá trình thi công, ý tưởng của mỗi người đều khác nhau sẽ gây tranh cãi. Nên vợ chồng chị chia nhau quyền quyết định.

"Có một điều chắc chắn là khi làm nhà, sửa nhà vợ chồng sẽ có những bất đồng ý kiến, nên chúng mình chia nhau luôn là ai được quyết cái gì. Mình chọn đơn vị thi công thiết kế nội thất, giữ nguyên thiết kế ban đầu của phòng ngủ master dù ai cũng kêu dành ra một ô chỉ để thay quần áo là lãng phí diện tích. Chồng mình thì quyết tất cả nội thất công trình phụ, chọn màu sàn và tường, thoải mái nâng trần theo ý thích..."

Sự thống nhất này giúp cho việc hoàn thành công trình trở nên nhanh chóng và gọn gàng hơn, cũng tránh xảy ra bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau.

Vì nhà là nhà chung nên vợ chồng chị cùng nhau đóng góp tất cả - Ảnh: FBNV

Sự thống nhất này giúp cho việc hoàn thành công trình trở nên nhanh chóng và gọn gàng hơn - Ảnh: FBNV

Hy vọng những ý kiến cá nhân của chị Thái Hà sẽ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin và góc nhìn mới về việc lựa chọn và mua một căn nhà hợp lý cho gia đình mình.