Thiết kế chung cư nhỏ xinh cho những cặp đôi trẻ, chỉ 43m2 nhưng lại trông như 80m2

Căn hộ mini nhỏ xinh diện tích 43m2 của cặp vợ chồng trẻ tọa lạc tại Gia Lâm, Hà Nội mang thiết kế giản dị nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng rộng rãi.

Từ chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Hiền, căn hộ mini có tổng diện tích 43m2, tọa lạc tại Gia Lâm, Thủ đô Hà Nội đã khiến cho nhiều tín đồ "mê nhà" phải trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp tinh tế, không gian nhỏ nhưng lại không hề thua kém các nhà mặt phố cao cấp. Căn hộ được thiết kế không quá cầu kì, nhưng với tông màu trắng sáng bắt mắt và lựa chọn nội thất phù hợp khiến cho ngôi nhà trở nên vô cùng sang trọng, rộng rãi và vẫn giữ được sự tinh tế của chủ nhà.

Căn hộ được thiết kế không quá cầu kì, nhưng với tông màu trắng sáng bắt mắt và lựa chọn nội thất phù hợp khiến cho ngôi nhà trở nên vô cùng sang trọng, rộng rãi Theo sơ đồ bản vẽ được cung cấp, căn nhà của vợ chồng trẻ có tổng cộng 6 phòng, chia làm 4 gian và một ban công. Gian đầu tiên bao gồm phòng khách, phòng bếp và phòng ăn. Gian thứ hai, thứ ba là phòng ngủ, gồm 1 phòng ngủ chính của 2 vợ chồng và phòng còn lại dành cho khách khứa, họ hàng đến chơi ở lại. Gian cuối cùng được xây nhà vệ sinh và không gian bên ngoài là ban công được dùng để trồng cây cối, giặt giũ và phơi quần áo.

Sơ đồ thiết kế ngôi nhà được gia chủ cung cấp

Căn phòng ngủ phụ dành cho khách khứa, họ hàng đến chơi

Bộ ghế sa-lông ở phòng khách

Phòng bếp được thiết kế vô cùng gọn gàng, sạch sẽ Được biết, căn hộ được gia đình mua với giá 1,5 tỷ, chưa có nội thất nhằm thuận tiện trong việc tự do thiết kế theo ý của gia chủ. Mức giá này được cho là ổn định và phù hợp với mặt bằng chung của thị trường bất động sản, đặc biệt ở nơi đô thị lớn như Hà Nội.



Căn hộ được gia đình mua với giá 1 tỷ rưỡi, chưa tính tiền nội thất

Khu vực ngoài ban công dành cho việc trồng cây và giặt giũ quần áo Bài viết khi được đăng tải thu hút khá nhiều sự quan tâm từ các tín đồ yêu nhà cửa. Các đồ dùng, nội thất trong nhà được hỏi chỗ mua để tham khảo, từ kệ tủ tivi, bộ bàn ghế, gạch lót sàn cho đến tấm thảm lông được trải và trang trí ở phòng khách. Chưa hết, còn rất nhiều ý kiến khen rằng ngôi nhà nhỏ nhưng lại vô cùng đẹp, rộng rãi và bắt mắt.

Phòng khách với tông màu trắng sáng khiến cho không gian căn nhà thêm rộng rãi

Căn nhà nhỏ đã giúp đôi vợ chồng trẻ có không gian sinh hoạt thoải mái và một không gian ấm cúng Căn nhà nhỏ đã giúp đôi vợ chồng trẻ có một không gian ấm cúng để trở về sau ngày dài làm việc vất vả.

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